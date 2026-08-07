Vensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydi
Vensan Kompani Bavariya joriy mavsumda tarixiy treble uchun kurashishini tasdiqlab, jamoa oldidagi asosiy vazifa Chempionlar ligasi kubogini qo'lga kiritish ekanini aytdi. Uning qo'l ostida jamoa ketma-ket ikki mavsum Bundesliga chempionligini, shuningdek, DFB-Pokal kubogi va Frans Bekkenbauer Superkubogini qo'lga kiritdi. Myunxenliklar transfer oynasida taxminan 100 million yevro sarflab, Nathaniel Brown va Ismael Saibari kabi futbolchilarni tarkibiga qo'shib oldi.
Vensan Kompani Myunxenning Bavariya klubi bosh murabbiyi sifatida oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻyib, jamoa joriy mavsumda tarixiy treble uchun kurashishini tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, belgiyalik mutaxassis Germaniya grandini yangi choʻqqilarga olib chiqishni niyat qilgan boʻlsa-da, bu yoʻl oson kechmasligidan ogohlantirdi. Myunxenliklar bosh murabbiyi jamoa oldida turgan asosiy vazifa Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish ekanini ochiq aytdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hong Kongda Aston Villa jamoasiga qarshi boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyinidan oldin soʻz olgan Kompani bosimdan qoʻrqmasligini, biroq mavsum davomida faqat keyingi oʻyinga eʼtibor qaratish muhimligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa har bir uchrashuvda bor kuchini berishi talab etiladi va muvaffaqiyatga erishish uchun tinimsiz mehnat qilish kerak boʻladi.
Bavariya uchun asosiy ustuvorliklar2024-yilning yozida Bavariya boshqaruvini qoʻlga olgan Kompani klub bilan oʻtgan davr mobaynida barqaror natijalarni koʻrsatib kelmoqda. Uning qoʻl ostida jamoa ketma-ket ikki mavsum Bundesliga chempionligini, shuningdek, DFB-Pokal kubogi va Frans Bekkenbauer Superkubogini qoʻlga kiritdi. Shunga qaramay, murabbiy jamoaning oʻyin sifatini yanada yaxshilash va oldingi mavsumlardagi yuqori koʻrsatkichlarni takrorlash mushkul vazifa ekanini tan oldi.
Kompani muvaffaqiyat faqat qoʻlga kiritilgan sovrinlar bilan emas, balki urilgan gollar soni va gʻalabali oʻyinlar barqarorligi bilan ham oʻlchanishini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, jamoani yanada yuqori darajaga olib chiqish mukammal ijroni talab qiladi va bu juda murakkab jarayondir.
Tarkibni kuchaytirish va treble uchun imkoniyatlarBundesliga, Germaniya kubogi va Yevropa arenasida muvaffaqiyat qozonish uchun keng hamda sogʻlom tarkib zarurligini taʼkidlagan Kompani transfer bozoridagi faollikka ham toʻxtaldi. Myunxenliklar transfer oynasida taxminan 100 million yevro sarflab, Nathaniel Brown va Ismael Saibari kabi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu esa Xarri Keyn, Maykl Olise va Luis Dias kabi yetakchilarga ega jamoaning imkoniyatlarini yanada oshiradi.
Murabbiyning taʼkidlashicha, mavsum davomida uchta frontda muvaffaqiyatli kurashish uchun butun jamoa jismonan sogʻlom boʻlishi va murabbiylar shtabi futbolchilar imkoniyatidan toʻgʻri foydalana olishi lozim. Bavariya rahbariyati va murabbiylar shtabi qoʻyilgan ulkan vazifalarni bajarish uchun bor kuchini ishga solmoqda.
…