Vensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydi

·56·Sport
Vensan Kompani Bavariya oldiga tarixiy treble vazifasini qoʻydi
Qisqacha

Vensan Kompani Bavariya joriy mavsumda tarixiy treble uchun kurashishini tasdiqlab, jamoa oldidagi asosiy vazifa Chempionlar ligasi kubogini qo'lga kiritish ekanini aytdi. Uning qo'l ostida jamoa ketma-ket ikki mavsum Bundesliga chempionligini, shuningdek, DFB-Pokal kubogi va Frans Bekkenbauer Superkubogini qo'lga kiritdi. Myunxenliklar transfer oynasida taxminan 100 million yevro sarflab, Nathaniel Brown va Ismael Saibari kabi futbolchilarni tarkibiga qo'shib oldi.

Vensan Kompani Myunxenning Bavariya klubi bosh murabbiyi sifatida oʻz oldiga ulkan maqsadlarni qoʻyib, jamoa joriy mavsumda tarixiy treble uchun kurashishini tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, belgiyalik mutaxassis Germaniya grandini yangi choʻqqilarga olib chiqishni niyat qilgan boʻlsa-da, bu yoʻl oson kechmasligidan ogohlantirdi. Myunxenliklar bosh murabbiyi jamoa oldida turgan asosiy vazifa Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritish ekanini ochiq aytdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hong Kongda Aston Villa jamoasiga qarshi boʻlib oʻtadigan oʻrtoqlik oʻyinidan oldin soʻz olgan Kompani bosimdan qoʻrqmasligini, biroq mavsum davomida faqat keyingi oʻyinga eʼtibor qaratish muhimligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa har bir uchrashuvda bor kuchini berishi talab etiladi va muvaffaqiyatga erishish uchun tinimsiz mehnat qilish kerak boʻladi.

Bavariya uchun asosiy ustuvorliklar

2024-yilning yozida Bavariya boshqaruvini qoʻlga olgan Kompani klub bilan oʻtgan davr mobaynida barqaror natijalarni koʻrsatib kelmoqda. Uning qoʻl ostida jamoa ketma-ket ikki mavsum Bundesliga chempionligini, shuningdek, DFB-Pokal kubogi va Frans Bekkenbauer Superkubogini qoʻlga kiritdi. Shunga qaramay, murabbiy jamoaning oʻyin sifatini yanada yaxshilash va oldingi mavsumlardagi yuqori koʻrsatkichlarni takrorlash mushkul vazifa ekanini tan oldi.

Kompani muvaffaqiyat faqat qoʻlga kiritilgan sovrinlar bilan emas, balki urilgan gollar soni va gʻalabali oʻyinlar barqarorligi bilan ham oʻlchanishini eslatib oʻtdi. Uning fikricha, jamoani yanada yuqori darajaga olib chiqish mukammal ijroni talab qiladi va bu juda murakkab jarayondir.

Tarkibni kuchaytirish va treble uchun imkoniyatlar

Bundesliga, Germaniya kubogi va Yevropa arenasida muvaffaqiyat qozonish uchun keng hamda sogʻlom tarkib zarurligini taʼkidlagan Kompani transfer bozoridagi faollikka ham toʻxtaldi. Myunxenliklar transfer oynasida taxminan 100 million yevro sarflab, Nathaniel Brown va Ismael Saibari kabi futbolchilarni oʻz safiga qoʻshib oldi. Bu esa Xarri Keyn, Maykl Olise va Luis Dias kabi yetakchilarga ega jamoaning imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Murabbiyning taʼkidlashicha, mavsum davomida uchta frontda muvaffaqiyatli kurashish uchun butun jamoa jismonan sogʻlom boʻlishi va murabbiylar shtabi futbolchilar imkoniyatidan toʻgʻri foydalana olishi lozim. Bavariya rahbariyati va murabbiylar shtabi qoʻyilgan ulkan vazifalarni bajarish uchun bor kuchini ishga solmoqda.

BavariyaVensan KompaniChempionlar ligasiBundesligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)