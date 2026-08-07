Apple omborlarida milliard dollarlik protsessorlar qolib ketdi
Apple omborlarida qiymati qariyb 1 milliard dollarga baholanayotgan protsessor plastinalari xotira chiplari yetishmayotgani sababli yakuniy qadoqlashni kutib qolgan. Xotira taqchilligi kuz oylarida taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod iPhone smartfonlari ishlab chiqarishiga xavf tug'dirmoqda.
Culpium nashrining xabar berishicha, AQShning texnologiya giganti Apple kompaniyasi va uning asosiy yetkazib beruvchilari boʻlajak iPhone smartfonlari uchun xotira чиplarini yetarli hajmda taʼminlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Kuz oylarida taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod qurilmalari ishlab chiqarish jarayoni xotira yetishmovchiligi tufayli xavf ostida qolgani bozorda ham jiddiy muhokama qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Apple kompaniyasining omborxonalarida qiymati qariyb 1 milliard dollarga baholanayotgan protsessor plastinalari yigʻilib qolgan. Mazkur muhim komponentlar yakuniy qadoqlash jarayonini kutmoqda, biroq aynan shu bosqich uchun zarur boʻlgan xotira чиplari yetishmayotgani sababli ular harakatsiz yotibdi.
Xotira taqchilligining sabablariMutaxassislarning tahlil qilishicha, Apple mavjud bozordagi barcha imkoniyatlarni ishga solib, hatto xotirani istalgan narxda sotib olishga urinmoqda. Bu esa oʻz navbatida boshqa raqobatdosh kompaniyalarga qoʻshimcha bosim oʻtkazmoqda. Biroq, bozordagi umumiy taklif cheklangani bois, hatto Apple ham talabni toʻliq qoplay olmayapti.
Hozirgi kunda Apple asosan Micron kompaniyasidan DRAM xotiralarini xarid qiladi. Shuningdek, Samsung va Hynix kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilar ham maʼlum miqdorda mahsulot yetkazib bermoqda. Avvalroq Xitoyning CXMT kompaniyasi bilan hamkorlik qilish ehtimoli haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq yakuniy kelishuvga erishilgani yoki yoʻqligi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Bozordagi vaziyat va kutilayotgan oʻzgarishlarYangi avlod iPhone smartfonlarini taqdim etishga taxminan bir yarim oy vaqt qoldi va bu muddat ishlab chiqaruvchilar uchun juda qisqa hisoblanadi. Yuzaga kelgan tanqislik sababli savdolar boshlangan dastlabki kunlarda yangi qurilmalarning taqchilligi kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.
Shu bilan birga, tarqalgan soʻnggi mish-mishlarga koʻra, yangi gadjetlarning narxi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Aynan shu omil xaridorlar talabini biroz pasaytirishi mumkin. Shunga qaramay, Apple va uning yigʻuvchi hamkorlari dastlabki talabni qondirishga qodir ekanliklariga ishonch bildirishmoqda, ammo bu faqat boshlangʻich davr uchun amal qilishi mumkin.
…