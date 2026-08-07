Apple omborlarida milliard dollarlik protsessorlar qolib ketdi

·61·Texno
Apple omborlarida milliard dollarlik protsessorlar qolib ketdi
Qisqacha

Apple omborlarida qiymati qariyb 1 milliard dollarga baholanayotgan protsessor plastinalari xotira chiplari yetishmayotgani sababli yakuniy qadoqlashni kutib qolgan. Xotira taqchilligi kuz oylarida taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod iPhone smartfonlari ishlab chiqarishiga xavf tug'dirmoqda.

Culpium nashrining xabar berishicha, AQShning texnologiya giganti Apple kompaniyasi va uning asosiy yetkazib beruvchilari boʻlajak iPhone smartfonlari uchun xotira чиplarini yetarli hajmda taʼminlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Kuz oylarida taqdim etilishi kutilayotgan yangi avlod qurilmalari ishlab chiqarish jarayoni xotira yetishmovchiligi tufayli xavf ostida qolgani bozorda ham jiddiy muhokama qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Apple kompaniyasining omborxonalarida qiymati qariyb 1 milliard dollarga baholanayotgan protsessor plastinalari yigʻilib qolgan. Mazkur muhim komponentlar yakuniy qadoqlash jarayonini kutmoqda, biroq aynan shu bosqich uchun zarur boʻlgan xotira чиplari yetishmayotgani sababli ular harakatsiz yotibdi.

Xotira taqchilligining sabablari

Mutaxassislarning tahlil qilishicha, Apple mavjud bozordagi barcha imkoniyatlarni ishga solib, hatto xotirani istalgan narxda sotib olishga urinmoqda. Bu esa oʻz navbatida boshqa raqobatdosh kompaniyalarga qoʻshimcha bosim oʻtkazmoqda. Biroq, bozordagi umumiy taklif cheklangani bois, hatto Apple ham talabni toʻliq qoplay olmayapti.

Hozirgi kunda Apple asosan Micron kompaniyasidan DRAM xotiralarini xarid qiladi. Shuningdek, Samsung va Hynix kabi yetakchi ishlab chiqaruvchilar ham maʼlum miqdorda mahsulot yetkazib bermoqda. Avvalroq Xitoyning CXMT kompaniyasi bilan hamkorlik qilish ehtimoli haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq yakuniy kelishuvga erishilgani yoki yoʻqligi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Bozordagi vaziyat va kutilayotgan oʻzgarishlar

Yangi avlod iPhone smartfonlarini taqdim etishga taxminan bir yarim oy vaqt qoldi va bu muddat ishlab chiqaruvchilar uchun juda qisqa hisoblanadi. Yuzaga kelgan tanqislik sababli savdolar boshlangan dastlabki kunlarda yangi qurilmalarning taqchilligi kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.

Shu bilan birga, tarqalgan soʻnggi mish-mishlarga koʻra, yangi gadjetlarning narxi sezilarli darajada oshishi kutilmoqda. Aynan shu omil xaridorlar talabini biroz pasaytirishi mumkin. Shunga qaramay, Apple va uning yigʻuvchi hamkorlari dastlabki talabni qondirishga qodir ekanliklariga ishonch bildirishmoqda, ammo bu faqat boshlangʻich davr uchun amal qilishi mumkin.

AppleiPhoneProtsessorXotiraTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi