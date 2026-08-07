Shveysariyaning Flyer kompaniyasi yangi turdagi elektrodvelopesipedni taqdim etdi

·355·Texno
Shveysariyaning Flyer kompaniyasi yangi turdagi elektrodvelopesipedni taqdim etdi
Qisqacha

Shveysariyaning Flyer kompaniyasi avtomatik uzatmalar qutisi va zanjirsiz uzatma tizimiga ega G1 Upstreet TR:CF 7.63 premium elektrodvelopesipedini taqdim etdi. Model Germaniya bozorida 7999 yevrodan sotuvga chiqarilgan, hozirda esa uni 5499 yevroga xarid qilish mumkin. Velosiped Pinion Motor.Gearbox.Unit tizimi, 85 Nm aylanish momentiga ega elektr dvigatel va 12 bosqichli avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.

Shveysariyaning yetakchi velosiped ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Flyer kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi ishlanmasi — G1 Upstreet TR:CF 7.63 nomli premium klassdagi elektrodvelopesipedni keng ommaga namoyish etdi. Mazkur transport vositasi oʻzining innovatsion texnik yechimlari, xususan, avtomatik uzatmalar qutisi va zanjirsiz uzatma tizimi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model Germaniya bozorida savdoga chiqarilgan boʻlib, uning dastlabki narxi 7999 yevroni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda esa xaridorlar ushbu premial transport vositasini chegirma asosida 5499 yevro evaziga xarid qilishlari mumkin. Bu kabi yuqori narx uning ilgʻor texnologiyalar bilan jihozlangani va yuqori sifatli materiallardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

Innovatsion uzatma va motor tizimi

G1 Upstreet asosini Pinion Motor.Gearbox.Unit tizimi tashkil qiladi. Ushbu yechim bitta yopiq korpusda 85 Nm aylanish momentiga ega markaziy joylashgan elektr dvigatelni va 12 bosqichli uzatmalar qutisini oʻzida mujassam etadi. Klassik tashqi oʻtkazgichli transmissiyalardan farqli oʻlaroq, mazkur germetik konstruksiya chang, suv hamda mexanik shikastlanishlardan toʻliq ishonchli himoya qilingan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday yondashuv texnik xizmat koʻrsatish talablarini sezilarli darajada kamaytiradi. Elektr velosipedning yana bir muhim afzalligi bu toʻliq avtomatik tarzda ishlovchi uzatma almashinishidir. Maxsus elektronika harakat tezligi va yoʻl sharoitidan kelib chiqqan holda eng maqbul uzatmani oʻzi tanlaydi, bu esa haydovchiga butun eʼtiborini faqat yoʻlga qaratish imkonini beradi.

Karbon materiallar va texnik xususiyatlar

Anʼanaviy metall zanjir oʻrniga mazkur modelda zamonaviy uglerodli (karbon) kamar qoʻllanilgan. U harakat vaqtida deyarli ovoz chiqarmasligi, alohida parvarish talab etmasligi va xizmat muddati uzoqligi bilan ajralib turadi. Qoʻshimcha xavfsizlik va tozalikni taʼminlash maqsadida kamar maxsus kichik himoya qobigʻi bilan yopilgan.

Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 ramasi ham toʻgʻridan-toʻgʻri uglerod plastigidan yasalgan. Shunga qaramay, konstruksiyaning umumiy ogʻirligi 29 kilogrammni tashkil etib, uni yengil deb boʻlmaydi. Bu holat, birinchi navbatda, velosipedga oʻrnatilgan quvvati 700 W·soat boʻlgan sigʻimli akkumulyator batareyasi bilan bevosita bogʻliq boʻlib, u uzoq masofalarga safar qilish imkonini beradi.

ElektrovelosipedFlyerTexnologiyaTransportInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi