Shveysariyaning Flyer kompaniyasi yangi turdagi elektrodvelopesipedni taqdim etdi
Shveysariyaning Flyer kompaniyasi avtomatik uzatmalar qutisi va zanjirsiz uzatma tizimiga ega G1 Upstreet TR:CF 7.63 premium elektrodvelopesipedini taqdim etdi. Model Germaniya bozorida 7999 yevrodan sotuvga chiqarilgan, hozirda esa uni 5499 yevroga xarid qilish mumkin. Velosiped Pinion Motor.Gearbox.Unit tizimi, 85 Nm aylanish momentiga ega elektr dvigatel va 12 bosqichli avtomatik uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
Shveysariyaning yetakchi velosiped ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Flyer kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi ishlanmasi — G1 Upstreet TR:CF 7.63 nomli premium klassdagi elektrodvelopesipedni keng ommaga namoyish etdi. Mazkur transport vositasi oʻzining innovatsion texnik yechimlari, xususan, avtomatik uzatmalar qutisi va zanjirsiz uzatma tizimi bilan mutaxassislar eʼtiborini tortishga ulgurdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model Germaniya bozorida savdoga chiqarilgan boʻlib, uning dastlabki narxi 7999 yevroni tashkil etadi. Hozirgi vaqtda esa xaridorlar ushbu premial transport vositasini chegirma asosida 5499 yevro evaziga xarid qilishlari mumkin. Bu kabi yuqori narx uning ilgʻor texnologiyalar bilan jihozlangani va yuqori sifatli materiallardan foydalanilgani bilan izohlanadi.
Innovatsion uzatma va motor tizimiG1 Upstreet asosini Pinion Motor.Gearbox.Unit tizimi tashkil qiladi. Ushbu yechim bitta yopiq korpusda 85 Nm aylanish momentiga ega markaziy joylashgan elektr dvigatelni va 12 bosqichli uzatmalar qutisini oʻzida mujassam etadi. Klassik tashqi oʻtkazgichli transmissiyalardan farqli oʻlaroq, mazkur germetik konstruksiya chang, suv hamda mexanik shikastlanishlardan toʻliq ishonchli himoya qilingan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday yondashuv texnik xizmat koʻrsatish talablarini sezilarli darajada kamaytiradi. Elektr velosipedning yana bir muhim afzalligi bu toʻliq avtomatik tarzda ishlovchi uzatma almashinishidir. Maxsus elektronika harakat tezligi va yoʻl sharoitidan kelib chiqqan holda eng maqbul uzatmani oʻzi tanlaydi, bu esa haydovchiga butun eʼtiborini faqat yoʻlga qaratish imkonini beradi.
Karbon materiallar va texnik xususiyatlarAnʼanaviy metall zanjir oʻrniga mazkur modelda zamonaviy uglerodli (karbon) kamar qoʻllanilgan. U harakat vaqtida deyarli ovoz chiqarmasligi, alohida parvarish talab etmasligi va xizmat muddati uzoqligi bilan ajralib turadi. Qoʻshimcha xavfsizlik va tozalikni taʼminlash maqsadida kamar maxsus kichik himoya qobigʻi bilan yopilgan.
Flyer G1 Upstreet TR:CF 7.63 ramasi ham toʻgʻridan-toʻgʻri uglerod plastigidan yasalgan. Shunga qaramay, konstruksiyaning umumiy ogʻirligi 29 kilogrammni tashkil etib, uni yengil deb boʻlmaydi. Bu holat, birinchi navbatda, velosipedga oʻrnatilgan quvvati 700 W·soat boʻlgan sigʻimli akkumulyator batareyasi bilan bevosita bogʻliq boʻlib, u uzoq masofalarga safar qilish imkonini beradi.
…