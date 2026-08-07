Yuventus transfer bozori: muammoli pozitsiyalar va tarkib tahlili

·99·Sport
Yuventus transfer bozori: muammoli pozitsiyalar va tarkib tahlili
Qisqacha

Transfer oynasi yakunlanishiga uch yarim hafta qolganida, 28 futbolchidan iborat Yuventus tarkibida ayrim pozitsiyalarda son va sifat jihatidan kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Yozgi transferlar davrida Ekhator, Celik, Alajbegovic va Kolo Muani jamoaga qo'shilgan, Vlahovic va Kostic esa erkin agent sifatida ketgan, Openda Lionga, Rouhi Carraresega, Pedro Felipe Racing Santanderga, Adzic Sassuologa va Joao Mario Fiorentinaga o'tgan.

Transfer oynasining yakunlanishiga uch yarim hafta qolgan bir paytda, Italiyaning Yuventus klubi tarkibidagi mavjud bo‘shliqlar va jamoaning chiziqlar bo‘yicha imkoniyatlari jiddiy muhokama qilinmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, turinliklar 28 futbolchidan iborat keng tarkibga ega bo‘lsa-da, ayrim pozitsiyalarda ham son, ham sifat jihatidan aniq kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub yozgi transferlar davrida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Xususan, tarkibga Ekhator, Celik, Alajbegovic hamda Kolo Muani kelib qo‘shilgan bo‘lsa, Vlahovic erkin agent sifatida jamoani tark etdi. Shuningdek, Kostic ham erkin agent maqomida ketgan bo‘lsa, Openda Lionga, Rouhi Carraresega, Pedro Felipe Racing Santanderga, Adzic Sassuologa, Joao Mario esa Fiorentinaga yo‘l oldi.

Darvoza va himoya chizig‘idagi savollar

Qog‘ozda Yuventus ixtiyorida Di Gregorio, Perin va Pinsoglio kabi uch nafar darvozabon bor. Biroq Perin va Pinsoglio bilan tuzilgan shartnomalarning yakunlanishiga bir yil qolgani, asosiy posbon Di Gregorio esa murabbiy va klub talablariga to‘la mos tushmayotgani jiddiy bosh og‘rig‘iga sabab bo‘lmoqda. Asosiy nishonlar bo‘lgan Alisson va Emiliano Martinez variantlari yopilgach, klub Pari Sen-Jermen orqali yaponiyalik darvozabon Suzukini ijaraga olish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.

Himoya chizig‘ida son jihatidan muammo yo‘qdek ko‘rinsa-da, sifat borasida murabbiy shtabining eʼtirozlari mavjud. To‘rt kishilik himoya chizig‘i uchun Kalulu, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso va Cabal kabi futbolchilar bor. Biroq bosh murabbiy talab qiladigan o‘yin uslubiga Bolonya himoyachisi Lucumì kabi to‘pni oldinga olib chiqishda ustasi farang bo‘lgan o‘yinchilar mos kelishi taʼkidlanmoqda.

Yarim himoya va o‘yin qurishdagi muammolar

4-2-3-1 sxemasidan kelib chiqib, hozirgi tarkibda markaziy yarim himoyachilar soni haddan tashqari ko‘p — naq yettita: Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz va Arthur. Ulardan dastlabki uchtasi teginilmas maqomda bo‘lsa, Koopmeiners va Miretti bo‘yicha tushadigan takliflar ko‘rib chiqiladi. Ikki braziliyalik futbolchining taqdiri esa hozircha so‘roq ostida qolmoqda.

Yillar davomida jamoaga Andrea Pirlo yoki Miralem Pjanic darajasidagi chuqur pleymeyker yetishmayotgani dolzarb bo‘lib qolmoqda. Yuventusda futbolchilar ko‘p, ammo o‘yin sifatini yuqori darajada ushlab tura oladigan yetakchi yetishmayapti va rahbariya bu bo‘shliqni to‘ldirish uchun izlanishlarni davom ettirmoqda.

YuventusTransferlarA SeriyaFutbolItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)