Yuventus transfer bozori: muammoli pozitsiyalar va tarkib tahlili
Transfer oynasi yakunlanishiga uch yarim hafta qolganida, 28 futbolchidan iborat Yuventus tarkibida ayrim pozitsiyalarda son va sifat jihatidan kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Yozgi transferlar davrida Ekhator, Celik, Alajbegovic va Kolo Muani jamoaga qo'shilgan, Vlahovic va Kostic esa erkin agent sifatida ketgan, Openda Lionga, Rouhi Carraresega, Pedro Felipe Racing Santanderga, Adzic Sassuologa va Joao Mario Fiorentinaga o'tgan.
Transfer oynasining yakunlanishiga uch yarim hafta qolgan bir paytda, Italiyaning Yuventus klubi tarkibidagi mavjud bo‘shliqlar va jamoaning chiziqlar bo‘yicha imkoniyatlari jiddiy muhokama qilinmoqda. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, turinliklar 28 futbolchidan iborat keng tarkibga ega bo‘lsa-da, ayrim pozitsiyalarda ham son, ham sifat jihatidan aniq kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub yozgi transferlar davrida bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi. Xususan, tarkibga Ekhator, Celik, Alajbegovic hamda Kolo Muani kelib qo‘shilgan bo‘lsa, Vlahovic erkin agent sifatida jamoani tark etdi. Shuningdek, Kostic ham erkin agent maqomida ketgan bo‘lsa, Openda Lionga, Rouhi Carraresega, Pedro Felipe Racing Santanderga, Adzic Sassuologa, Joao Mario esa Fiorentinaga yo‘l oldi.
Darvoza va himoya chizig‘idagi savollarQog‘ozda Yuventus ixtiyorida Di Gregorio, Perin va Pinsoglio kabi uch nafar darvozabon bor. Biroq Perin va Pinsoglio bilan tuzilgan shartnomalarning yakunlanishiga bir yil qolgani, asosiy posbon Di Gregorio esa murabbiy va klub talablariga to‘la mos tushmayotgani jiddiy bosh og‘rig‘iga sabab bo‘lmoqda. Asosiy nishonlar bo‘lgan Alisson va Emiliano Martinez variantlari yopilgach, klub Pari Sen-Jermen orqali yaponiyalik darvozabon Suzukini ijaraga olish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
Himoya chizig‘ida son jihatidan muammo yo‘qdek ko‘rinsa-da, sifat borasida murabbiy shtabining eʼtirozlari mavjud. To‘rt kishilik himoya chizig‘i uchun Kalulu, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso va Cabal kabi futbolchilar bor. Biroq bosh murabbiy talab qiladigan o‘yin uslubiga Bolonya himoyachisi Lucumì kabi to‘pni oldinga olib chiqishda ustasi farang bo‘lgan o‘yinchilar mos kelishi taʼkidlanmoqda.
Yarim himoya va o‘yin qurishdagi muammolar4-2-3-1 sxemasidan kelib chiqib, hozirgi tarkibda markaziy yarim himoyachilar soni haddan tashqari ko‘p — naq yettita: Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz va Arthur. Ulardan dastlabki uchtasi teginilmas maqomda bo‘lsa, Koopmeiners va Miretti bo‘yicha tushadigan takliflar ko‘rib chiqiladi. Ikki braziliyalik futbolchining taqdiri esa hozircha so‘roq ostida qolmoqda.
Yillar davomida jamoaga Andrea Pirlo yoki Miralem Pjanic darajasidagi chuqur pleymeyker yetishmayotgani dolzarb bo‘lib qolmoqda. Yuventusda futbolchilar ko‘p, ammo o‘yin sifatini yuqori darajada ushlab tura oladigan yetakchi yetishmayapti va rahbariya bu bo‘shliqni to‘ldirish uchun izlanishlarni davom ettirmoqda.
…