Sony PlayStation 5 qutilariga muhim ogohlantirishni yozib qoʻya boshladi

·56·Texno
Sony PlayStation 5 qutilariga muhim ogohlantirishni yozib qoʻya boshladi
Qisqacha

Sony kompaniyasi PlayStation 5 qutilariga 2028-yilning yanvar oyidan boshlab yangi o'yinlar disk shaklida chiqmasligi haqida ogohlantirish yozmoqda. Kompaniya tanqidlarga qaramay, kelgusida faqat raqamli tarqatish tizimiga tayanish niyatida. 2028-yilning yanvarigacha chiqarilgan o'yinlar diskda sotiladi, disk o'quvchi qurilmasiga ega konsollar esa mavjud disklarni qo'llab-quvvatlashda davom etadi.

Sony kompaniyasi oʻyin olamidagi qizgʻin muhokamalarga qaramasdan, kelgusida fizik disklardan voz kechish niyatida qatʼiy turibdi va bu boradagi rejalarini rasman tasdiqlamoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yaponiyalik texnologiya giganti PlayStation 5 konsollari qutilariga kelajakdagi oʻzgarishlar haqida maxsus ogohlantirishlarni chop etishni boshladi. Bu qadam oʻyin sanoatida raqamli formatga oʻtish jarayoni yanada tezlashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qutilarda turli tillarda 2028-yilning yanvar oyidan boshlab yangi oʻyinlar disk shaklida chiqmasligi haqida yozilgan. Geymerlar va ayrim dasturchilar tomonidan kelib tushayotgan keskin tanqidlarga qaramay, rahbariyat oʻz qarorini oʻzgartirish niyatida emas. Kompaniya kelgusida faqat raqamli tarqatish tizimiga tayanishni maqsad qilgan.

Disklar taqdiri va yangi formatlar

Mazkur oʻzgarishlar barcha eski oʻyinlar va mavjud imkoniyatlarni cheklab qoʻymaydi. Manbaga koʻra, 2028-yilning yanvarigacha chiqarilgan oʻyinlar diskda sotilishda davom etadi. Shuningdek, konsollarning disk oʻquvchi (diskovod) qurilmasiga ega versiyalari oʻz funksionalligini yoʻqotmaydi va mavjud disklarni qoʻllab-quvvatlashni davom ettiradi.

Biroq, 2028-yildan keyin ham qandaydir koʻrinishdagi quti shaklidagi mahsulotlar savdoda qolishi mumkin. Ehtimol, doʻkonlarda xaridorlar uchun yangi oʻyinlar yozilgan qutilar sotuvga chiqariladi, biroq ularning ichida jismoniy disklar boʻlmaydi. Bunga sabab — PlayStation uchun moʻljallangan barcha disklarning ishlab chiqarilishi bevosita Sony kompaniyasining oʻzi tomonidan nazorat qilinishi va amalga oshirilishidir.

SonyPlayStation 5DisklarOyinlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi