Sony PlayStation 5 qutilariga muhim ogohlantirishni yozib qoʻya boshladi
Sony kompaniyasi PlayStation 5 qutilariga 2028-yilning yanvar oyidan boshlab yangi o'yinlar disk shaklida chiqmasligi haqida ogohlantirish yozmoqda. Kompaniya tanqidlarga qaramay, kelgusida faqat raqamli tarqatish tizimiga tayanish niyatida. 2028-yilning yanvarigacha chiqarilgan o'yinlar diskda sotiladi, disk o'quvchi qurilmasiga ega konsollar esa mavjud disklarni qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Sony kompaniyasi oʻyin olamidagi qizgʻin muhokamalarga qaramasdan, kelgusida fizik disklardan voz kechish niyatida qatʼiy turibdi va bu boradagi rejalarini rasman tasdiqlamoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yaponiyalik texnologiya giganti PlayStation 5 konsollari qutilariga kelajakdagi oʻzgarishlar haqida maxsus ogohlantirishlarni chop etishni boshladi. Bu qadam oʻyin sanoatida raqamli formatga oʻtish jarayoni yanada tezlashayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qutilarda turli tillarda 2028-yilning yanvar oyidan boshlab yangi oʻyinlar disk shaklida chiqmasligi haqida yozilgan. Geymerlar va ayrim dasturchilar tomonidan kelib tushayotgan keskin tanqidlarga qaramay, rahbariyat oʻz qarorini oʻzgartirish niyatida emas. Kompaniya kelgusida faqat raqamli tarqatish tizimiga tayanishni maqsad qilgan.
Disklar taqdiri va yangi formatlarMazkur oʻzgarishlar barcha eski oʻyinlar va mavjud imkoniyatlarni cheklab qoʻymaydi. Manbaga koʻra, 2028-yilning yanvarigacha chiqarilgan oʻyinlar diskda sotilishda davom etadi. Shuningdek, konsollarning disk oʻquvchi (diskovod) qurilmasiga ega versiyalari oʻz funksionalligini yoʻqotmaydi va mavjud disklarni qoʻllab-quvvatlashni davom ettiradi.
Biroq, 2028-yildan keyin ham qandaydir koʻrinishdagi quti shaklidagi mahsulotlar savdoda qolishi mumkin. Ehtimol, doʻkonlarda xaridorlar uchun yangi oʻyinlar yozilgan qutilar sotuvga chiqariladi, biroq ularning ichida jismoniy disklar boʻlmaydi. Bunga sabab — PlayStation uchun moʻljallangan barcha disklarning ishlab chiqarilishi bevosita Sony kompaniyasining oʻzi tomonidan nazorat qilinishi va amalga oshirilishidir.
…