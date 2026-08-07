Barselona Marokashdagi o‘rtoqlik o‘yinini xavfsizlik sababli bekor qildi

·67·Sport
Barselona Marokashdagi o‘rtoqlik o‘yinini xavfsizlik sababli bekor qildi
Qisqacha

Barselona xavfsizlik va Marokashdagi keskin ijtimoiy-siyosiy vaziyat sabab 15-avgust kuni Tangier shahrida IR Tangierga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan o'rtoqlik uchrashuvini bekor qildi. Klub Seuta hududidagi og'ir migratsiya inqirozi va chegaradan o'tishga urinayotgan o'n minglab odamlar bilan bog'liq vaziyat tufayli Marokashga bormaslikka qaror qilgan.

Ispaniyaning Barselona klubi yangi mavsum oldidan rejalashtirilgan yig‘inlar davrida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Kataloniya jamoasi xavfsizlik va ijtimoiy-siyosiy vaziyat keskinlashgani sababli Marokashning Tangier shahrida IR Tangier jamoasiga qarshi o‘tkzilishi rejalashtirilgan o‘rtoqlik uchrashuvini rasman bekor qildi. Bu haqda klubning rasmiy saytida maʼlum qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Ispaniya chempionlari Seuta hududidagi og‘ir migratsiya inqirozi tufayli Marokashga safar qilmaslikka qaror qilishgan. Tomonlar 15-avgust kuni o‘zaro maydonga tushishi kerak edi. Biroq hududdagi murakkab ijtimoiy va siyosiy vaziyat klub rasmiylarini ushbu bahsni bekor qilishga majbur qildi. So‘nggi maʼlumotlarga ko‘ra, o‘n minglab odamlar Marokash chegarasidan Seutaga o‘tishga urinmoqda.

Xavfsizlik choralari va yuzaga kelgan yo‘qotishlar

Yevropa parlamentida so‘zga chiqqan Seuta rahbari Xuan Xesus Vivas anklavda 3 mingdan 5 minggacha muhojir qolganini maʼlum qildi. U dengiz orqali chegarani kesish vaqtida 100 kishining hayotiga zomin bo‘lgan fojia yuzasidan chuqur qayg‘uda ekanini bildirdi. Mazkur fojiali voqealar va kelib chiqqan tanglik sport uchrashuvining ham xavfsiz o‘tishiga shubha uyg‘otdi.

Ushbu uchrashuvning bekor qilinishi Xansi Flik boshchiligidagi murabbiylar shtabi rejasiga jiddiy zarba bo‘ldi. Marokash safari asosiy tarkib futbolchilarining o‘yin amaliyotini yaxshilash va jamoaviy ritmni topishi uchun muhim bosqich sifatida ko‘rilgandi. Biroq bu Kataloniya klubining yozgi taqvimidan olib tashlangan ikkinchi yirik o‘yin bo‘ldi.

Mavsumoldi rejalarning izdan chiqishi

Hozirgi vaqtda Barselona kelgusi mavsum uchun tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Jamoa yozgi sinovlarni CE Europa ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan boshlagan edi. Shundan so‘ng Birmingham City bilan kechgan bahsda 2:2 hisobi qayd etilib, kataloniyaliklar penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berishgandi.

Marokashdagi uchrashuvning barbod bo‘lishi avvalroq Preston North End jamoasiga qarshi rejalashtirilgan o‘yinning buzilishiga borib taqaladi. Buyuk Britaniyadagi mashg‘ulotlar yig‘ini doirasida 3-avgust kuni Angliya chempionati vakili bilan yopiq eshiklar ostida o‘yin o‘tkazilishi kerak edi. Biroq ingliz klubida asosiy tarkib futbolchilari yetarli emasligi sababli mazkur bellashuv ham bekor qilingan edi.

Angliya klubi o‘zining cheklangan tarkibi bilan tavakkal qilishni istamagan. O‘yin qoldirilgach, Barselona murabbiylar shtabi yuzaga kelgan bo‘shliqni to‘ldirish maqsadida o‘z ichki zaxiralari o‘rtasida nazorat uchrashuvini o‘tkazishga majbur bo‘lgandi.

BarselonaLa LigaXansi FlikFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)