Barselona Marokashdagi o‘rtoqlik o‘yinini xavfsizlik sababli bekor qildi
Barselona xavfsizlik va Marokashdagi keskin ijtimoiy-siyosiy vaziyat sabab 15-avgust kuni Tangier shahrida IR Tangierga qarshi o'tkazilishi rejalashtirilgan o'rtoqlik uchrashuvini bekor qildi. Klub Seuta hududidagi og'ir migratsiya inqirozi va chegaradan o'tishga urinayotgan o'n minglab odamlar bilan bog'liq vaziyat tufayli Marokashga bormaslikka qaror qilgan.
Ispaniyaning Barselona klubi yangi mavsum oldidan rejalashtirilgan yig‘inlar davrida jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Kataloniya jamoasi xavfsizlik va ijtimoiy-siyosiy vaziyat keskinlashgani sababli Marokashning Tangier shahrida IR Tangier jamoasiga qarshi o‘tkzilishi rejalashtirilgan o‘rtoqlik uchrashuvini rasman bekor qildi. Bu haqda klubning rasmiy saytida maʼlum qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Ispaniya chempionlari Seuta hududidagi og‘ir migratsiya inqirozi tufayli Marokashga safar qilmaslikka qaror qilishgan. Tomonlar 15-avgust kuni o‘zaro maydonga tushishi kerak edi. Biroq hududdagi murakkab ijtimoiy va siyosiy vaziyat klub rasmiylarini ushbu bahsni bekor qilishga majbur qildi. So‘nggi maʼlumotlarga ko‘ra, o‘n minglab odamlar Marokash chegarasidan Seutaga o‘tishga urinmoqda.
Xavfsizlik choralari va yuzaga kelgan yo‘qotishlarYevropa parlamentida so‘zga chiqqan Seuta rahbari Xuan Xesus Vivas anklavda 3 mingdan 5 minggacha muhojir qolganini maʼlum qildi. U dengiz orqali chegarani kesish vaqtida 100 kishining hayotiga zomin bo‘lgan fojia yuzasidan chuqur qayg‘uda ekanini bildirdi. Mazkur fojiali voqealar va kelib chiqqan tanglik sport uchrashuvining ham xavfsiz o‘tishiga shubha uyg‘otdi.
Ushbu uchrashuvning bekor qilinishi Xansi Flik boshchiligidagi murabbiylar shtabi rejasiga jiddiy zarba bo‘ldi. Marokash safari asosiy tarkib futbolchilarining o‘yin amaliyotini yaxshilash va jamoaviy ritmni topishi uchun muhim bosqich sifatida ko‘rilgandi. Biroq bu Kataloniya klubining yozgi taqvimidan olib tashlangan ikkinchi yirik o‘yin bo‘ldi.
Mavsumoldi rejalarning izdan chiqishiHozirgi vaqtda Barselona kelgusi mavsum uchun tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Jamoa yozgi sinovlarni CE Europa ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan boshlagan edi. Shundan so‘ng Birmingham City bilan kechgan bahsda 2:2 hisobi qayd etilib, kataloniyaliklar penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berishgandi.
Marokashdagi uchrashuvning barbod bo‘lishi avvalroq Preston North End jamoasiga qarshi rejalashtirilgan o‘yinning buzilishiga borib taqaladi. Buyuk Britaniyadagi mashg‘ulotlar yig‘ini doirasida 3-avgust kuni Angliya chempionati vakili bilan yopiq eshiklar ostida o‘yin o‘tkazilishi kerak edi. Biroq ingliz klubida asosiy tarkib futbolchilari yetarli emasligi sababli mazkur bellashuv ham bekor qilingan edi.
Angliya klubi o‘zining cheklangan tarkibi bilan tavakkal qilishni istamagan. O‘yin qoldirilgach, Barselona murabbiylar shtabi yuzaga kelgan bo‘shliqni to‘ldirish maqsadida o‘z ichki zaxiralari o‘rtasida nazorat uchrashuvini o‘tkazishga majbur bo‘lgandi.
…