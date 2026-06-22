Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdi

·26·Sport
Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdi

Misr terma jamoasi Vankuverda oʻtgan uchrashuvda Yangi Zelandiya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionati bahslarida zafar quchdi. Ushbu tarixiy natijaning asosiy meʼmori Liverpul hujumchisi Muhammad Salah boʻldi. U nafaqat gol urdi, balki jamoadoshlariga assistentlik qilib, oʻyin taqdirini hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv misrliklar uchun kutilmagan qiyinchilik bilan boshlandi. Oʻyinning 15-daqiqasida burchakdan uzatilgan toʻpni Finn Surman boshi bilan darvozaga yoʻllab, Yangi Zelandiyani hisobda oldinga olib chiqdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Misr himoyasidagi boʻshliqlar va standart vaziyatdagi xato "faraonlar"ni noqulay ahvolga solib qoʻydi.

Ikkinchi boʻlimdagi burilish

Birinchi boʻlimda oʻz ritmini topa olmagan Misr terma jamoasi tanaffusdan soʻng butunlay boshqacha oʻyin koʻrsatdi. 58-daqiqada Mostafa Ziko hisobni tenglashtirib, jamoasiga ishonch bagʻishladi. Oradan koʻp oʻtmay, Muhammad Salah sahnaga chiqdi. U Ziko bilan ajoyib kombinatsiya uyushtirib, oʻzining anʼanaviy chap oyoqdagi kuchli zarbasi bilan darvozani ishgʻol qildi va Misrni hisobda oldinga olib chiqdi.

Oʻyin yakunlanishi arafasida Mahmoud Trezeguet Salah tomonidan yetkazib berilgan toʻpni raqib darvozasiga joylab, yakuniy hisobni oʻrnatdi. Mazkur gʻalaba Misrni G guruhida toʻrt ochko bilan peshqadamga aylantirdi. Eslatib oʻtamiz, jamoa birinchi turda Belgiya bilan durang oʻynagan edi.

Oʻyindan soʻng Muhammad Salah oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi: "Bu barcha futbolchilar uchun buyuk yutuq. Ajoyib gʻalaba va ajoyib muhit. Endi biz uchun navbatdagi oʻyin juda muhim ahamiyatga ega". Kapitan oʻz jamoasining pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini yuqori baholadi.

Ushbu gʻalaba Misr futboli uchun chinakam burilish nuqtasi boʻldi. Koʻp yillik urinishlardan soʻng, jamoa nihoyat dunyo birinchiligida uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Vankuverdagi stadionga yigʻilgan minglab misrlik muxlislar ushbu tarixiy lahzaning guvohiga aylanishdi.

Muhammad SalahMisrJahon ChempionatiFutbolLiverpul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaMundialda sensatsiya: O‘zbekiston nomi va bayrog‘i muzqaymoqlardaBugun, 12:27JCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun to‘rtta qiziqarli uchrashuv bo‘lib o‘tadiBugun, 12:21Turkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizTurkiya FF prezidenti: Montellani yo‘l-yo‘lakay uchraganlarga almashtirmaymizBugun, 12:09Saloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiSaloh: Bu Misr futboli tarixidagi eng yaxshi yutuqlardan biri bo‘lib qoladiBugun, 12:05Dunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaDunyoni to‘lqinlantirgan kichkina muxlis milliy terma jamoa mashg‘ulotidaBugun, 12:01Kabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdiKabo-Verdedan navbatdagi sensatsiya, Urugvay Mayamida ochko yo‘qotdiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi