Muhammad Salah Misr termasiga Jahon chempionatidagi ilk g'alabani taqdim etdi
Misr terma jamoasi Vankuverda oʻtgan uchrashuvda Yangi Zelandiya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, oʻz tarixida ilk bor Jahon chempionati bahslarida zafar quchdi. Ushbu tarixiy natijaning asosiy meʼmori Liverpul hujumchisi Muhammad Salah boʻldi. U nafaqat gol urdi, balki jamoadoshlariga assistentlik qilib, oʻyin taqdirini hal qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv misrliklar uchun kutilmagan qiyinchilik bilan boshlandi. Oʻyinning 15-daqiqasida burchakdan uzatilgan toʻpni Finn Surman boshi bilan darvozaga yoʻllab, Yangi Zelandiyani hisobda oldinga olib chiqdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Misr himoyasidagi boʻshliqlar va standart vaziyatdagi xato "faraonlar"ni noqulay ahvolga solib qoʻydi.
Ikkinchi boʻlimdagi burilishBirinchi boʻlimda oʻz ritmini topa olmagan Misr terma jamoasi tanaffusdan soʻng butunlay boshqacha oʻyin koʻrsatdi. 58-daqiqada Mostafa Ziko hisobni tenglashtirib, jamoasiga ishonch bagʻishladi. Oradan koʻp oʻtmay, Muhammad Salah sahnaga chiqdi. U Ziko bilan ajoyib kombinatsiya uyushtirib, oʻzining anʼanaviy chap oyoqdagi kuchli zarbasi bilan darvozani ishgʻol qildi va Misrni hisobda oldinga olib chiqdi.
Oʻyin yakunlanishi arafasida Mahmoud Trezeguet Salah tomonidan yetkazib berilgan toʻpni raqib darvozasiga joylab, yakuniy hisobni oʻrnatdi. Mazkur gʻalaba Misrni G guruhida toʻrt ochko bilan peshqadamga aylantirdi. Eslatib oʻtamiz, jamoa birinchi turda Belgiya bilan durang oʻynagan edi.
Oʻyindan soʻng Muhammad Salah oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi: "Bu barcha futbolchilar uchun buyuk yutuq. Ajoyib gʻalaba va ajoyib muhit. Endi biz uchun navbatdagi oʻyin juda muhim ahamiyatga ega". Kapitan oʻz jamoasining pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlarini yuqori baholadi.
Ushbu gʻalaba Misr futboli uchun chinakam burilish nuqtasi boʻldi. Koʻp yillik urinishlardan soʻng, jamoa nihoyat dunyo birinchiligida uch ochkoni qoʻlga kiritdi. Vankuverdagi stadionga yigʻilgan minglab misrlik muxlislar ushbu tarixiy lahzaning guvohiga aylanishdi.
…