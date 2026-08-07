NVIDIA QuakeCon tadbirida GeForce RTX 50 grafik kartalarini tavsiya etilgan narxda sotadi
NVIDIA QuakeCon festivalida GeForce RTX 50 seriyasidagi videokartalarni tavsiya etilgan narxlarda sotmoqda. Xaridorlar GeForce RTX 5070 Founders Edition modelini 550 AQSh dollariga, GeForce RTX 5080 FE versiyasini 1000 AQSh dollariga, RTX 5090 FE modelini esa 2000 AQSh dollariga olishlari mumkin. Tadbir 6-9-avgust kunlari o'tkazilmoqda, biroq NVIDIA qancha miqdorda videokarta ajratgani noma'lum.
Soʻnggi paytlarda videokartalar bozorida narxlarning keskin oshishi kuzatilmoqda, bu esa foydalanuvchilar uchun jiddiy qiyinchiliklarni tugʻdirmoqda. Shunday sharoitda ixbt.com nashrining xabar qilishicha, NVIDIA kompaniyasi foydalanuvchilarga eng soʻnggi avlod grafik kartalarini rasmiy tavsiya etilgan narxlarda xarid qilish imkoniyatini taqdim etishga qaror qildi. Ushbu tashabbus bozordagi qimmatlashuv fonida oʻz kompyuterini yangilamoqchi boʻlganlar uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya mazkur imkoniyatni keng miqyosdagi chakana savdo tarmoqlarida emas, balki maxsus tadbir doirasida amalga oshiradi. Joriy yilda oʻz eshiklarini ochgan QuakeCon festivalida NVIDIA oʻzining maxsus reklama stendini namoyish etmoqda. Mazkur stend tashrif buyuruvchilarga eng soʻnggi RTX 50 seriyasidagi qurilmalarni sunʼiy ravishda oshirilmagan asl qiymatida qoʻlga kiritish yoʻlini ochib beradi.
Tadbir doirasidagi narxlar siyosatiEʼlon qilingan shartlarga koʻra, xaridorlar GeForce RTX 5070 Founders Edition modelini 550 AQSh dollariga, GeForce RTX 5080 FE versiyasini 1000 AQSh dollariga, flagman hisoblangan RTX 5090 FE modelini esa 2000 AQSh dollariga sotib olishlari mumkin boʻladi. Taʼkidlash joizki, hozirgi vaqtda erkin chakana savdoda ayniqsa RTX 5090 videokartasining narxi 4000 dan 5000 dollargacha va undan ham yuqoriga koʻtarilib ketgan. Shu bois QuakeCon tadbiridagi bu taklif bozordagi mavjud vaziyatga nisbatan oʻta foydali va qulay kelishuv sifatida baholanmoqda.
NVIDIA ushbu aksiyani «Tasdiqlangan ustuvor kirish huquqi» deb atamoqda. Bu atama zamonaviy bozor realliklari va talab yuqori boʻlgan sharoitda asl tavsiya etilgan narxlarning oʻzgarmay qolganini oʻziga xos tarzda taʼkidlaydi. Garchi amaldagi bozor qoidalari boshqacha holatni koʻrsatayotgan boʻlsa-da, kompaniya oʻz muxlislariga adolatli narxlarda texnika taqdim etishga harakat qilmoqda.
Tadbir tafsilotlari va shartlariAgar siz joriy yilning 6-9-avgust kunlari oʻtkazilayotgan mazkur tadbirda qatnashishni rejalashtirgan boʻlsangiz, tashkilotchilar GeForce stendiga imkon qadar tezroq tashrif buyurishni tavsiya qilmoqdalar. Maqsad – tovarlar tugab qolishidan oldin ularni kafolatlangan narxda qoʻlga kiritishdir. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, istalgan xohlovchi ushbu qurilmalarni jonli ravishda sotib olish imkoniyatiga ega boʻladi.
Shunga qaramay, mutaxassislar va xaridorlarni oʻylantirayotgan asosiy savol – NVIDIA ushbu tadbir uchun aniq qancha miqdordagi videokartalarni ajratgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Talab juda yuqori boʻlishi kutilayotgani bois, barcha xohlovchilar ham bu imkoniyatdan ulgurib qolishi dargumon. Shu sababli festivalga tashrif buyuruvchilarning faolligi va tezkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.
…