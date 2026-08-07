NVIDIA QuakeCon tadbirida GeForce RTX 50 grafik kartalarini tavsiya etilgan narxda sotadi

·50·Texno
NVIDIA QuakeCon tadbirida GeForce RTX 50 grafik kartalarini tavsiya etilgan narxda sotadi
Qisqacha

NVIDIA QuakeCon festivalida GeForce RTX 50 seriyasidagi videokartalarni tavsiya etilgan narxlarda sotmoqda. Xaridorlar GeForce RTX 5070 Founders Edition modelini 550 AQSh dollariga, GeForce RTX 5080 FE versiyasini 1000 AQSh dollariga, RTX 5090 FE modelini esa 2000 AQSh dollariga olishlari mumkin. Tadbir 6-9-avgust kunlari o'tkazilmoqda, biroq NVIDIA qancha miqdorda videokarta ajratgani noma'lum.

Soʻnggi paytlarda videokartalar bozorida narxlarning keskin oshishi kuzatilmoqda, bu esa foydalanuvchilar uchun jiddiy qiyinchiliklarni tugʻdirmoqda. Shunday sharoitda ixbt.com nashrining xabar qilishicha, NVIDIA kompaniyasi foydalanuvchilarga eng soʻnggi avlod grafik kartalarini rasmiy tavsiya etilgan narxlarda xarid qilish imkoniyatini taqdim etishga qaror qildi. Ushbu tashabbus bozordagi qimmatlashuv fonida oʻz kompyuterini yangilamoqchi boʻlganlar uchun muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya mazkur imkoniyatni keng miqyosdagi chakana savdo tarmoqlarida emas, balki maxsus tadbir doirasida amalga oshiradi. Joriy yilda oʻz eshiklarini ochgan QuakeCon festivalida NVIDIA oʻzining maxsus reklama stendini namoyish etmoqda. Mazkur stend tashrif buyuruvchilarga eng soʻnggi RTX 50 seriyasidagi qurilmalarni sunʼiy ravishda oshirilmagan asl qiymatida qoʻlga kiritish yoʻlini ochib beradi.

Tadbir doirasidagi narxlar siyosati

Eʼlon qilingan shartlarga koʻra, xaridorlar GeForce RTX 5070 Founders Edition modelini 550 AQSh dollariga, GeForce RTX 5080 FE versiyasini 1000 AQSh dollariga, flagman hisoblangan RTX 5090 FE modelini esa 2000 AQSh dollariga sotib olishlari mumkin boʻladi. Taʼkidlash joizki, hozirgi vaqtda erkin chakana savdoda ayniqsa RTX 5090 videokartasining narxi 4000 dan 5000 dollargacha va undan ham yuqoriga koʻtarilib ketgan. Shu bois QuakeCon tadbiridagi bu taklif bozordagi mavjud vaziyatga nisbatan oʻta foydali va qulay kelishuv sifatida baholanmoqda.

NVIDIA ushbu aksiyani «Tasdiqlangan ustuvor kirish huquqi» deb atamoqda. Bu atama zamonaviy bozor realliklari va talab yuqori boʻlgan sharoitda asl tavsiya etilgan narxlarning oʻzgarmay qolganini oʻziga xos tarzda taʼkidlaydi. Garchi amaldagi bozor qoidalari boshqacha holatni koʻrsatayotgan boʻlsa-da, kompaniya oʻz muxlislariga adolatli narxlarda texnika taqdim etishga harakat qilmoqda.

Tadbir tafsilotlari va shartlari

Agar siz joriy yilning 6-9-avgust kunlari oʻtkazilayotgan mazkur tadbirda qatnashishni rejalashtirgan boʻlsangiz, tashkilotchilar GeForce stendiga imkon qadar tezroq tashrif buyurishni tavsiya qilmoqdalar. Maqsad – tovarlar tugab qolishidan oldin ularni kafolatlangan narxda qoʻlga kiritishdir. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, istalgan xohlovchi ushbu qurilmalarni jonli ravishda sotib olish imkoniyatiga ega boʻladi.

Shunga qaramay, mutaxassislar va xaridorlarni oʻylantirayotgan asosiy savol – NVIDIA ushbu tadbir uchun aniq qancha miqdordagi videokartalarni ajratgani nomaʼlumligicha qolmoqda. Talab juda yuqori boʻlishi kutilayotgani bois, barcha xohlovchilar ham bu imkoniyatdan ulgurib qolishi dargumon. Shu sababli festivalga tashrif buyuruvchilarning faolligi va tezkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

NvidiaQuakeConGeForceRTX50Videokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi