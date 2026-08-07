Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyor
Parma Tigre safida to'p surayotgan 2003 yilda tug'ilgan argentinalik hujumchi David Romeroni transfer qilish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichini olib bormoqda. Romero yakunlangan mavsumda Argentina Primera Divisióni va CONMEBOL Sudamericana musobaqalarida jami 17 ta uchrashuvda 10 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Italiya A seriyasining Parma klubi transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirib, oʻz hujum chizigʻini yana bir iqtidorli futbolchi bilan kuchaytirishga yaqin turibdi. Sky Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa Tigre safida toʻp surayotgan yosh argentinalik hujumchi David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarning yakuniy bosqichini olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
El Bilal Touré transferini muvaffaqiyatli yakunlagan Parma rahbariyati 2003 yilda tugʻilgan argentinalik markaziy hujumchini xarid qilish boʻyicha Tigre klubi bilan deyarli kelishuvga erishdi. Futbolchining oʻzi ham soʻnggi soatlarda jamoa muxlislar bilan xayrlashib, Italiyaga koʻchib oʻtishi kutilayotganini oʻz harakatlari bilan yaqqol koʻrsatib qoʻydi.
David Romero yakunlangan mavsumda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U Argentina Primera Divisióni hamda CONMEBOL Sudamericana musobaqalarida jami 17 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Aynan shu barqaror va samarali oʻyinlar Parma skautlarining eʼtiborini tortdi.
Mateo Pellegrino taqdiri va grandlar qiziqishiParmaning David Romeroni xarid qilishi klubdagi boshqa bir hujumchining taqdiriga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. 2001 yilda tugʻilgan boshqa bir argentinalik hujumchi Mateo Pellegrino yangi futbolchining kelishi ortidan jamoani tark etishi mumkin. Unga Italiya va xorij klublaridan jiddiy qiziqishlar mavjud boʻlib, ayniqsa Fiorentina va Yuventus vaziyatni diqqat bilan kuzatib turibdi.
Fiorentina jamoasi agar Moise Kean uchun yaxshi taklif tushsa yoki Roberto Piccoli Bolonyaga yoʻl oladigan boʻlsa, Pellegrino transferi boʻyicha qatʼiy qadam tashlashga shay turibdi. Oʻz navbatida, Yuventus ham hujum chizigʻini sarhisob qilib, yosh hujumchini oʻz nishoniga olgan.
Transfer bozoridagi keyingi qadamlarTurinliklar uchun Pellegrino boʻyicha aniq harakatlarni boshlashdan avval hujum chizigʻidagi baʼzi futbolchilarni sotish talab etiladi. Hozircha Jonathan David jamoadan ketishga asosiy nomzod boʻlib turibdi, biroq hamon qoniqarli takliflar kelib tushgani yoʻq. Shunga qaramay, Yuventus ham bu kurashda chetda qolgani yoʻq.
Parma esa mavsum boshlanishigacha bosh murabbiyga toʻliq shakllangan hujum chizigʻini taqdim etishni maqsad qilgan. David Romeroning gialloblù libosini kiyishi vaqti kelgani va tomonlar barcha kichik tafsilotlarni kelishib olishi qoldi, xabar beradi Sky Sport.
…