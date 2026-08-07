Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyor

·59·Sport
Parma David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olmoqda va Pellegrinoni qoʻyib yuborishga tayyor
Qisqacha

Parma Tigre safida to'p surayotgan 2003 yilda tug'ilgan argentinalik hujumchi David Romeroni transfer qilish bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichini olib bormoqda. Romero yakunlangan mavsumda Argentina Primera Divisióni va CONMEBOL Sudamericana musobaqalarida jami 17 ta uchrashuvda 10 ta gol urib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Italiya A seriyasining Parma klubi transfer bozorida faol harakatlarni davom ettirib, oʻz hujum chizigʻini yana bir iqtidorli futbolchi bilan kuchaytirishga yaqin turibdi. Sky Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa Tigre safida toʻp surayotgan yosh argentinalik hujumchi David Romeroni oʻz safiga qoʻshib olish uchun muzokaralarning yakuniy bosqichini olib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

El Bilal Touré transferini muvaffaqiyatli yakunlagan Parma rahbariyati 2003 yilda tugʻilgan argentinalik markaziy hujumchini xarid qilish boʻyicha Tigre klubi bilan deyarli kelishuvga erishdi. Futbolchining oʻzi ham soʻnggi soatlarda jamoa muxlislar bilan xayrlashib, Italiyaga koʻchib oʻtishi kutilayotganini oʻz harakatlari bilan yaqqol koʻrsatib qoʻydi.

David Romero yakunlangan mavsumda oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U Argentina Primera Divisióni hamda CONMEBOL Sudamericana musobaqalarida jami 17 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Aynan shu barqaror va samarali oʻyinlar Parma skautlarining eʼtiborini tortdi.

Mateo Pellegrino taqdiri va grandlar qiziqishi

Parmaning David Romeroni xarid qilishi klubdagi boshqa bir hujumchining taqdiriga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. 2001 yilda tugʻilgan boshqa bir argentinalik hujumchi Mateo Pellegrino yangi futbolchining kelishi ortidan jamoani tark etishi mumkin. Unga Italiya va xorij klublaridan jiddiy qiziqishlar mavjud boʻlib, ayniqsa Fiorentina va Yuventus vaziyatni diqqat bilan kuzatib turibdi.

Fiorentina jamoasi agar Moise Kean uchun yaxshi taklif tushsa yoki Roberto Piccoli Bolonyaga yoʻl oladigan boʻlsa, Pellegrino transferi boʻyicha qatʼiy qadam tashlashga shay turibdi. Oʻz navbatida, Yuventus ham hujum chizigʻini sarhisob qilib, yosh hujumchini oʻz nishoniga olgan.

Transfer bozoridagi keyingi qadamlar

Turinliklar uchun Pellegrino boʻyicha aniq harakatlarni boshlashdan avval hujum chizigʻidagi baʼzi futbolchilarni sotish talab etiladi. Hozircha Jonathan David jamoadan ketishga asosiy nomzod boʻlib turibdi, biroq hamon qoniqarli takliflar kelib tushgani yoʻq. Shunga qaramay, Yuventus ham bu kurashda chetda qolgani yoʻq.

Parma esa mavsum boshlanishigacha bosh murabbiyga toʻliq shakllangan hujum chizigʻini taqdim etishni maqsad qilgan. David Romeroning gialloblù libosini kiyishi vaqti kelgani va tomonlar barcha kichik tafsilotlarni kelishib olishi qoldi, xabar beradi Sky Sport.

ParmaDavid RomeroMateo PellegrinoYuventusFiorentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)