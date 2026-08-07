Rodri "Barselona"ga oʻtishga yaqin turibdi

·73·Sport
Rodri "Barselona"ga oʻtishga yaqin turibdi
Qisqacha

Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri "Barselona" loyihasiga ijobiy baho berib, klub rahbariyatiga Manchester Siti bilan muzokaralarni boshlash uchun rasman rozilik berdi. Kataloniya klubi transferni tezlashtirishga harakat qilmoqda, bunga Frenki de Jongning jarohati sababli uzoq muddatga safdan chiqqani ham turtki bo'lmoqda. Rodri Xansi Flikning o'yin falsafasiga yuqori mahorati, tajribasi va yetakchilik fazilatlari bilan mos keladi.

Soʻnggi kunlarda Manchester Siti yetakchisi Rodri nomi Real Madrid klubi bilan koʻp bor tilga olinganiga qaramay, futbolchi kutilmaganda Kataloniyaning Barselona jamoasiga koʻchib oʻtishga juda yaqin keldi. Mundo Deportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik yarimhimoyachi blaugranas loyihasiga ijobiy baho berib, rahbariyatga Manchester Siti bilan muzokaralarni boshlash uchun rasman rozilik bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya klubi rahbariyati asosiy toʻsiq — futbolchining oʻzi nimani xohlashini aniqlashtirib olish eng murakkab qadam boʻlganini va bu vazifa muvaffaqiyatli hal etilganini taʼkidlamoqda. Garchi klubning yozgi transfer oynasidagi asosiy ustuvor vazifasi hujum chizigʻini kuchaytirish boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan birini oʻz safiga qoʻshib olish imkoniyati klubni bu transfer borasida jiddiy bosh qotirishga majbur qildi.

Xansi Flik loyihasiga mos keluvchi futbolchi

Rodri bosh murabbiy Xansi Flikning oʻyin falsafasiga barcha jihatlari, jumladan yuqori mahorati, ulkan tajribasi va yetakchilik fazilatlari bilan mukammal darajada mos tushadi. Shuningdek, xabarlarga koʻra, Barselona ushbu transferni tezlashtirishga harakat qilmoqda, chunki jamoaning niderlandiyalik yarimhimoyachisi Frenki de Jong jarohati sababli uzoq muddatga safdan chiqqan edi.

Biroq Rodrining kelishi kataloniyaliklar tarkibida markaziy chiziqning haddan tashqari toʻlib ketishiga va hatto oʻyinchilar ortiqchaligiga olib kelishi mumkin. Hozirning oʻzida ham Barselona yarim himoyasida Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenki de Jong, Fermin Lopes, Mark Kasado va Mark Bernal kabi iqtidorli futbolchilar oʻz oʻgʻri uchun kurash olib bormoqda.

Murabbiy uchun ijobiy bosh ogʻriq

Bunday boy tanlov Xansi Flik uchun oʻziga xos ijobiy bosh ogʻriq tugʻdiradi. Germaniyalik mutaxassis tarkib kuchini yoʻqotmagan holda, koʻplab yorqin nomlar orasidan xohlagancha tanlov qilish va futbolchilarni erkin rotatsiya qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

Mutaxassislarning fikricha, Rodrining transferi nafaqat ichki raqobatni kuchaytiradi, balki Barselona klubiga Yevropa arenasida ham eng yuqori maqsadlar uchun kurashishda qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi.

RodriBarselonaManchester SitiLa LigaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)