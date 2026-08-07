Andrea Kambiasoning agenti futbolchining kelajagi haqida gapirdi

·52·Sport
Andrea Kambiasoning agenti futbolchining kelajagi haqida gapirdi
Qisqacha

Andrea Kambiasoning Yuventus safini tark etishi uchun hozircha jiddiy sabab yo'q, chunki futbolchi klubdagi o'yini va muhitdan mamnun. Agent Jovanni Bia uning faqat tomonlarni to'liq qoniqtiradigan o'ta yirik taklif kelib tushsagina transfer haqida o'ylashi mumkinligini aytdi. Avval Manchester Siti tomonidan qiziqish bo'lgan, biroq Kambiaso faqat Yevropaning eng sara top-klublaridan keladigan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor.

Turinning Yuventus klubi va Italiya milliy jamoasi qanot himoyachisi Andrea Kambiasoning kelajagi borasidagi savollar muxlislar va mutaxassislarni qiziqtirishda davom etmoqda. Futbolchining vakili Jovanni Bia Sky Sport telekanaliga bergan intervyusida oʻz mijozi atrofidagi soʻnggi transfer mish-mishlariga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi bosqichda himoyachining “keksa sinyora” safini tark etishi uchun hech qanday jiddiy sabab mavjud emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, agent oʻz mijozining Turin jamoasidagi oʻyinidan va muhitdan nihoyatda mamnun ekanini alohida taʼkidlagan. Jovanni Bia har bir bola bolaligida Yuventus, Inter yoki Milan kabi gigant klublarda toʻp tepishni orzu qilishini eslatib oʻtdi. Shu boisdan ham Andrea oʻzi uchun qadrli boʻlgan jamoadan faqatgina tomonlarni toʻla qoniqtiradigan oʻta yirik taklif kelib tushgandagina ketish haqida oʻylashi mumkin.

Manchester Siti qiziqishi va top-klublar mezoni

Agentning taʼkidlashicha, oʻtmishda Angliyaning Manchester Siti klubi tomonidan Andrea Kambiasoga nisbatan aniq qiziqishlar boʻlgan. Biroq futbolchi va uning vakillari faqatgina Yevropaning eng sara top-klublaridan taklif tushsaagina transfer masalasini koʻrib chiqishga tayyor. Bia xususan, Premyer-liganing oʻrta darajadagi jamoalaridan tushadigan takliflar futbolchi uchun qiziq emasligini va u faqat yuqori maqsadlar uchun kurashuvchi jamoalarni tanlashini qayd etdi.

Soʻnggi paytlarda OAVda Italiya chempionatining boshqa bir grand jamoasi — Inter bilan ehtimoliy kelishuvlar yoki futbolchilar almashinuvi haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan, transfer bozorida Andrea Kambiaso hamda Davide Frattekzi oʻrtasidagi almashinuv ehtimoli muhokama qilingandi. Biroq Jovanni Bia bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, Inter vakillaridan hech qanday rasmiy soʻrov yoki taklif olmaganini maʼlum qildi.

Andrea CambiasoYuventusInterTransferSerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)