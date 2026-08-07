Andrea Kambiasoning agenti futbolchining kelajagi haqida gapirdi
Andrea Kambiasoning Yuventus safini tark etishi uchun hozircha jiddiy sabab yo'q, chunki futbolchi klubdagi o'yini va muhitdan mamnun. Agent Jovanni Bia uning faqat tomonlarni to'liq qoniqtiradigan o'ta yirik taklif kelib tushsagina transfer haqida o'ylashi mumkinligini aytdi. Avval Manchester Siti tomonidan qiziqish bo'lgan, biroq Kambiaso faqat Yevropaning eng sara top-klublaridan keladigan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor.
Turinning Yuventus klubi va Italiya milliy jamoasi qanot himoyachisi Andrea Kambiasoning kelajagi borasidagi savollar muxlislar va mutaxassislarni qiziqtirishda davom etmoqda. Futbolchining vakili Jovanni Bia Sky Sport telekanaliga bergan intervyusida oʻz mijozi atrofidagi soʻnggi transfer mish-mishlariga oydinlik kiritdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi bosqichda himoyachining “keksa sinyora” safini tark etishi uchun hech qanday jiddiy sabab mavjud emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, agent oʻz mijozining Turin jamoasidagi oʻyinidan va muhitdan nihoyatda mamnun ekanini alohida taʼkidlagan. Jovanni Bia har bir bola bolaligida Yuventus, Inter yoki Milan kabi gigant klublarda toʻp tepishni orzu qilishini eslatib oʻtdi. Shu boisdan ham Andrea oʻzi uchun qadrli boʻlgan jamoadan faqatgina tomonlarni toʻla qoniqtiradigan oʻta yirik taklif kelib tushgandagina ketish haqida oʻylashi mumkin.
Manchester Siti qiziqishi va top-klublar mezoniAgentning taʼkidlashicha, oʻtmishda Angliyaning Manchester Siti klubi tomonidan Andrea Kambiasoga nisbatan aniq qiziqishlar boʻlgan. Biroq futbolchi va uning vakillari faqatgina Yevropaning eng sara top-klublaridan taklif tushsaagina transfer masalasini koʻrib chiqishga tayyor. Bia xususan, Premyer-liganing oʻrta darajadagi jamoalaridan tushadigan takliflar futbolchi uchun qiziq emasligini va u faqat yuqori maqsadlar uchun kurashuvchi jamoalarni tanlashini qayd etdi.
Soʻnggi paytlarda OAVda Italiya chempionatining boshqa bir grand jamoasi — Inter bilan ehtimoliy kelishuvlar yoki futbolchilar almashinuvi haqida xabarlar tarqalgan edi. Xususan, transfer bozorida Andrea Kambiaso hamda Davide Frattekzi oʻrtasidagi almashinuv ehtimoli muhokama qilingandi. Biroq Jovanni Bia bu mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, Inter vakillaridan hech qanday rasmiy soʻrov yoki taklif olmaganini maʼlum qildi.
…