Rodri Kataloniya sari: Barselona kutilmagan transferga yaqinlashmoqda

·62·Sport
Rodri Kataloniya sari: Barselona kutilmagan transferga yaqinlashmoqda
Qisqacha

Mundo Deportivo xabariga ko'ra, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini Barselonada davom ettirishi mumkin. Rodri Barselona rahbariyatiga Manchester Siti bilan muzokaralarni boshlash uchun rasman rozilik bergan. Kataloniyaliklar uning Hansi Flik loyihasiga mos kelishi va jarohat olgan Frenkie de Jongning o'rnini to'ldirishi mumkinligini hisobga olmoqda.

Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri faoliyatini kutilmaganda Barselonada davom ettirishi mumkin. Avvalroq futbolchi Real Madrid qiziqishlari doirasida boʻlgani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq kataloniyaliklar loyihasi ispaniyalik yulduzni oʻziga jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Rodri Barselona rahbariyatiga Manchester Siti bilan muzokaralarni boshlash uchun rasman rozilik bergan. Klub boshqaruvi bu boradagi eng asosiy toʻsiq — futbolchining asl niyatlarini aniqlab olish bosqichidan muvaffaqiyatli oʻtganiga ishonmoqda.

Hansi Flik loyihasiga mukammal mos keluvchi futbolchi

Garchi yozgi transfer oynasida hujum chizigʻini kuchaytirish Barselona uchun ustuvor vazifa boʻlib qolayotgan boʻlsa-da, dunyoning eng yaxshi yarimhimoyachilaridan birini qoʻlga kiritish imkoniyati rahbariyatni bu rekani jiddiy koʻrib chiqishga majbur qildi. Oʻzining mahorati, ulkan tajribasi va sardorlik fazilatlari bilan Rodri bosh murabbiy Hansi Flikning oʻyin falsafasiga juda mos tushadi.

Mutaxassislarning fikricha, kataloniyaliklar ushbu transferni amalga oshirishga intilayotganining yana bir sababi jarohat olgan niderlandiyalik yarimhimoyachi Frenkie de Jongning oʻrnini munosib yopish istagidir. Rodrining kelishi jamoaning markazdagi imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Markaziy chiziqdagi ulkan raqobat

Agar ushbu transfer amalga oshsa, Barselona markaziy chizigʻida haqiqiy yulduzlar armiyasi yigʻiladi. Hozirning oʻzida jamoada Gavi, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopes, Mark Kasado va Mark Bernal kabi iqtidorli futbolchilar toʻp surmoqda va ularning safiga Rodrining qoʻshilishi tarkib chuqurligini yanada oshiradi.

Shunga qaramay, mutaxassislar orasida bu bitim klubning umumiy moliyaviy va strategik rejasiga qanchalik toʻgʻri kelishi haqida savollar ham yoʻq emas. Manchester Siti yetakchisini oʻz safiga qoʻshib olish Kataloniya klubidan ulkan mablagʻ va jiddiy saʼy-harakatlarni talab qilishi aniq.

RodriBarselonaManchester SitiLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)