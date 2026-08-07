Samsung mijozlarni 5 nanometrli texnologiyaga faol oʻtkazmoqda

·55·Texno
Samsung mijozlarni 5 nanometrli texnologiyaga faol oʻtkazmoqda
Qisqacha

Samsung Electronics kompaniyasi 4 nanometrli ishlab chiqarish quvvatlari kelasi yilgacha deyarli to'liq band qilingani sababli mijozlarini 5 nanometrli texnologiyaga yo'naltirmoqda. Bunga kompaniyaning HBM4 xotira chiplariga ichki buyurtmalari va sun'iy intellekt tezlatkichlarini ishlab chiqarishi sabab bo'lmoqda.

Jahon bozorida yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarish hajmi va quvvatlari uchun keskin raqobat davom etmoqda. ZDNet Korea nashrining xabar berishicha, Samsung Electronics kompaniyasi oʻzining 4 nanometrli quvvatlari haddan tashqari bandligi sababli mijozlarni 5 nanometrli texnologik jarayonga oʻtishga faol ravishda yoʻnaltirmoqda. Ushbu qaror global yarimoʻtkazgichlar bozoridagi mavjud muvozanat va ishlab chiqarish zanjirlariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Samsung Foundry boʻlinmasining 4 nanometrli liniyalari kelasi yilga qadar deyarli toʻliq band qilingan. Bunga asosiy sabab sifatida kompaniyaning oʻz ichki ehtiyojlari, jumladan, yangi turdagi HBM4 xotira chiplarini ishlab chiqarish boʻyicha buyurtmalarning keskin oshgani koʻrsatilmoqda. Shuningdek, ushbu quvvatlarda turli sunʼiy intellekt tezlatkichlari ham tayyorlanmoqda.

Kompromiss yechim sifatida 5 nanometr

Hozirgi vaziyatda Samsung oʻz mijozlariga yetarlicha yetuk va tejamkor boʻlgan 5 nanometrli texnologiyani muqobil variant sifatida taklif qilmoqda. Ushbu jarayon eng ilgʻor 2 va 3 nanometrli texnologiyalarga nisbatan arzonroq boʻlib, ayni paytda koʻplab zamonaviy ishlab chiqaruvchilarning talablarini toʻliq qoplashga qodir. Aslida avtomobilsozlik elektronikasi uchun moʻljallangan bu texnologiya bugungi kunda sunʼiy intellekt yechimlari, neyroprotsessorlar va server chiplarini yaratuvchilar orasida ham ommalashib bormoqda.

Soʻnggi oylarda mazkur texnologiyaga boʻlgan qiziqish sezilarli darajada ortgani kuzatilmoqda. Bunga soha mutaxassislarining fikricha, TSMC fabrikalaridagi yuqori yuklanish va murakkab geosiyosiy vaziyat ham turtki boʻldi. Dunyodagi yetakchi shartnomaviy ishlab chiqaruvchida boʻsh quvvatlar yetishmagani sababli, Xitoy, Hindiston va boshqa mamlakatlardan kelgan koʻplab kompaniyalar aynan Samsung xizmatlaridan foydalanishga qaror qilishdi.

Istiqbollar va kelajakdagi rejalar

TSMC qabul qila olmayotgan kichikroq hajdagi buyurtmalar ham hozirda Janubiy Koreya giganti hisobiga toʻgʻri kelmoqda. Bu esa kompaniyaga oʻz mavqeini mustahkamlash uchun qoʻshimcha imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, Samsung 2 nanometrli ilgʻor texnologiya boʻyicha ham soʻrovlarni qabul qilishni davom ettirmoqda.

Shunga qaramay, 2 nanometrli yoʻnalishning kelgusidagi muvaffaqiyati koʻp jihatdan yaroqli kristallar chiqishini oshirish va yangi texnologiyani ommaviy buyurtmachilar uchun jozibador qilishga qanchalik erishilishiga bogʻliq boʻladi. Hozirgi bosqichda esa 5 nanometrli texnologik jarayon kompaniya va uning mijozlari uchun eng maqbul va barqaror kompromiss boʻlib qolmoqda.

SamsungTexnologiyaChipslab chiqarishHBM4Suniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi