Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...

·78·Sport
Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...

2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi kechgan birinchi tur o‘yini o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Ushbu tarixiy bahsning bosh qahramonlaridan biri sifatida 22 yoshli hujumkor futbolchi Abbosbek Fayzullayev e’tirof etilmoqda.

Raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Fayzullayev bir yo‘la ikkita ulkan natijaga erishdi va o‘z nomini tarixga muhrladi.

Birinchidan, Abbosbek Fayzullayev jahon chempionatlari final bosqichida gol urishga muvaffaq bo‘lgan ilk o‘zbek futbolchisiga aylandi.

Ikkinchidan, Abbos o‘ziga xos dunyo rekordini o‘rnatdi. Buyi 167 santimetr bo‘lgan futbolchi XXI asrda jahon chempionatlari tarixida boshi bilan darvozani ishg‘ol qilgan eng bo‘yi past gol muallifi sifatida ro‘yxatga olindi.

Ushbu tarixiy gol va rekordlardan so‘ng, Rossiyaning SSKA klubi himoyachisi va Abbosbekning sobiq jamoadoshi Matvey Lukin u bilan bo‘lgan muloqoti haqida gapirib berdi.

Matvey Lukinning ta’kidlashicha, ular Rossiyada ham Fayzullayevni faol qo‘llab-quvvatlab turishibdi va uning muvaffaqiyatidan juda xursand.

"Bu — O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatlaridagi ilk goli. O‘yindan keyin u bilan yozishdik, u juda mamnun, xursand holda o‘tirgan videosini yubordi", — dedi Lukin.

Rossiyalik futbolchi sobiq jamoadoshiga keyingi bahslar oldidan do‘stona maslahat va hazilomuz ogohlantirish berishni ham unutmagan.

"Unga hali oldinda muhim o‘yinlar turganini, hushyorlikni yo‘qotmaslik kerakligini aytdim. Aks holda o‘zingdan ketib qolasan, deb hazillashdim", — deya qo‘shimcha qildi himoyachi.

Biroq, Matvey Lukin Abbosbekning insoniy fazilatlariga yuqori baho berib, uning juda mehnatkash ekanligini va "yulduzlik kasalligi" kabi holatlardan ancha uzoq yurishini ta’kidladi.

Abbosbek FayzullayevMatvey LukinCSKA MoscowUzbekistanColombia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:43Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Bugun, 13:36Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdiBugun, 13:32Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiArgentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiBugun, 13:16Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:51Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat: Angliya terma jamoasida kim xoʻjayin?Bugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi