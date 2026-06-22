Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...
2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi kechgan birinchi tur o‘yini o‘zbek futboli tarixida yangi sahifa ochdi. Ushbu tarixiy bahsning bosh qahramonlaridan biri sifatida 22 yoshli hujumkor futbolchi Abbosbek Fayzullayev e’tirof etilmoqda.
Raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Fayzullayev bir yo‘la ikkita ulkan natijaga erishdi va o‘z nomini tarixga muhrladi.
Birinchidan, Abbosbek Fayzullayev jahon chempionatlari final bosqichida gol urishga muvaffaq bo‘lgan ilk o‘zbek futbolchisiga aylandi.
Ikkinchidan, Abbos o‘ziga xos dunyo rekordini o‘rnatdi. Buyi 167 santimetr bo‘lgan futbolchi XXI asrda jahon chempionatlari tarixida boshi bilan darvozani ishg‘ol qilgan eng bo‘yi past gol muallifi sifatida ro‘yxatga olindi.
Ushbu tarixiy gol va rekordlardan so‘ng, Rossiyaning SSKA klubi himoyachisi va Abbosbekning sobiq jamoadoshi Matvey Lukin u bilan bo‘lgan muloqoti haqida gapirib berdi.
Matvey Lukinning ta’kidlashicha, ular Rossiyada ham Fayzullayevni faol qo‘llab-quvvatlab turishibdi va uning muvaffaqiyatidan juda xursand.
"Bu — O‘zbekiston terma jamoasining jahon chempionatlaridagi ilk goli. O‘yindan keyin u bilan yozishdik, u juda mamnun, xursand holda o‘tirgan videosini yubordi", — dedi Lukin.
Rossiyalik futbolchi sobiq jamoadoshiga keyingi bahslar oldidan do‘stona maslahat va hazilomuz ogohlantirish berishni ham unutmagan.
"Unga hali oldinda muhim o‘yinlar turganini, hushyorlikni yo‘qotmaslik kerakligini aytdim. Aks holda o‘zingdan ketib qolasan, deb hazillashdim", — deya qo‘shimcha qildi himoyachi.
Biroq, Matvey Lukin Abbosbekning insoniy fazilatlariga yuqori baho berib, uning juda mehnatkash ekanligini va "yulduzlik kasalligi" kabi holatlardan ancha uzoq yurishini ta’kidladi.
…