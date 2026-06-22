Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdi

·25·Sport
Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdi

Angliya terma jamoasining afsonaviy futbolchisi Jon Barns 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida Arsenal qanot hujumchisi Bukayo Saka duch kelishi mumkin boʻloq eng katta toʻsiq haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Barns futbolchining sermahsulligi emas, balki uning jismoniy holati hal qiluvchi omil boʻlishini taʻkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bukayo Saka oʻtgan mavsumda Arsenal tarkibida 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritib, faoliyatidagi eng yirik muvaffaqiyatlardan biriga erishdi. Shuningdek, u Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi Chempionlar ligasi finalida ham ishtirok etdi. Biroq, Mikel Arteta jamoasining muhim boʻlagi hisoblangan futbolchini soʻnggi paytlarda jarohatlar taʻqib qilmoqda.

Barnsning soʻzlariga koʻra, Sakaning Axill payidagi surunkali muammo uning terma jamoadagi oʻrniga jiddiy xavf solmoqda. Xususan, Angliya terma jamoasining Xorvatiyaga qarshi oʻyinida u zaxirada qoldirildi va uning oʻrnini Chelsi vakili Noni Madueke egalladi. Bu holat futbolchining turnir davomida toʻliq kuch bilan harakat qila olishi borasida savollar tugʻdirmoqda.

Jismoniy tayyorgarlik – asosiy omil

“Gap uning formasida emas, balki jismoniy holatida. Saka Arsenal uchun ajoyib oʻyin koʻrsatdi, lekin hozirda Madueke undan koʻra tayyorroq koʻrinmoqda. Tomas Tuxel futbolchining qanchalik tayyor ekanligini va oʻyinga qanday taʻsir oʻtkaza olishini yaxshi biladi. Sakaning mahoratiga hech kim shubha qilmaydi, ammo uning asosiy tarkibda tushishi faqat salomatligiga bogʻliq”, — deydi Jon Barns.

Oʻtgan mavsumda jarohatlar tufayli Saka barcha musobaqalarda 11 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, shundan faqat 7 tasi Premer-liga hisobiga toʻgʻri keldi. Koʻpchilik mutaxassislar 24 yoshli futbolchidan koʻproq gol kutayotgan boʻlishsa-da, Barns bu koʻrsatkichlar jamoaviy muvaffaqiyat oldida ikkinchi darajali ekanini qayd etdi.

Barnsning fikricha, agar Angliya Jahon chempioni boʻilsa-yu, Saka birorta ham gol urmasa, bu hech qanday ahamiyatga ega boʻlmaydi. Eng muhimi – jamoaviy oʻyin va gʻaba qozonishga qodir kollektivning bir qismi boʻlishdir. Ekspertning taʻkidlashicha, Tomas Tuxel individual raqamlarga emas, balki umumiy natijaga eʻtibor qaratadi.

Individual statistika va jamoaviy muvozanat

Barns individual statistika borasida qiziqarli solishtirishni keltirib oʻtdi: “Agar Saka yoki Marcus Rashford koʻproq gol ura boshlasa, bu Harry Kane kamroq gol urishini anglatadi. Murabbiy uchun kim gol urishi emas, jamoaning gʻaba qozonishi muhimroq”. Bu yondashuv zamonaviy futbolda yulduz futbolchilarning shaxsiy ambitsiyalaridan koʻra jamoaviy manfaat ustunligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Hozirda Bukayo Saka Gana terma jamoasiga qarshi boʻladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning mashgʻulotlardagi ishtiroki cheklangan boʻlishiga qaramay, muxlislar va murabbiylar shtabi yosh yulduzning tezroq safga qaytishidan umidvor. Angliya uchun JCh-2026 yoʻli oʻziga xos sinov boʻlishi kutilmoqda.

Bukayo SakaAngliyaArsenalJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdiBukayo Saka Angliya terma jamoasining toʻliq mashgʻulotlariga qaytdiBugun, 13:59JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Urugvay — Kabo-Verde 2:2 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:43Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Janluka Manchini: «Jahon chempionatini ko‘rsam, kayfiyatim tushib ketadi»Bugun, 13:36Argentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiArgentina terma jamoasi Lionel Messi atrofida birlashdi: Scaloni yolgʻon xabarlarga nuqta qoʻydiBugun, 13:16Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Ispaniya — Saudiya Arabistoni 4:0 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:51Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Fayzullayevdan 2 ta tarixiy rekord va sobiq jamoadoshining "hazil"i...Bugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi