Bukayo Saka va JCh-2026: Jon Barns Arsenal yulduzining asosiy muammosini aytdi
Angliya terma jamoasining afsonaviy futbolchisi Jon Barns 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida Arsenal qanot hujumchisi Bukayo Saka duch kelishi mumkin boʻloq eng katta toʻsiq haqida oʻz fikrlarini bildirdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Barns futbolchining sermahsulligi emas, balki uning jismoniy holati hal qiluvchi omil boʻlishini taʻkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bukayo Saka oʻtgan mavsumda Arsenal tarkibida 22 yillik tanaffusdan soʻng Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritib, faoliyatidagi eng yirik muvaffaqiyatlardan biriga erishdi. Shuningdek, u Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi Chempionlar ligasi finalida ham ishtirok etdi. Biroq, Mikel Arteta jamoasining muhim boʻlagi hisoblangan futbolchini soʻnggi paytlarda jarohatlar taʻqib qilmoqda.
Barnsning soʻzlariga koʻra, Sakaning Axill payidagi surunkali muammo uning terma jamoadagi oʻrniga jiddiy xavf solmoqda. Xususan, Angliya terma jamoasining Xorvatiyaga qarshi oʻyinida u zaxirada qoldirildi va uning oʻrnini Chelsi vakili Noni Madueke egalladi. Bu holat futbolchining turnir davomida toʻliq kuch bilan harakat qila olishi borasida savollar tugʻdirmoqda.
Jismoniy tayyorgarlik – asosiy omil“Gap uning formasida emas, balki jismoniy holatida. Saka Arsenal uchun ajoyib oʻyin koʻrsatdi, lekin hozirda Madueke undan koʻra tayyorroq koʻrinmoqda. Tomas Tuxel futbolchining qanchalik tayyor ekanligini va oʻyinga qanday taʻsir oʻtkaza olishini yaxshi biladi. Sakaning mahoratiga hech kim shubha qilmaydi, ammo uning asosiy tarkibda tushishi faqat salomatligiga bogʻliq”, — deydi Jon Barns.
Oʻtgan mavsumda jarohatlar tufayli Saka barcha musobaqalarda 11 ta gol urishga muvaffaq boʻldi, shundan faqat 7 tasi Premer-liga hisobiga toʻgʻri keldi. Koʻpchilik mutaxassislar 24 yoshli futbolchidan koʻproq gol kutayotgan boʻlishsa-da, Barns bu koʻrsatkichlar jamoaviy muvaffaqiyat oldida ikkinchi darajali ekanini qayd etdi.
Barnsning fikricha, agar Angliya Jahon chempioni boʻilsa-yu, Saka birorta ham gol urmasa, bu hech qanday ahamiyatga ega boʻlmaydi. Eng muhimi – jamoaviy oʻyin va gʻaba qozonishga qodir kollektivning bir qismi boʻlishdir. Ekspertning taʻkidlashicha, Tomas Tuxel individual raqamlarga emas, balki umumiy natijaga eʻtibor qaratadi.
Individual statistika va jamoaviy muvozanatBarns individual statistika borasida qiziqarli solishtirishni keltirib oʻtdi: “Agar Saka yoki Marcus Rashford koʻproq gol ura boshlasa, bu Harry Kane kamroq gol urishini anglatadi. Murabbiy uchun kim gol urishi emas, jamoaning gʻaba qozonishi muhimroq”. Bu yondashuv zamonaviy futbolda yulduz futbolchilarning shaxsiy ambitsiyalaridan koʻra jamoaviy manfaat ustunligini yana bir bor tasdiqlaydi.
Hozirda Bukayo Saka Gana terma jamoasiga qarshi boʻladigan navbatdagi uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning mashgʻulotlardagi ishtiroki cheklangan boʻlishiga qaramay, muxlislar va murabbiylar shtabi yosh yulduzning tezroq safga qaytishidan umidvor. Angliya uchun JCh-2026 yoʻli oʻziga xos sinov boʻlishi kutilmoqda.
…