Huawei yangi MateBook Pro noutbukini oʻz protsessori va HarmonyOS bilan taqdim etdi

·50·Texno
Huawei yangi MateBook Pro noutbukini oʻz protsessori va HarmonyOS bilan taqdim etdi
Qisqacha

Huawei yangilangan MateBook Pro noutbukida Windows, Linux, AMD va Intel yechimlaridan voz kechib, o'zining Kirin X90 Plus protsessori hamda HarmonyOS 6.1 tizimidan foydalandi. 14 dyuymli OLED displeyli qurilmaning og'irligi 970 gramm bo'lib, u 3120x2080 piksel aniqlik va 70 W/soat sig'imli akkumulyatorga ega. Bazaviy versiya 24 GB tezkor xotira va 512 GB SSD bilan jihozlangan, uning boshlang'ich narxi taxminan 1480 AQSh dollarini tashkil etadi.

Huawei kompaniyasi texnologiya bozorida muhim qadam tashlab, Windows operatsion tizimi hamda AMD yoki Intel protsessorlaridan batamom voz kechgan holda yangilangan MateBook Pro noutbukini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma toʻliq mustaqil ekotizimda ishlaydigan va kompaniyaning oʻz ishlanmalariga tayangan navbatdagi flagman mahsulotga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi noutbuk oʻzining yengil va ixcham dizayni bilan ajralib turadi. Qurilma 14 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning umumiy ogʻirligi atigi 970 grammni tashkil etadi. Bu foydalanuvchilarga uni doimo oʻzlari bilan olib yurishda katta qulaylik yaratadi.

Mustaqil apparat taʼminoti va unumdorlik

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati uning 'ichki dunyosi' hisoblanadi. Anʼanaviy xorijiy chiplar oʻrniga noutboqqa Huawei kompaniyasining oʻziga tegishli boʻlgan Kirin X90 Plus protsessori oʻrnatilgan. Ushbu apparat yechimi qurilmaning barcha hisob-kitob amallarini bajarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi.

Bazaviy versiyada noutbuk 24 GB tezkor xotira (OЗУ) hamda 512 GB sigʻimga ega SSD xotira bilan jihozlangan. Xaridorlarning ehtiyojidan kelib chiqib, bundan kattaroq xotira hajmiga ega modellar ham savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Boshlangʻich modelning narxi taxminan 1480 AQSh dollarini tashkil etadi.

HarmonyOS 6.1 operatsion tizimi

Protsessordan tashqari, dasturiy taʼminot borasida ham keskin burilish yasalgan. Noutbukda Windows yoki Linux operatsion tizimlari oʻrniga toʻgʻridan-toʻgʻri HarmonyOS 6.1 tizimi oʻrnatilgan. Bu esa kompaniyaning oʻz qurilmalari orasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

Qurilmaning multimedi imkoniyatlari ham eʼtirofga loyiq. OLED displey 3120x2080 piksellar yuqori aniqligini taqdim etib, tasvirlarning tiniqligi va ranglar jilosini taʼminlaydi. Shuningdek, noutbuk uzoq vaqt davomida avtonom ishlashini taʼminlash uchun 70 W/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan.

HuaweiMateBook ProKirin X90 PlusHarmonyOSNoutbuklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi