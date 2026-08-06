Huawei yangi MateBook Pro noutbukini oʻz protsessori va HarmonyOS bilan taqdim etdi
Huawei yangilangan MateBook Pro noutbukida Windows, Linux, AMD va Intel yechimlaridan voz kechib, o'zining Kirin X90 Plus protsessori hamda HarmonyOS 6.1 tizimidan foydalandi. 14 dyuymli OLED displeyli qurilmaning og'irligi 970 gramm bo'lib, u 3120x2080 piksel aniqlik va 70 W/soat sig'imli akkumulyatorga ega. Bazaviy versiya 24 GB tezkor xotira va 512 GB SSD bilan jihozlangan, uning boshlang'ich narxi taxminan 1480 AQSh dollarini tashkil etadi.
Huawei kompaniyasi texnologiya bozorida muhim qadam tashlab, Windows operatsion tizimi hamda AMD yoki Intel protsessorlaridan batamom voz kechgan holda yangilangan MateBook Pro noutbukini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma toʻliq mustaqil ekotizimda ishlaydigan va kompaniyaning oʻz ishlanmalariga tayangan navbatdagi flagman mahsulotga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi noutbuk oʻzining yengil va ixcham dizayni bilan ajralib turadi. Qurilma 14 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, uning umumiy ogʻirligi atigi 970 grammni tashkil etadi. Bu foydalanuvchilarga uni doimo oʻzlari bilan olib yurishda katta qulaylik yaratadi.
Mustaqil apparat taʼminoti va unumdorlikQurilmaning asosiy oʻziga xos jihati uning 'ichki dunyosi' hisoblanadi. Anʼanaviy xorijiy chiplar oʻrniga noutboqqa Huawei kompaniyasining oʻziga tegishli boʻlgan Kirin X90 Plus protsessori oʻrnatilgan. Ushbu apparat yechimi qurilmaning barcha hisob-kitob amallarini bajarishda yuqori samaradorlikni taʼminlaydi.
Bazaviy versiyada noutbuk 24 GB tezkor xotira (OЗУ) hamda 512 GB sigʻimga ega SSD xotira bilan jihozlangan. Xaridorlarning ehtiyojidan kelib chiqib, bundan kattaroq xotira hajmiga ega modellar ham savdoga chiqarilishi rejalashtirilgan. Boshlangʻich modelning narxi taxminan 1480 AQSh dollarini tashkil etadi.
HarmonyOS 6.1 operatsion tizimiProtsessordan tashqari, dasturiy taʼminot borasida ham keskin burilish yasalgan. Noutbukda Windows yoki Linux operatsion tizimlari oʻrniga toʻgʻridan-toʻgʻri HarmonyOS 6.1 tizimi oʻrnatilgan. Bu esa kompaniyaning oʻz qurilmalari orasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.
Qurilmaning multimedi imkoniyatlari ham eʼtirofga loyiq. OLED displey 3120x2080 piksellar yuqori aniqligini taqdim etib, tasvirlarning tiniqligi va ranglar jilosini taʼminlaydi. Shuningdek, noutbuk uzoq vaqt davomida avtonom ishlashini taʼminlash uchun 70 W/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan.
…