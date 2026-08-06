Rodri Barselonaga oʻtishga rozilik berdi va Real Madrid shokka tushdi
Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri Barselonaga o'tishga rozilik berdi va bu Real Madridning uni tarkibiga qo'shib olish umidlarini puchga chiqardi. Barselona Rodrini Frenki de Yongning surunkali jarohati sabab markaziy chiziqni kuchaytirish uchun jalb qilmoqchi. 2019-yilda Atletiko Madriddan Manchester Siti safiga o'tgan Rodri Angliya Premyer-ligasida to'rt karra chempionlik va Chempionlar ligasi g'olibligini qo'lga kiritgan.
Ispaniya futbolida joriy mavsumning eng shov-shuvli transferi amalga oshishiga bir qadam qoldi, chunki Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri Kataloniyaning Barselona klubiga oʻtishga rozilik berdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik futbolchi “koʻk-anorranglilar” sport departamentiga oʻzining ijobiy javobini bergan va bu Real Madridning tajribali tayanch yarimhimoyachini oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi barcha umidlarini puchga chiqargan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Rodri Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik loyihasiga qoʻshilish istagida ekanini kataloniyaliklar sport direktori bilan muloqotda maʼlum qilgan. Ushbu keskin burilish poytaxt klubi bilan olib borilayotgan har qanday muzokaralarni amalda toʻxtatib qoʻydi. Natijada Barselona rahbariyati transfer shartnomasi logistikasini tayyorlashga kirishdi va Manchester Siti bilan rasmiy muzokaralarni boshlash uchun futbolchining roziligini oldi.
Frenki de Yongning jarohati va yangi rejaKataloniya klubining Rodri ortidan bunchalik faol quvib qolishiga Frenki de Yongning jismoniy holati sabab boʻldi. Niderlandiyalik yarimhimoyachining surunkali jarohati konservativ davolash usullari bilan ijobiy natija bermagach, u jarrohlik stoliga yotishga majbur boʻlishi kutilmoqda. De Yongning soʻnggi mavsumlarda muhim oʻyinlarni oʻtkazib yuborib kelgani klub rahbariyatini markaziy chiziq uchun jahon darajasidagi ishonchli futbolchi izlashga majbur qildi.
2019-yilda Atletiko Madrid safidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan Rodri Angliya Premyer-ligasida toʻrt karra chempionlikni qoʻlga kiritib, Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlishga erishdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim gʻalabalarni qoʻlga kiritib kelmoqda. Mutaxassislar fikricha, uning oʻyini Xansi Flik taktik sxemasiga juda mos tushadi va bu transfer kataloniyaliklar yarimhimoyasini yanada kuchaytiradi.
Real Madridning rejasi barbod boʻldiAslida Florentino Peres boshchiligidagi Real Madrid rahbariyati ham Manchester Siti yarimhimoyachisi bilan yaqindan qiziqib, uning vakillari bilan dastlabki kelishuvga erishgan edi. Biroq kelishuv jarayoni choʻzilib ketgani Barselona uchun qoʻl keldi va ular bu imkoniyatdan juda tez foydalanishdi. Rodrining boy berilishi Madrid klubi uchun nafaqat sport, balki jiddiy obroʻ zarbasi ham boʻldi.
Xabarlarga koʻra, soʻnggi sovrinsiz mavsumdan soʻng Xose Mourinyo boshchiligida katta oʻzgarishlarni boshlagan Real Madrid Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Denzel Dumfries hamda Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib ulgurgandi. Rodrining transferi esa ushbu yozgi transferlar mavsumining eng asosiy nuqtasi boʻlishi kerak edi. Endilikda esa Barselona bu kutilmagan transfer orqali asosiy raqibini ortda qoldirib, katta ustunlikka ega chiqishga yaqin turibdi.
…