Rodri Barselonaga oʻtishga rozilik berdi va Real Madrid shokka tushdi

·104·Sport
Rodri Barselonaga oʻtishga rozilik berdi va Real Madrid shokka tushdi
Qisqacha

Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri Barselonaga o'tishga rozilik berdi va bu Real Madridning uni tarkibiga qo'shib olish umidlarini puchga chiqardi. Barselona Rodrini Frenki de Yongning surunkali jarohati sabab markaziy chiziqni kuchaytirish uchun jalb qilmoqchi. 2019-yilda Atletiko Madriddan Manchester Siti safiga o'tgan Rodri Angliya Premyer-ligasida to'rt karra chempionlik va Chempionlar ligasi g'olibligini qo'lga kiritgan.

Ispaniya futbolida joriy mavsumning eng shov-shuvli transferi amalga oshishiga bir qadam qoldi, chunki Manchester Siti yarimhimoyachisi Rodri Kataloniyaning Barselona klubiga oʻtishga rozilik berdi. Marca nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ispaniyalik futbolchi “koʻk-anorranglilar” sport departamentiga oʻzining ijobiy javobini bergan va bu Real Madridning tajribali tayanch yarimhimoyachini oʻz safiga qoʻshib olish borasidagi barcha umidlarini puchga chiqargan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Rodri Barselona bosh murabbiyi Xansi Flik loyihasiga qoʻshilish istagida ekanini kataloniyaliklar sport direktori bilan muloqotda maʼlum qilgan. Ushbu keskin burilish poytaxt klubi bilan olib borilayotgan har qanday muzokaralarni amalda toʻxtatib qoʻydi. Natijada Barselona rahbariyati transfer shartnomasi logistikasini tayyorlashga kirishdi va Manchester Siti bilan rasmiy muzokaralarni boshlash uchun futbolchining roziligini oldi.

Frenki de Yongning jarohati va yangi reja

Kataloniya klubining Rodri ortidan bunchalik faol quvib qolishiga Frenki de Yongning jismoniy holati sabab boʻldi. Niderlandiyalik yarimhimoyachining surunkali jarohati konservativ davolash usullari bilan ijobiy natija bermagach, u jarrohlik stoliga yotishga majbur boʻlishi kutilmoqda. De Yongning soʻnggi mavsumlarda muhim oʻyinlarni oʻtkazib yuborib kelgani klub rahbariyatini markaziy chiziq uchun jahon darajasidagi ishonchli futbolchi izlashga majbur qildi.

2019-yilda Atletiko Madrid safidan Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan Rodri Angliya Premyer-ligasida toʻrt karra chempionlikni qoʻlga kiritib, Chempionlar ligasi gʻolibi boʻlishga erishdi. Shuningdek, u Ispaniya terma jamoasi safida ham muhim gʻalabalarni qoʻlga kiritib kelmoqda. Mutaxassislar fikricha, uning oʻyini Xansi Flik taktik sxemasiga juda mos tushadi va bu transfer kataloniyaliklar yarimhimoyasini yanada kuchaytiradi.

Real Madridning rejasi barbod boʻldi

Aslida Florentino Peres boshchiligidagi Real Madrid rahbariyati ham Manchester Siti yarimhimoyachisi bilan yaqindan qiziqib, uning vakillari bilan dastlabki kelishuvga erishgan edi. Biroq kelishuv jarayoni choʻzilib ketgani Barselona uchun qoʻl keldi va ular bu imkoniyatdan juda tez foydalanishdi. Rodrining boy berilishi Madrid klubi uchun nafaqat sport, balki jiddiy obroʻ zarbasi ham boʻldi.

Xabarlarga koʻra, soʻnggi sovrinsiz mavsumdan soʻng Xose Mourinyo boshchiligida katta oʻzgarishlarni boshlagan Real Madrid Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, Denzel Dumfries hamda Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib ulgurgandi. Rodrining transferi esa ushbu yozgi transferlar mavsumining eng asosiy nuqtasi boʻlishi kerak edi. Endilikda esa Barselona bu kutilmagan transfer orqali asosiy raqibini ortda qoldirib, katta ustunlikka ega chiqishga yaqin turibdi.

RodriBarselonaReal MadridManchester SitiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)