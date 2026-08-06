Los-Anjelesda "qirg‘inbarot": UFC 331 turnirida kimlar oktagonga chiqadi?

·104·Sport
Los-Anjelesda "qirg‘inbarot": UFC 331 turnirida kimlar oktagonga chiqadi?
Qisqacha

UFC 331 turniri 20 sentyabr kuni tong saharda AQSHning Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadi. Asosiy jangda amaldagi chempion Joshua Van kamarini sobiq chempion Aleksandr Pantojaga qarshi himoya qiladi. Ko-meyin eventda Arman Sarukyan Maurisio Ruffi bilan jang qiladi va g'olib chempionlik kamari uchun asosiy da'vogarga aylanishi mumkin.

Dunyoning eng nufuzli MMA promousheni navbatdagi grandioz raqamli oqshomga tayyorgarlikni yakunladi. Bizning vaqt bilan 20 sentyabr kuni tong saharda AQSHning Los-Anjeles shahrida "UFC 331" turniri bo‘lib o‘tadi.

Promoushen rahbariyati muxlislar intiqlik bilan kutayotgan ushbu kechaning po‘latdek mustahkam va yuqori reytingli jangdan iborat to‘liq kardini rasman taqdim etdi.

Asosiy jang: Joshua Van kamarini Aleksandr Pantojadan himoya qiladi

Oqshomning markaziy jangi eng yengil vazn toifasida kechadi. Unda amaldagi UFC chempioni, myanmalik Joshua Van ushbu vaznning sobiq hukmron chempioni, tajribali braziliyalik Aleksandr Pantojaga qarshi oktagonga chiqadi. Revansh va chempionlik kamari uchun kechadigan bu bahs kechaning haqiqiy bezagiga aylanishi kutilmoqda.

Ko-meyin event: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi to‘qnashuvi

Turnirning ahamiyati jihatidan ikkinchi muhim jangi (co-main event) yengil vazn toifasida tashkil etiladi. Anchadan beri o‘z imkoniyatini va da’vogarlik maqomini kutayotgan armanistonlik Arman Sarukyan xavfli braziliyalik nokauter Maurisio Ruffi bilan kuch sinashadi. Bu jang g‘olibi keyinchalik chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarga aylanishi mumkin.

UFC 331 turnirining to‘liq kardi:

Asosiy kard (Main Card):

  • Joshua Van (AQSH) — Aleksandr Pantoja (Braziliya) (Chempionlik jangi)

  • Arman Sarukyan (Armaniston) — Maurisio Ruffi (Braziliya)

  • Patrisio Freyre (Braziliya) — Du Xu Choy (Janubiy Koreya)

  • Alonzo Menifild (AQSH) — Ivo Baranevski (Polsha)

  • Geybl Stivson (AQSH) — Shon Sharaf (AQSH)

  • Marlon Vera (Ekvador) — Charlz Jorden (Kanada)

Sa Saralash janglari (Prelims Card):

  • Tay Tuivasa (Avstraliya) — Robelis Despane (Kuba)

  • Edmen Shaxbazyan (AQSH) — Brunno Ferreyra (Braziliya)

  • Giga Chikadze (Gruziya) — Joanderson Brito (Braziliya)

  • Keysi O'Nill (Shotlandiya) — Eduarda Moura (Braziliya)

  • Rayan Gandra (Braziliya) — Ozzi Diaz (AQSH)

  • Maykl Asvell (AQSH) — Ju Say Yu (Janubiy Koreya)

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Los AngelesUFCJoshua VanAlexandre PantojaArman Tsarukyan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)