Los-Anjelesda "qirg‘inbarot": UFC 331 turnirida kimlar oktagonga chiqadi?
UFC 331 turniri 20 sentyabr kuni tong saharda AQSHning Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadi. Asosiy jangda amaldagi chempion Joshua Van kamarini sobiq chempion Aleksandr Pantojaga qarshi himoya qiladi. Ko-meyin eventda Arman Sarukyan Maurisio Ruffi bilan jang qiladi va g'olib chempionlik kamari uchun asosiy da'vogarga aylanishi mumkin.
Dunyoning eng nufuzli MMA promousheni navbatdagi grandioz raqamli oqshomga tayyorgarlikni yakunladi. Bizning vaqt bilan 20 sentyabr kuni tong saharda AQSHning Los-Anjeles shahrida "UFC 331" turniri bo‘lib o‘tadi.
Promoushen rahbariyati muxlislar intiqlik bilan kutayotgan ushbu kechaning po‘latdek mustahkam va yuqori reytingli jangdan iborat to‘liq kardini rasman taqdim etdi.
Asosiy jang: Joshua Van kamarini Aleksandr Pantojadan himoya qiladi
Oqshomning markaziy jangi eng yengil vazn toifasida kechadi. Unda amaldagi UFC chempioni, myanmalik Joshua Van ushbu vaznning sobiq hukmron chempioni, tajribali braziliyalik Aleksandr Pantojaga qarshi oktagonga chiqadi. Revansh va chempionlik kamari uchun kechadigan bu bahs kechaning haqiqiy bezagiga aylanishi kutilmoqda.
Ko-meyin event: Arman Sarukyan va Maurisio Ruffi to‘qnashuvi
Turnirning ahamiyati jihatidan ikkinchi muhim jangi (co-main event) yengil vazn toifasida tashkil etiladi. Anchadan beri o‘z imkoniyatini va da’vogarlik maqomini kutayotgan armanistonlik Arman Sarukyan xavfli braziliyalik nokauter Maurisio Ruffi bilan kuch sinashadi. Bu jang g‘olibi keyinchalik chempionlik kamari uchun asosiy da’vogarga aylanishi mumkin.
UFC 331 turnirining to‘liq kardi:
Asosiy kard (Main Card):
Joshua Van (AQSH) — Aleksandr Pantoja (Braziliya) (Chempionlik jangi)
Arman Sarukyan (Armaniston) — Maurisio Ruffi (Braziliya)
Patrisio Freyre (Braziliya) — Du Xu Choy (Janubiy Koreya)
Alonzo Menifild (AQSH) — Ivo Baranevski (Polsha)
Geybl Stivson (AQSH) — Shon Sharaf (AQSH)
Marlon Vera (Ekvador) — Charlz Jorden (Kanada)
Sa Saralash janglari (Prelims Card):
Tay Tuivasa (Avstraliya) — Robelis Despane (Kuba)
Edmen Shaxbazyan (AQSH) — Brunno Ferreyra (Braziliya)
Giga Chikadze (Gruziya) — Joanderson Brito (Braziliya)
Keysi O'Nill (Shotlandiya) — Eduarda Moura (Braziliya)
Rayan Gandra (Braziliya) — Ozzi Diaz (AQSH)
Maykl Asvell (AQSH) — Ju Say Yu (Janubiy Koreya)
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…