Snowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldi
26 yoshli Kanada fuqarosi Connor Moucka 165 dan ortiq kompaniya tarmoqlariga noqonuniy kirib, milliardlab yozuvlarni o'g'irlagani va jabrlanuvchilardan tovlamachilik yo'li bilan pul undirganini tan oldi. U sheriklari bilan Snowflake bulutli provayderining himoya tizimini buzib, AT&T, LendingTree va Ticketmaster kabi kompaniyalarning ma'lumotlarini qo'lga kiritgan, jumladan AT&T kompaniyasining 100 milliondan ortiq mijozlariga tegishli qo'ng'iroqlar va SMS yozuvlarini o'g'irla…
AQSh Adliya vazirligi yirik kiberjinoyat ishi boʻyicha muhim bayonot eʼlon qildi. Unga koʻra, 26 yoshli Kanada fuqarosi Connor Moucka 165 dan ortiq kompaniya tarmoqlariga noqonuniy kirib, milliardlab yozuvlarni oʻgʻirlagani va jabrlanuvchilardan tovlamachilik yoʻli bilan pul undirganini tan oldi. Ushbu kiberhujumlar zamonaviy bulutli texnologiyalar xavfsizligi va korporativ maʼlumotlarni himoya qilish tizimidagi jiddiy zaifliklarni fosh etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSh Adliya vazirligi maʼlumotlariga qaraganda, Connor Moucka oʻz sheriklari bilan birgalikda Snowflake bulutli provayderining himoya tizimini buzib kirgan. Buning natijasida AT&T, LendingTree va Ticketmaster kabi oʻnlab yirik kompaniyalarning mijozlar bazasi xakerlar qoʻliga oʻtgan. Xususan, faqat AT&T kompaniyasining 100 milliondan ortiq mijozlariga tegishli qoʻngʻiroqlar va SMS yozuvlari oʻgʻirlangani aniqlangan.
Kiberhujumlar koʻlami va moliyaviy zararJinoyatchilar turli manbalardan qoʻlga kiritilgan maʼlumotlar, jumladan, bank rekvizitlari, haydovchilik guvohnomalari va shaxsiy raqamlarni tarqatish bilan tahdid qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Connor Moucka va uning sheriklari yillar davomida toʻlov evaziga shantaj qilish orqali 2,5 million dollardan ortiq mablagʻ olgan. Shuningdek, ular oʻgʻirlangan bazalarni BreachForums kabi mashhur xakerlik forumlarida sotishdan qoʻshimcha ravishda yarim million dollar ishlab topgan.
Federal qidiruv byurosi (FQB) hisob-kitoblariga koʻra, mazkur kiberhujumlar oqibatida jabrlanuvchilarga yetkazilgan umumiy moliyaviy zarar 9,5 million dollarni tashkil etadi. FQB maxsus agenti W. Mike Herrington bu harakatlarni “hisob-kitob qilingan va yirtqichlarcha qilingan tahdidlar” deb atab, millionlab oddiy fuqarolar zarar koʻrganini taʼkidladi.
Mutaxassislar bahosi va kelgusi sud jarayoniInternetda Waifu va Judische taxalluslari ostida tanilgan xaker 2024 yilning oxirida, Snowflakeʼga qilingan hujumlardan bir necha oy oʻtib Kanadada hibsga olingan edi. Google kompaniyasiga qarashli Mandiant kiberxavfsizlik firmasining katta tadqiqotchisi Austin Larsen oʻsha paytda Mouckani 2024 yilning “eng xavfli va oqibatlari ogʻir” xakerlaridan biri sifatida baholagan edi.
Hozirgi vaqtda tergov harakatlari yakunlanib, sud oldi bosqichiga oʻtilgan. Connor Mouckaga nisbatan hukm joriy yilning 27 oktyabr kuni oʻqilishi rejalashtirilgan boʻlib, u oʻn yillab qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ushbu ish kiberxavfsizlik sohasida bulutli xizmatlar xavfsizligini yanada kuchaytirish zarurligini yana bir bor koʻrsatdi.
…