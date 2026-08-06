Snowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldi

·45·Texno
Snowflake xakeri 165 dan ortiq kompaniya maʼlumotlarini oʻgʻirlagani uchun aybini tan oldi
Qisqacha

26 yoshli Kanada fuqarosi Connor Moucka 165 dan ortiq kompaniya tarmoqlariga noqonuniy kirib, milliardlab yozuvlarni o'g'irlagani va jabrlanuvchilardan tovlamachilik yo'li bilan pul undirganini tan oldi. U sheriklari bilan Snowflake bulutli provayderining himoya tizimini buzib, AT&T, LendingTree va Ticketmaster kabi kompaniyalarning ma'lumotlarini qo'lga kiritgan, jumladan AT&T kompaniyasining 100 milliondan ortiq mijozlariga tegishli qo'ng'iroqlar va SMS yozuvlarini o'g'irla…

AQSh Adliya vazirligi yirik kiberjinoyat ishi boʻyicha muhim bayonot eʼlon qildi. Unga koʻra, 26 yoshli Kanada fuqarosi Connor Moucka 165 dan ortiq kompaniya tarmoqlariga noqonuniy kirib, milliardlab yozuvlarni oʻgʻirlagani va jabrlanuvchilardan tovlamachilik yoʻli bilan pul undirganini tan oldi. Ushbu kiberhujumlar zamonaviy bulutli texnologiyalar xavfsizligi va korporativ maʼlumotlarni himoya qilish tizimidagi jiddiy zaifliklarni fosh etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSh Adliya vazirligi maʼlumotlariga qaraganda, Connor Moucka oʻz sheriklari bilan birgalikda Snowflake bulutli provayderining himoya tizimini buzib kirgan. Buning natijasida AT&T, LendingTree va Ticketmaster kabi oʻnlab yirik kompaniyalarning mijozlar bazasi xakerlar qoʻliga oʻtgan. Xususan, faqat AT&T kompaniyasining 100 milliondan ortiq mijozlariga tegishli qoʻngʻiroqlar va SMS yozuvlari oʻgʻirlangani aniqlangan.

Kiberhujumlar koʻlami va moliyaviy zarar

Jinoyatchilar turli manbalardan qoʻlga kiritilgan maʼlumotlar, jumladan, bank rekvizitlari, haydovchilik guvohnomalari va shaxsiy raqamlarni tarqatish bilan tahdid qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Connor Moucka va uning sheriklari yillar davomida toʻlov evaziga shantaj qilish orqali 2,5 million dollardan ortiq mablagʻ olgan. Shuningdek, ular oʻgʻirlangan bazalarni BreachForums kabi mashhur xakerlik forumlarida sotishdan qoʻshimcha ravishda yarim million dollar ishlab topgan.

Federal qidiruv byurosi (FQB) hisob-kitoblariga koʻra, mazkur kiberhujumlar oqibatida jabrlanuvchilarga yetkazilgan umumiy moliyaviy zarar 9,5 million dollarni tashkil etadi. FQB maxsus agenti W. Mike Herrington bu harakatlarni “hisob-kitob qilingan va yirtqichlarcha qilingan tahdidlar” deb atab, millionlab oddiy fuqarolar zarar koʻrganini taʼkidladi.

Mutaxassislar bahosi va kelgusi sud jarayoni

Internetda Waifu va Judische taxalluslari ostida tanilgan xaker 2024 yilning oxirida, Snowflakeʼga qilingan hujumlardan bir necha oy oʻtib Kanadada hibsga olingan edi. Google kompaniyasiga qarashli Mandiant kiberxavfsizlik firmasining katta tadqiqotchisi Austin Larsen oʻsha paytda Mouckani 2024 yilning “eng xavfli va oqibatlari ogʻir” xakerlaridan biri sifatida baholagan edi.

Hozirgi vaqtda tergov harakatlari yakunlanib, sud oldi bosqichiga oʻtilgan. Connor Mouckaga nisbatan hukm joriy yilning 27 oktyabr kuni oʻqilishi rejalashtirilgan boʻlib, u oʻn yillab qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ushbu ish kiberxavfsizlik sohasida bulutli xizmatlar xavfsizligini yanada kuchaytirish zarurligini yana bir bor koʻrsatdi.

KiberxavfsizlikSnowflakeXakerAT&TAQSh Adliya vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi