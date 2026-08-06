Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligi va Qurolli Kuchlar rahbariyatida front logistikasi, harbiy-texnik ta'minot va dronlar urushini takomillashtirishga qaratilgan yirik kadrlar rotatsiyasini o'tkazdi. General-polkovnik Denis Lyamin Uchuvchisiz aviatsiya qo'shinlari qo'mondoni, Andrey Ivanayev "Markaz" kuchlar guruhi, Pyotr Bolgarev esa "Sharq" kuchlar guruhi rahbari etib tayinlandi.
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligi va Qurolli Kuchlar rahbariyatida yirik kadrlar rotatsiyasini amalga oshirdi. Rasmiy manbalarga ko‘ra, bu qaror frontdagi logistika, harbiy-texnik ta’minot hamda dron urushi strategiyasini tubdan takomillashtirishga qaratilgan.
Mutaxassislarning fikricha, Kreml bu safar asosiy urg‘uni kabinet mulozimlariga emas, aynan jang maydonida tajriba orttirgan va o‘zini ko‘rsatgan "jangovar generallar"ga qaratmoqda.
Tezkor va strategik tayinlovlar: Kim qaysi lavozimni egalladi?
Yangi tayinlovlarga ko‘ra, Rossiya Qurolli Kuchlarida quyidagi muhim o‘zgarishlar yuz berdi:
Dron qo‘shinlariga yangi rahbar: General-polkovnik Denis Lyamin Uchuvchisiz aviatsiya (UAV) qo‘shinlari qo‘mondoni etib tayinlandi.
Guruhlar rahbariyati yangilandi: General-polkovnik Andrey Ivanayev "Markaz" kuchlar guruhiga, general-polkovnik Pyotr Bolgarev esa "Sharq" kuchlar guruhiga rahbarlik qiladi.
Logistika bir soyabon ostida: "Markaz" guruhining sobiq rahbari, general-polkovnik Valeriy Solodchuk Mudofaa vaziri o‘rinbosari etib tayinlandi. U endi butun armiya logistikasi va ta’minotini yagona markazga birlashtiradi.
Qurol-yarog‘ va texnologiyalar: Mudofaa vaziri o‘rinbosarlari Aleksandr Sanchik (qurol sotib olish va texnik ko‘mak) hamda Aleksey Krivoruchko (ilg‘or qurollarni ishlab chiqish) tizimli qayta qurollanishni nazorat qiladi.
Bosh shtab rahbariyati: Bayonotda ta’kidlanishicha, Rossiya Qurolli Kuchlari Bosh shtabi boshlig‘i va Mudofaa vazirining birinchi o‘rinbosari sifatida Valeriy Gerasimov o‘z faoliyatini davom ettiradi.
Analitiklar bahosi: "Urush yangi iste’dodlarni yuzaga chiqarmoqda"
Harbiy ekspertlar va siyosatchilar ushbu kadrlar o‘zgarishi shunchaki oddiy rotatsiya emas, balki yirik operativ tayyorgarlik ekanini aytishmoqda:
1. Qo‘mondonlik markazlashadi
Harbiy ekspert, iste’fodagi polkovnik Anatoliy Matviychukning ta’kidlashicha, Oliy Bosh Qo‘mondon qo‘shinlar ustidan tashkiliy va ma’muriy nazoratni kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu o‘zgarishlar kelajakda yanada keng ko‘lamli va qat’iy hujumkor operatsiyalarga zamin yaratishi mumkin.
2. Front tajribasi — asosiy mezon
Davlat Dumasi Mudofaa qo‘mitasi a’zosi Andrey Kolesnikning fikricha, xuddi Ikkinchi jahon urushi davridagidek, frontning o‘zi yangi harbiy rahbarlarni sahnaga olib chiqmoqda:
"General Solodchuk Kursk viloyatidagi, Sanchik esa 'Janub' guruhidagi jangovar faoliyati bilan o‘zini ko‘rsatgan. Armiyaga aynan jang maydonidagi vaziyatni chuqur tushunadigan ofitserlar kerak edi", — deydi deputat.
3. "Dronlar urushi" va yangi texnologiyalar
Harbiy ekspert Andrey Klinsevich Putin shaxsan o‘zi biladigan va frontda natija ko‘rsatgan ofitserlarni yuqori lavozimlarga olib chiqayotganini alohida qayd etdi:
"Hozirda zamonaviy dronlar urushi uchun armiyani tizimli ravishda qayta qurish ishlari olib borilmoqda. Front ehtiyojlarini ichidan biladigan professionallarning kelishi ko‘plab jarayonlarni keskin tezlashtiradi", — deydi u.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…