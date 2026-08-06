Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?

·1.1K·Dunyo
Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?
Qisqacha

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligi va Qurolli Kuchlar rahbariyatida front logistikasi, harbiy-texnik ta'minot va dronlar urushini takomillashtirishga qaratilgan yirik kadrlar rotatsiyasini o'tkazdi. General-polkovnik Denis Lyamin Uchuvchisiz aviatsiya qo'shinlari qo'mondoni, Andrey Ivanayev "Markaz" kuchlar guruhi, Pyotr Bolgarev esa "Sharq" kuchlar guruhi rahbari etib tayinlandi.

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Mudofaa vazirligi va Qurolli Kuchlar rahbariyatida yirik kadrlar rotatsiyasini amalga oshirdi. Rasmiy manbalarga ko‘ra, bu qaror frontdagi logistika, harbiy-texnik ta’minot hamda dron urushi strategiyasini tubdan takomillashtirishga qaratilgan.

Mutaxassislarning fikricha, Kreml bu safar asosiy urg‘uni kabinet mulozimlariga emas, aynan jang maydonida tajriba orttirgan va o‘zini ko‘rsatgan "jangovar generallar"ga qaratmoqda.

Tezkor va strategik tayinlovlar: Kim qaysi lavozimni egalladi?

Yangi tayinlovlarga ko‘ra, Rossiya Qurolli Kuchlarida quyidagi muhim o‘zgarishlar yuz berdi:

  • Dron qo‘shinlariga yangi rahbar: General-polkovnik Denis Lyamin Uchuvchisiz aviatsiya (UAV) qo‘shinlari qo‘mondoni etib tayinlandi.

  • Guruhlar rahbariyati yangilandi: General-polkovnik Andrey Ivanayev "Markaz" kuchlar guruhiga, general-polkovnik Pyotr Bolgarev esa "Sharq" kuchlar guruhiga rahbarlik qiladi.

  • Logistika bir soyabon ostida: "Markaz" guruhining sobiq rahbari, general-polkovnik Valeriy Solodchuk Mudofaa vaziri o‘rinbosari etib tayinlandi. U endi butun armiya logistikasi va ta’minotini yagona markazga birlashtiradi.

  • Qurol-yarog‘ va texnologiyalar: Mudofaa vaziri o‘rinbosarlari Aleksandr Sanchik (qurol sotib olish va texnik ko‘mak) hamda Aleksey Krivoruchko (ilg‘or qurollarni ishlab chiqish) tizimli qayta qurollanishni nazorat qiladi.

  • Bosh shtab rahbariyati: Bayonotda ta’kidlanishicha, Rossiya Qurolli Kuchlari Bosh shtabi boshlig‘i va Mudofaa vazirining birinchi o‘rinbosari sifatida Valeriy Gerasimov o‘z faoliyatini davom ettiradi.

Analitiklar bahosi: "Urush yangi iste’dodlarni yuzaga chiqarmoqda"

Harbiy ekspertlar va siyosatchilar ushbu kadrlar o‘zgarishi shunchaki oddiy rotatsiya emas, balki yirik operativ tayyorgarlik ekanini aytishmoqda:

1. Qo‘mondonlik markazlashadi

Harbiy ekspert, iste’fodagi polkovnik Anatoliy Matviychukning ta’kidlashicha, Oliy Bosh Qo‘mondon qo‘shinlar ustidan tashkiliy va ma’muriy nazoratni kuchaytirishni maqsad qilgan. Bu o‘zgarishlar kelajakda yanada keng ko‘lamli va qat’iy hujumkor operatsiyalarga zamin yaratishi mumkin.

2. Front tajribasi — asosiy mezon

Davlat Dumasi Mudofaa qo‘mitasi a’zosi Andrey Kolesnikning fikricha, xuddi Ikkinchi jahon urushi davridagidek, frontning o‘zi yangi harbiy rahbarlarni sahnaga olib chiqmoqda:

"General Solodchuk Kursk viloyatidagi, Sanchik esa 'Janub' guruhidagi jangovar faoliyati bilan o‘zini ko‘rsatgan. Armiyaga aynan jang maydonidagi vaziyatni chuqur tushunadigan ofitserlar kerak edi", — deydi deputat.

3. "Dronlar urushi" va yangi texnologiyalar

Harbiy ekspert Andrey Klinsevich Putin shaxsan o‘zi biladigan va frontda natija ko‘rsatgan ofitserlarni yuqori lavozimlarga olib chiqayotganini alohida qayd etdi:

"Hozirda zamonaviy dronlar urushi uchun armiyani tizimli ravishda qayta qurish ishlari olib borilmoqda. Front ehtiyojlarini ichidan biladigan professionallarning kelishi ko‘plab jarayonlarni keskin tezlashtiradi", — deydi u.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Vladimir PutinRossiyaValeriy GerasimovMudofaa vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi