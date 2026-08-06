Sent-Luisda Sindarov shousi: Javohir Karuanani mag‘lub etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi!
Javohir Sindarov blis bahslarida Fabiano Karuanani mag'lub etib, 16,5 ochko bilan ikkinchi o'ringa ko'tarildi. AQSHning Sent-Luis shahrida o'tayotgan, mukofot jamg'armasi 200 000 dollar bo'lgan "Grand Chess Tour" musobaqasida u Fabiano Karuana, Evonder Liang va Lener Domingesni mag'lub etdi. Rameshbabu Praggnanandha 18 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda, Uesli So esa 15 ochko bilan uchinchi o'rinda bormoqda.
AQSHning Sent-Luis shahrida mukofot jamg‘armasi 200 000 dollarni tashkil etuvchi nufuzli "Grand Chess Tour" seriyasining navbatdagi bosqichida blis bahslariga start berildi. Jahonning eng kuchli 10 nafar grossmeysteri qatorida hamyurtimiz Javohir Sindarov ham g‘oliblik uchun munosib kurash olib bormoqda.
Musobaqaning to‘rtinchi kunida shaxmatchilar blis, ya’ni tezkor shaxmat bo‘yicha dastlabki 9 ta tur uchrashuvlarida dona surishdi.
Sindarovdan shiddatli start: Karuana va Dominges mag‘lub etildi
O‘zbekistonlik yosh grossmeyster blitsning birinchi kunini o‘ta yuqori notada o‘tkazdi. Javohir yagona mag‘lubiyatni niderlandiyalik Yorden van Forestdan qabul qilib olgan bo‘lsa-da, qolgan barcha partiyalarda muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.
Hamyurtimiz dunyo shaxmati gigantlari — Fabiano Karuana, Evonder Liang va Lener Domingesni taslim etdi. Shunga qaramay, Levon Aronyan, Anish Giri, Vinsent Keymer, Rameshbabu Praggnanandha va Uesli So bilan kechgan murosasiz partiyalarda durang natija qayd etildi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: Sindarov peshqadamlar qatorida!
Rapid va blis bahslarining umumiy ochkolar hisobiga ko‘ra, ayni paytda kuchli uchlik quyidagicha ko‘rinish olgan:
Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) — 18 ochko
Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 16,5 ochko
Uesli So (AQSH) — 15 ochko
Levon Aronyan (AQSH) — 14,5 ochko
Bugun hal qiluvchi bahslar: Javohir chempionlik uchun kurashadi!
Bugun blis bo‘yicha qolgan so‘nggi 9 ta partiya o‘tkaziladi va rapid hamda blis yo‘nalishlari bo‘yicha musobaqaning mutlaq g‘olibi aniqlanadi.
Javohir Sindarov ikkinchi kungi blis bahslarini aynan Levon Aronyanga qarshi oq donalarda boshlaydi. Partiyalar Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi.
Turnirning to‘liq ishtirokchilar tarkibi: Javohir Sindarov (O‘zbekiston), Fabiano Karuana, Levon Aronyan, Uesli So, Lener Dominges, Evonder Liang (barchasi AQSH), Vinsent Keymer (Germaniya), Anish Giri, Yorden van Forest (Niderlandiya), Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…