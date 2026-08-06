Sent-Luisda Sindarov shousi: Javohir Karuanani mag‘lub etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi!

·101·Sport
Sent-Luisda Sindarov shousi: Javohir Karuanani mag‘lub etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi!
Qisqacha

Javohir Sindarov blis bahslarida Fabiano Karuanani mag'lub etib, 16,5 ochko bilan ikkinchi o'ringa ko'tarildi. AQSHning Sent-Luis shahrida o'tayotgan, mukofot jamg'armasi 200 000 dollar bo'lgan "Grand Chess Tour" musobaqasida u Fabiano Karuana, Evonder Liang va Lener Domingesni mag'lub etdi. Rameshbabu Praggnanandha 18 ochko bilan peshqadamlik qilmoqda, Uesli So esa 15 ochko bilan uchinchi o'rinda bormoqda.

AQSHning Sent-Luis shahrida mukofot jamg‘armasi 200 000 dollarni tashkil etuvchi nufuzli "Grand Chess Tour" seriyasining navbatdagi bosqichida blis bahslariga start berildi. Jahonning eng kuchli 10 nafar grossmeysteri qatorida hamyurtimiz Javohir Sindarov ham g‘oliblik uchun munosib kurash olib bormoqda.

Musobaqaning to‘rtinchi kunida shaxmatchilar blis, ya’ni tezkor shaxmat bo‘yicha dastlabki 9 ta tur uchrashuvlarida dona surishdi.

Sindarovdan shiddatli start: Karuana va Dominges mag‘lub etildi

O‘zbekistonlik yosh grossmeyster blitsning birinchi kunini o‘ta yuqori notada o‘tkazdi. Javohir yagona mag‘lubiyatni niderlandiyalik Yorden van Forestdan qabul qilib olgan bo‘lsa-da, qolgan barcha partiyalarda muhim ochkolarni qo‘lga kiritdi.

Hamyurtimiz dunyo shaxmati gigantlari — Fabiano Karuana, Evonder Liang va Lener Domingesni taslim etdi. Shunga qaramay, Levon Aronyan, Anish Giri, Vinsent Keymer, Rameshbabu Praggnanandha va Uesli So bilan kechgan murosasiz partiyalarda durang natija qayd etildi.

Sent-Luisda Sindarov shousi: Javohir Karuanani mag‘lub etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi!

Turnir jadvalidagi vaziyat: Sindarov peshqadamlar qatorida!

Rapid va blis bahslarining umumiy ochkolar hisobiga ko‘ra, ayni paytda kuchli uchlik quyidagicha ko‘rinish olgan:

  1. Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) — 18 ochko

  2. Javohir Sindarov (O‘zbekiston) — 16,5 ochko

  3. Uesli So (AQSH) — 15 ochko

  4. Levon Aronyan (AQSH) — 14,5 ochko

Sent-Luisda Sindarov shousi: Javohir Karuanani mag‘lub etib, 2-o‘ringa ko‘tarildi!

Bugun hal qiluvchi bahslar: Javohir chempionlik uchun kurashadi!

Bugun blis bo‘yicha qolgan so‘nggi 9 ta partiya o‘tkaziladi va rapid hamda blis yo‘nalishlari bo‘yicha musobaqaning mutlaq g‘olibi aniqlanadi.

Javohir Sindarov ikkinchi kungi blis bahslarini aynan Levon Aronyanga qarshi oq donalarda boshlaydi. Partiyalar Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi.

Turnirning to‘liq ishtirokchilar tarkibi: Javohir Sindarov (O‘zbekiston), Fabiano Karuana, Levon Aronyan, Uesli So, Lener Dominges, Evonder Liang (barchasi AQSH), Vinsent Keymer (Germaniya), Anish Giri, Yorden van Forest (Niderlandiya), Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Javokhir SindarovFabiano CaruanaSt. LouisGrand Chess TourUzbekistan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)