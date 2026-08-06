Yuventus transfer bozori: jamoaga nima yetishmayapti?
Transfer oynasi yakunlanishiga uch yarim hafta qolganida, 28 futbolchidan iborat Yuventus tarkibida darvozabon, himoya va markaziy yarim himoya chiziqlarida muammolar saqlanib qolmoqda. Turin klubi Ekhator, Celik, Alajbegovic va Kolo Muani bilan shartnoma imzolagan, Dushan Vlahovic va Filip Kostic esa erkin agent sifatida jamoani tark etgan.
Transfer oynasining yakunlanishiga uch yarim hafta qolgan bir paytda, Yuventus klubining 28 futbolchidan iborat ulkan tarkibidagi aniq boʻshliqlar yaqqol namoyon boʻlmoqda. Jamoa rahbariyati har bir chiziqni chuqur tahlil qilib, sifat va miqdor jihatidan mavjud kamchiliklarni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Turin klubi yozgi transferlar davrida bir qator yangi oʻyinchilarni oʻz safiga qoʻshib olgan boʻlsa-da, haligacha oʻz yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubning yozgi transferlar davridagi harakatlariga nazar tashlasak, tarkibga bir nechta yangi futbolchilar kelib qoʻshilganini koʻramiz. Xususan, transferlar roʻyxatidan Jenoadan hujumchi Ekhator, Romadan himoyachi Celik, Bayer Leverkusondan hujumchi Alajbegovic hamda Pari Sen-Jermendan hujumchi Kolo Muani oʻrin oldi. Shu bilan birga, Dushan Vlahovic va Filip Kostic erkin agent sifatida klubni tark etishdi, shuningdek, Openda Lyon safiga oʻtdi, Rouhi, Pedro Felipe, Adzic va Joao Mario kabi oʻyinchilar ham boshqa jamoalarga yoʻl olishdi.
Darvozabonlar va himoya chizigʻidagi muammolarJamoada uch nafar darvozabon — Di Gregorio, Mattia Perin va Pinsoglio mavjud. Biroq Perin va Pinsolgioning shartnomasi bir yildan soʻng yakuniga yetishi, asosiy darvozabon hisoblangan Di Gregorio esa bosh murabbiy Spallettining ishonchini toʻliq oqlay olmagani jiddiy bosh ogʻriqqa aylangan. Di Gregorioga munosib oʻrinbosar topish masalasi ochiq qolmoqda, chunki asosiy nishonlar boʻlgan Alisson va Dibu Martinez qoʻldan chiqdi. Soʻnggi variant sifatida Pari Sen-Jermendan yaponiyalik darvozabon Suzuki bilan ijara asosida shartnoma imzolash gʻoyasi muhokama qilinmoqda.
Himoya chizigʻida ham miqdoriy jihatdan muammo yoʻqdek koʻringani bilan, sifat masalasida savollar yetarlicha. Murabbiy Spallettining taktik talablariga mos kelish jihatidan himoyada oʻzgarishlar talab etiladi. Masalan, Bolonya himoyachisi Lucumì jamoa oʻyiniga Gattiga qaraganda yaxshiroq mos tushishi mumkin, chunki u maydonda ancha yuqoriroq harakat qilishga va toʻpni boshlashga koʻnikkan, Gatti esa koʻproq pastki blokda va yakka kurashlarda foydaliroq hisoblanadi.
Markazdagi qiyinchiliklar va transfer talablari4-2-3-1 sxemasida harakat qiluvchi Yuventus tarkibida markaziy yarim himoyachilar haddan tashqari koʻp — naqd yetti nafar oʻyinchi mavjud. Locatelli, Kephren Thuram va McKennie deyarli daxlsiz sanalsa, Koopmeiners hamda Miretti boʻyicha keladigan takliflar koʻrib chiqilishga tayyor. Shuningdek, ikki braziliyalik futbolchining taqdiri ham soʻroq ostida qolmoqda, ulardan biri kutilmaganda jamoada qolishi ham mumkinligi istisno etilmayapti.
Yillar davomida jamoaga haqiqiy regesta yetishmayotgani oʻz yechimini topmay kelmoqda. Tarkibda oʻyinchilar koʻp boʻlsa-da, ularning savosi Andrea Pirlo yoki Miralem Pjanic darajasiga chiqquncha yetarli emas. Turinliklar transfer oynasining qolgan qismida shu va boshqa pozitsiyalarni kuchaytirish uchun harakatni davom ettirishi kutilmoqda.
…