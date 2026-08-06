Yuventus transfer bozori: jamoaga nima yetishmayapti?

·79·Sport
Yuventus transfer bozori: jamoaga nima yetishmayapti?
Qisqacha

Transfer oynasi yakunlanishiga uch yarim hafta qolganida, 28 futbolchidan iborat Yuventus tarkibida darvozabon, himoya va markaziy yarim himoya chiziqlarida muammolar saqlanib qolmoqda. Turin klubi Ekhator, Celik, Alajbegovic va Kolo Muani bilan shartnoma imzolagan, Dushan Vlahovic va Filip Kostic esa erkin agent sifatida jamoani tark etgan.

Transfer oynasining yakunlanishiga uch yarim hafta qolgan bir paytda, Yuventus klubining 28 futbolchidan iborat ulkan tarkibidagi aniq boʻshliqlar yaqqol namoyon boʻlmoqda. Jamoa rahbariyati har bir chiziqni chuqur tahlil qilib, sifat va miqdor jihatidan mavjud kamchiliklarni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Turin klubi yozgi transferlar davrida bir qator yangi oʻyinchilarni oʻz safiga qoʻshib olgan boʻlsa-da, haligacha oʻz yechimini kutayotgan muammolar talaygina. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubning yozgi transferlar davridagi harakatlariga nazar tashlasak, tarkibga bir nechta yangi futbolchilar kelib qoʻshilganini koʻramiz. Xususan, transferlar roʻyxatidan Jenoadan hujumchi Ekhator, Romadan himoyachi Celik, Bayer Leverkusondan hujumchi Alajbegovic hamda Pari Sen-Jermendan hujumchi Kolo Muani oʻrin oldi. Shu bilan birga, Dushan Vlahovic va Filip Kostic erkin agent sifatida klubni tark etishdi, shuningdek, Openda Lyon safiga oʻtdi, Rouhi, Pedro Felipe, Adzic va Joao Mario kabi oʻyinchilar ham boshqa jamoalarga yoʻl olishdi.

Darvozabonlar va himoya chizigʻidagi muammolar

Jamoada uch nafar darvozabon — Di Gregorio, Mattia Perin va Pinsoglio mavjud. Biroq Perin va Pinsolgioning shartnomasi bir yildan soʻng yakuniga yetishi, asosiy darvozabon hisoblangan Di Gregorio esa bosh murabbiy Spallettining ishonchini toʻliq oqlay olmagani jiddiy bosh ogʻriqqa aylangan. Di Gregorioga munosib oʻrinbosar topish masalasi ochiq qolmoqda, chunki asosiy nishonlar boʻlgan Alisson va Dibu Martinez qoʻldan chiqdi. Soʻnggi variant sifatida Pari Sen-Jermendan yaponiyalik darvozabon Suzuki bilan ijara asosida shartnoma imzolash gʻoyasi muhokama qilinmoqda.

Himoya chizigʻida ham miqdoriy jihatdan muammo yoʻqdek koʻringani bilan, sifat masalasida savollar yetarlicha. Murabbiy Spallettining taktik talablariga mos kelish jihatidan himoyada oʻzgarishlar talab etiladi. Masalan, Bolonya himoyachisi Lucumì jamoa oʻyiniga Gattiga qaraganda yaxshiroq mos tushishi mumkin, chunki u maydonda ancha yuqoriroq harakat qilishga va toʻpni boshlashga koʻnikkan, Gatti esa koʻproq pastki blokda va yakka kurashlarda foydaliroq hisoblanadi.

Markazdagi qiyinchiliklar va transfer talablari

4-2-3-1 sxemasida harakat qiluvchi Yuventus tarkibida markaziy yarim himoyachilar haddan tashqari koʻp — naqd yetti nafar oʻyinchi mavjud. Locatelli, Kephren Thuram va McKennie deyarli daxlsiz sanalsa, Koopmeiners hamda Miretti boʻyicha keladigan takliflar koʻrib chiqilishga tayyor. Shuningdek, ikki braziliyalik futbolchining taqdiri ham soʻroq ostida qolmoqda, ulardan biri kutilmaganda jamoada qolishi ham mumkinligi istisno etilmayapti.

Yillar davomida jamoaga haqiqiy regesta yetishmayotgani oʻz yechimini topmay kelmoqda. Tarkibda oʻyinchilar koʻp boʻlsa-da, ularning savosi Andrea Pirlo yoki Miralem Pjanic darajasiga chiqquncha yetarli emas. Turinliklar transfer oynasining qolgan qismida shu va boshqa pozitsiyalarni kuchaytirish uchun harakatni davom ettirishi kutilmoqda.

YuventusTransferA SeriyaFutbolSpalletti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)