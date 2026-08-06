Chempionlikdan keyin Gavi va’dasini bajarib, qiyofasini keskin o‘zgartirdi
Gavi Ispaniya 2026 yilgi Jahon chempionatida g‘olib bo‘lgach, muxlislarga bergan va’dasini bajarib, sochlarini pushti rangga bo‘yadi. 22 yoshli futbolchi yangi qiyofasini rasmiy Instagram sahifasida namoyish etdi va surat katta qiziqish uyg‘otdi. Ispaniya finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi, yagona golni Ferran Torres urdi.
Ispaniya va «Barselona» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Gavi 2026 yilgi Jahon chempionati davomida muxlislarga bergan va’dasiga sodiq qoldi. Ispaniya terma jamoasi mundial bosh sovrinini qo‘lga kiritgach, futbolchi aytgan so‘zining ustidan chiqib, sochlarini pushti rangga bo‘yadi. Bu haqda u o‘zining rasmiy Instagram sahifasi orqali ma’lum qildi.
22 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqda yangi imijda tushgan suratini e’lon qilib, muxlislariga o‘zgargan qiyofasini namoyish etdi. Qisqa vaqt ichida ushbu surat keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi.
Ma’lumki, Gavi joriy yilgi Jahon chempionati davomida Ispaniya chempionlikni qo‘lga kiritsa, sochlarini pushti rangga bo‘yashini ma’lum qilgan edi. Terma jamoa musobaqada g‘alaba qozongach, futbolchi o‘z va’dasini kechiktirmasdan amalga oshirdi va so‘zida turishini yana bir bor isbotladi.
Qizig‘i shundaki, Ispaniya chempionlikdan keyin va’dasini bajargan yagona futbolchi Gavi emas. «Real Madrid» himoyachisi Mark Kukurelya ham avval bergan va’dasiga amal qilib, qo‘liga Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuentening yuzi tasvirlangan tatuirovka chizdirgan edi.
Eslatib o‘tamiz, Ispaniya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati finalida Argentina ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona golga Ferran Torres mualliflik qildi va aynan shu gol ispanlarga navbatdagi jahon chempionligi unvonini taqdim etdi.
Gavining yangi qiyofasi esa futbol muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otib, uning chempionlik munosabati bilan bergan va’dasiga sodiq qolganini yana bir bor namoyon qildi.
…