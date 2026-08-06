Chempionlikdan keyin Gavi va’dasini bajarib, qiyofasini keskin o‘zgartirdi

·69·Sport
Chempionlikdan keyin Gavi va’dasini bajarib, qiyofasini keskin o‘zgartirdi
Qisqacha

Gavi Ispaniya 2026 yilgi Jahon chempionatida g‘olib bo‘lgach, muxlislarga bergan va’dasini bajarib, sochlarini pushti rangga bo‘yadi. 22 yoshli futbolchi yangi qiyofasini rasmiy Instagram sahifasida namoyish etdi va surat katta qiziqish uyg‘otdi. Ispaniya finalda Argentina ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi, yagona golni Ferran Torres urdi.

Ispaniya va «Barselona» klubining iqtidorli yarim himoyachisi Gavi 2026 yilgi Jahon chempionati davomida muxlislarga bergan va’dasiga sodiq qoldi. Ispaniya terma jamoasi mundial bosh sovrinini qo‘lga kiritgach, futbolchi aytgan so‘zining ustidan chiqib, sochlarini pushti rangga bo‘yadi. Bu haqda u o‘zining rasmiy Instagram sahifasi orqali ma’lum qildi.

22 yoshli futbolchi ijtimoiy tarmoqda yangi imijda tushgan suratini e’lon qilib, muxlislariga o‘zgargan qiyofasini namoyish etdi. Qisqa vaqt ichida ushbu surat keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan katta qiziqish bilan qarshi olindi.

Ma’lumki, Gavi joriy yilgi Jahon chempionati davomida Ispaniya chempionlikni qo‘lga kiritsa, sochlarini pushti rangga bo‘yashini ma’lum qilgan edi. Terma jamoa musobaqada g‘alaba qozongach, futbolchi o‘z va’dasini kechiktirmasdan amalga oshirdi va so‘zida turishini yana bir bor isbotladi.

Qizig‘i shundaki, Ispaniya chempionlikdan keyin va’dasini bajargan yagona futbolchi Gavi emas. «Real Madrid» himoyachisi Mark Kukurelya ham avval bergan va’dasiga amal qilib, qo‘liga Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuentening yuzi tasvirlangan tatuirovka chizdirgan edi.

Eslatib o‘tamiz, Ispaniya terma jamoasi 2026 yilgi Jahon chempionati finalida Argentina ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona golga Ferran Torres mualliflik qildi va aynan shu gol ispanlarga navbatdagi jahon chempionligi unvonini taqdim etdi.

Gavining yangi qiyofasi esa futbol muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otib, uning chempionlik munosabati bilan bergan va’dasiga sodiq qolganini yana bir bor namoyon qildi.

GaviIspaniyaBarselonaReal MadridArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)