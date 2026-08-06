Karton aravachadagi mushukcha butun dunyo mehrini qozondi
Tug'ma harakatlanish muammosi bilan tug'ilgan Gelato laqabli mushukcha ijtimoiy tarmoqlarda millionlab odamlarning e'tiborini tortdi. Cincinnati Animal CARE boshpanasida unga avval karton, chizg'ich, Hot Wheels o'yinchoq g'ildiraklari va yopishqoq lentadan vaqtinchalik aravacha yasab berildi. Keyinchalik xayriya yordami bilan Gelato uchun maxsus o'lchamda 3D-printerda tayyorlangan nogironlar aravachasi sovg'a qilindi.
Tug‘ma harakatlanish muammosi bilan tug‘ilgan Gelato laqabli mushukchaning ta’sirli hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab odamlarni befarq qoldirmadi. Natijada u maxsus 3D-printerda tayyorlangan yangi nogironlar aravachasiga ega bo‘ldi.
Cincinnati Animal CARE boshpanasi ma’lum qilishicha, Gelato dastlab mustaqil yura olmagan va mavjud nogironlar aravachalarining hech biri unga mos kelmagan. Shu sababli bosh veterinariya texnigi Mellori Smit karton, chizg‘ich, Hot Wheels o‘yinchoq g‘ildiraklari va yopishqoq lentadan unga vaqtinchalik aravacha yasab bergan.
Bu noodatiy ixtiro aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, minglab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Ko‘p o‘tmay, xayriya yordami bilan Gelato uchun maxsus o‘lchamda 3D-printer orqali tayyorlangan yangi aravacha sovg‘a qilindi.
Boshpana xodimlari bu natijaga aynan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining qo‘llab-quvvatlashi sabab erishilganini ta’kidladi. Endi Gelato yangi aravachasi yordamida ancha erkin harakatlanmoqda.
Mutasaddilarning aytishicha, bu voqea mehr-oqibat va birgalikdagi sa’y-harakat hatto eng og‘ir ahvoldagi jonivorning ham hayotini o‘zgartirishi mumkinligini yana bir bor isbotladi.
…