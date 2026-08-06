Google Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildi
Google 18 yoshga to'lmagan farzandlar uchun Google Wallet xizmatida xavfsiz balansni sozlash va xarajatlarni ota-onalar nazorat qilishi imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. Ota-onalar kundalik xarajatlar limitini belgilashi, tranzaksiyalar tarixini kuzatishi, xaridlar haqida bildirishnoma olishi, hisobni bloklashi yoki xarajatlarni «spending timeout» funksiyasi orqali vaqtincha to'xtatishi mumkin.
Google kompaniyasi 18 yoshga toʻlmagan farzandlar uchun xavfsiz balansni sozlash imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilanish yosh avlodda sogʻlom moliyaviy odatlarni shakllantirishga hamda ota-onalarga farzandlarining xarajatlarini nazorat qilishda qulay vosita vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangi imkoniyat ota-onalarga farzandlarining xarajatlari ustidan toʻliq nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Jumladan, kattalar kundalik xarajatlar uchun limitlar belgilashi, tranzaksiyalar tarixini kuzatib borishi va har bir xarid amalga oshirilganda bildirishnomalar olishni tanlashi mumkin.
Xavfsizlik va vaqtinchalik cheklovlarFarzandning qurilmasi yoʻqolib qolgan yoki uning xavfsizligi xavf ostida qolgan holatlarda ota-onalar hisobni darhol bloklashi yoki blokdan chiqarishi mumkin. Shuningdek, xarajatlarni istalgan vaqtda vaqtincha toʻxtatib turish uchun maxsus «spending timeout» (xarajatlar tanaffusi) funksiyasini faollashtirish imkoniyati ham mavjud.
Mazkur funksiya Google Wallet xizmatini raqobatdosh boshqa moliyaviy vositalar, xususan, Apple Cash Family tizimi bilan bir qatorga qoʻyadi. Eslatib oʻtamiz, Apple xizmati ham ota-onalarga oʻz farzandlariga pul yuborish, xarajatlarni kuzatish va moliyaviy nazoratni boshqarish imkonini berib keladi.
Shu bilan birga, texnologiya giganti ushbu qadam orqali FamZoo va Greenlight kabi startaplar bilan raqobatni kuchaytirmoqda. Mazkur startaplar oldindan toʻlanadigan debet kartalar tizimi orqali bolalarga moliyaviy savodxonlikni oʻrgatishga ixtisoslashgan.
Bank hisobvaraqisiz raqamli toʻlovlarBolalar Android operatsion tizimidagi smartfonlar yoki Wear OS aqlli soatlari yordamida Google Pay qabul qilinadigan istalgan savdo nuqtalarida kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirishlari mumkin. Kompaniya ushbu yangi funksiyani yoshlarga alohida bank hisobvaraqisini ochmasdan turib, oʻz mablagʻlarini mustaqil boshqarish usuli sifatida baholamoqda.
Hozirgi vaqtda ushbu yangilanish faqat Qoʻshma Shtatlar hududida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Google kompaniyasi bu imkoniyatni boshqa mintaqalarda qachon va qaysi muddatlarda ishga tushirishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
Mazkur yangilik oʻtgan yili eʼlon qilingan qoidaning mantiqiy davomi hisoblanadi. Oshkora qilingan maʼlumotlarga koʻra, ota-onalar roziligi bilan bolalar nafaqat raqamli toʻlovlarni amalga oshirishi, balki Google Wallet orqali chiptalar, kutubxona kartalari va sovgʻa kartalari kabi qoʻllab-quvvatlanadigan ruxsatnomalardan ham foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan edi.
…