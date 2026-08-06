Google Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildi

·49·Texno
Google Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildi
Qisqacha

Google 18 yoshga to'lmagan farzandlar uchun Google Wallet xizmatida xavfsiz balansni sozlash va xarajatlarni ota-onalar nazorat qilishi imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. Ota-onalar kundalik xarajatlar limitini belgilashi, tranzaksiyalar tarixini kuzatishi, xaridlar haqida bildirishnoma olishi, hisobni bloklashi yoki xarajatlarni «spending timeout» funksiyasi orqali vaqtincha to'xtatishi mumkin.

Google kompaniyasi 18 yoshga toʻlmagan farzandlar uchun xavfsiz balansni sozlash imkonini beruvchi yangi funksiyani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur yangilanish yosh avlodda sogʻlom moliyaviy odatlarni shakllantirishga hamda ota-onalarga farzandlarining xarajatlarini nazorat qilishda qulay vosita vazifasini oʻtaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangi imkoniyat ota-onalarga farzandlarining xarajatlari ustidan toʻliq nazorat oʻrnatish imkonini beradi. Jumladan, kattalar kundalik xarajatlar uchun limitlar belgilashi, tranzaksiyalar tarixini kuzatib borishi va har bir xarid amalga oshirilganda bildirishnomalar olishni tanlashi mumkin.

Xavfsizlik va vaqtinchalik cheklovlar

Farzandning qurilmasi yoʻqolib qolgan yoki uning xavfsizligi xavf ostida qolgan holatlarda ota-onalar hisobni darhol bloklashi yoki blokdan chiqarishi mumkin. Shuningdek, xarajatlarni istalgan vaqtda vaqtincha toʻxtatib turish uchun maxsus «spending timeout» (xarajatlar tanaffusi) funksiyasini faollashtirish imkoniyati ham mavjud.

Mazkur funksiya Google Wallet xizmatini raqobatdosh boshqa moliyaviy vositalar, xususan, Apple Cash Family tizimi bilan bir qatorga qoʻyadi. Eslatib oʻtamiz, Apple xizmati ham ota-onalarga oʻz farzandlariga pul yuborish, xarajatlarni kuzatish va moliyaviy nazoratni boshqarish imkonini berib keladi.

Shu bilan birga, texnologiya giganti ushbu qadam orqali FamZoo va Greenlight kabi startaplar bilan raqobatni kuchaytirmoqda. Mazkur startaplar oldindan toʻlanadigan debet kartalar tizimi orqali bolalarga moliyaviy savodxonlikni oʻrgatishga ixtisoslashgan.

Bank hisobvaraqisiz raqamli toʻlovlar

Bolalar Android operatsion tizimidagi smartfonlar yoki Wear OS aqlli soatlari yordamida Google Pay qabul qilinadigan istalgan savdo nuqtalarida kontaktsiz toʻlovlarni amalga oshirishlari mumkin. Kompaniya ushbu yangi funksiyani yoshlarga alohida bank hisobvaraqisini ochmasdan turib, oʻz mablagʻlarini mustaqil boshqarish usuli sifatida baholamoqda.

Hozirgi vaqtda ushbu yangilanish faqat Qoʻshma Shtatlar hududida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Google kompaniyasi bu imkoniyatni boshqa mintaqalarda qachon va qaysi muddatlarda ishga tushirishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

Mazkur yangilik oʻtgan yili eʼlon qilingan qoidaning mantiqiy davomi hisoblanadi. Oshkora qilingan maʼlumotlarga koʻra, ota-onalar roziligi bilan bolalar nafaqat raqamli toʻlovlarni amalga oshirishi, balki Google Wallet orqali chiptalar, kutubxona kartalari va sovgʻa kartalari kabi qoʻllab-quvvatlanadigan ruxsatnomalardan ham foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan edi.

Google WalletTexnologiyaMobil toʻlovlarMoliyaviy savodxonlikAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi