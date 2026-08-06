TikTok AQShdagi ofisini yopib, xodimlarini qisqartirmoqda

·46·Texno
TikTok AQShdagi ofisini yopib, xodimlarini qisqartirmoqda
Qisqacha

TikTok AQShning Nashville shahridagi ofisini butunlay yopib, 250 nafar xodimni ishdan bo'shatadi. Ofis 5-oktyabrdan faoliyatini to'xtatadi, qisqartirishlar esa asosan kontent moderatsiyasi mutaxassislariga ta'sir qiladi. TikTok USDS Joint Venture vakili Zanna Crowleyning aytishicha, o'zgarishlar kompaniya operatsiyalarini tartibga solish va uzoq muddatli o'sish strategiyasiga moslashish uchun amalga oshirilmoqda.

Mashhur TikTok ijtimoiy tarmogʻi oʻz faoliyatini optimizatsiya qilish maqsadida AQShdagi Nashville shahrida joylashgan ofisini butunlay yopishga qaror qildi. The New York Times nashri tarqatgan xabarga koʻra, mazkur jarayon doirasida 250 nafar xodim ishdan boʻshatiladi. Ushbu qisqartirishlar asosan platformaning kontent moderatsiyasi bilan shugʻullanuvchi mutaxassislariga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, yopilayotgan Nashville shahridagi ofis bundan unchalik uzoq boʻlmagan vaqt ilgari — 2024-yilda ijaraga olingan edi. Ofis rasman joriy yilning 5-oktyabr kunidan boshlab oʻz faoliyatini toʻxtatadi. Ushbu oʻzgarishlar kompaniyaning AQShdagi xavfsizlik va maxfiylik yoʻnalishidagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi TikTok USDS Joint Venture qoʻshma korxonasi tarkibida amalga oshirilmoqda.

Operatsiyalarni optimizatsiya qilish zarurati

TikTok USDS Joint Venture vakili Zanna Crowleyning taʼkidlashicha, ushbu kadrlar siyosati va tuzilmaviy oʻzgarishlar kompaniya operatsiyalarini tartibga solish hamda kelgusidagi uzoq muddatli oʻsish strategiyasiga moslashish uchun tashlanmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, platforma AQShdagi 200 milliondan ortiq foydalanuvchilar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish majburiyatiga sodiq qoladi.

Kompaniya vakillari platformada yaratilayotgan, kashf etilayotgan va foydalanuvchilarni oʻzaro bogʻlovchi kontentlar xavfsizligini taʼminlash ustuvor vazifa ekanini urgʻulashdi. Biroq, biznes jarayonlarini qayta koʻrib chiqish muqarrar ravishda xodimlar sonini qisqartirishni talab qilgan.

Sunʼiy intellektning taʼsiri

Mazkur qisqartirishlar zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va yirik texnologiya kompaniyalari moderatsiya jarayonlarida inson mehnatidan koʻra sunʼiy intellekt imkoniyatlariga koʻproq tayanayotgan bir davrga toʻgʻri kelmoqda. Bugungi kunda algoritmlar zoʻravonlik, ekspluatatsiya yoki boshqa taqiqlangan kontentlarni aniqlash hamda oʻchirishda asosiy vositaga aylanib bormoqda.

Garchi sunʼiy intellekt texnologiyalari samaradorlikni oshirib, xarajatlarni qisqartirish imkonini bersa-da, bu kabi oʻzgarishlar koʻplab xodimlarning ish oʻrnini yoʻqotishiga sabab boʻlmoqda. TikTok misolida ham moderatsiya guruhlarining qisqarishi aynan avtomatlashtirilgan tizimlarga boʻlgan ehtiyojning ortib borayotgani bilan izohlanmoqda.

TikTokTexnologiyaQisqartirishSuniy intellektAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi