TikTok AQShdagi ofisini yopib, xodimlarini qisqartirmoqda
TikTok AQShning Nashville shahridagi ofisini butunlay yopib, 250 nafar xodimni ishdan bo'shatadi. Ofis 5-oktyabrdan faoliyatini to'xtatadi, qisqartirishlar esa asosan kontent moderatsiyasi mutaxassislariga ta'sir qiladi. TikTok USDS Joint Venture vakili Zanna Crowleyning aytishicha, o'zgarishlar kompaniya operatsiyalarini tartibga solish va uzoq muddatli o'sish strategiyasiga moslashish uchun amalga oshirilmoqda.
Mashhur TikTok ijtimoiy tarmogʻi oʻz faoliyatini optimizatsiya qilish maqsadida AQShdagi Nashville shahrida joylashgan ofisini butunlay yopishga qaror qildi. The New York Times nashri tarqatgan xabarga koʻra, mazkur jarayon doirasida 250 nafar xodim ishdan boʻshatiladi. Ushbu qisqartirishlar asosan platformaning kontent moderatsiyasi bilan shugʻullanuvchi mutaxassislariga taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, yopilayotgan Nashville shahridagi ofis bundan unchalik uzoq boʻlmagan vaqt ilgari — 2024-yilda ijaraga olingan edi. Ofis rasman joriy yilning 5-oktyabr kunidan boshlab oʻz faoliyatini toʻxtatadi. Ushbu oʻzgarishlar kompaniyaning AQShdagi xavfsizlik va maxfiylik yoʻnalishidagi faoliyatini muvofiqlashtiruvchi TikTok USDS Joint Venture qoʻshma korxonasi tarkibida amalga oshirilmoqda.
Operatsiyalarni optimizatsiya qilish zaruratiTikTok USDS Joint Venture vakili Zanna Crowleyning taʼkidlashicha, ushbu kadrlar siyosati va tuzilmaviy oʻzgarishlar kompaniya operatsiyalarini tartibga solish hamda kelgusidagi uzoq muddatli oʻsish strategiyasiga moslashish uchun tashlanmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, platforma AQShdagi 200 milliondan ortiq foydalanuvchilar uchun xavfsiz va qulay muhit yaratish majburiyatiga sodiq qoladi.
Kompaniya vakillari platformada yaratilayotgan, kashf etilayotgan va foydalanuvchilarni oʻzaro bogʻlovchi kontentlar xavfsizligini taʼminlash ustuvor vazifa ekanini urgʻulashdi. Biroq, biznes jarayonlarini qayta koʻrib chiqish muqarrar ravishda xodimlar sonini qisqartirishni talab qilgan.
Sunʼiy intellektning taʼsiriMazkur qisqartirishlar zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va yirik texnologiya kompaniyalari moderatsiya jarayonlarida inson mehnatidan koʻra sunʼiy intellekt imkoniyatlariga koʻproq tayanayotgan bir davrga toʻgʻri kelmoqda. Bugungi kunda algoritmlar zoʻravonlik, ekspluatatsiya yoki boshqa taqiqlangan kontentlarni aniqlash hamda oʻchirishda asosiy vositaga aylanib bormoqda.
Garchi sunʼiy intellekt texnologiyalari samaradorlikni oshirib, xarajatlarni qisqartirish imkonini bersa-da, bu kabi oʻzgarishlar koʻplab xodimlarning ish oʻrnini yoʻqotishiga sabab boʻlmoqda. TikTok misolida ham moderatsiya guruhlarining qisqarishi aynan avtomatlashtirilgan tizimlarga boʻlgan ehtiyojning ortib borayotgani bilan izohlanmoqda.
…