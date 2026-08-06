Anthropic sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yana 36 milliard dollar jalb qilishi mumkin
Anthropic hisoblash quvvatlarini kengaytirish uchun 36 milliard dollarlik yangi qarz paketi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Blackstone Google tensor protsessorlarini moliyalashtirishga mo'ljallangan ushbu paketni yaratish bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshlagan. Kelishuv bundan ikki oy oldin e'lon qilingan taxminan 35 milliard dollarlik bitimning davomi bo'lishi kutilmoqda, biroq uning hajmi, tuzilmasi va ishtirokchilari hali o'zgarishi mumkin.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining hisoblash quvvatlarini kengaytirish uchun yana bir ulkan moliyalashtirish bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yirik investitsiya kompaniyasi Blackstone Google tensor protsessorlarini moliyalashtirish uchun 36 milliard dollarlik ikkinchi qarz paketini yaratish boʻyicha dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Mazkur kelishuv sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish xarajatlari naqadar ulkan miqyosga yetganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda muzokaralar boshlangʻich bosqichida turgani sababli, uning yakuniy hajmi, tuzilmasi va ishtirokchilar tarkibi oʻzgarishi mumkin. Biroq ushbu yangi moliyalashtirish paketi bundan ikki oy oldin eʼlon qilingan taxminan 35 milliard dollarlik kelishuvning mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda. Avvalgi bitim doirasida mablagʻlar Anthropic kompaniyasining beshta yirik maʼlumotlar markazidagi Google hisoblash infratuzilmasini uzoq muddatli ijara qilish uchun yoʻnaltirilgan edi.
Infratuzilma sifatida moliyalashtirilayotgan sunʼiy intellektFinancial Times nashrining xabar qilishicha, oʻtgan shartnoma maxsus loyiha kompaniyasi (SPV) orqali rasmiylashtirilgan. Ushbu tuzilma Google TPU bazasida quvvati taxminan 1 gigavattga teng boʻlgan hisoblash uskunalarini sotib olgan, Anthropic esa ularni uzoq muddatli ijara asosida qoʻlga kiritgan. Bunday yondashuv dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchiga qimmatbaho jihozlarni darhol sotib olish majburiyatidan qutqarib, sunʼiy intellekt infratuzilmasini xuddi yirik energetika obyekti kabi moliyalashtirish imkonini beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu sxema yuqori texnologiyali bozor uchun mutlaqo yangi moliyaviy mexanizmga aylanib bormoqda. Sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va qoʻllab-quvvatlash uchun zarur boʻlgan ulkan hisoblash quvvatlari endilikda xuddi yirik elektr stansiyalari kabi uzoq muddatli qarz vositalari va maxsus aktivlar sinfi sifatida moliyalashtirilmoqda.
Boʻlajak kelishuvning istiqbollariHozirgi bosqichda tomonlar faqat dastlabki masalalarni muhokama qilmoqda va yakuniy bitim imzolangani yoki yangi chiplar buyurtma qilingani haqida gap yoʻq. Shuningdek, Blackstone, Anthropic, Google hamda Apollo kompaniyalari vakillari Bloomberg nashrining mazkur moliyaviy rejalariga oid soʻrovlarini izohlashdan bosh tortishdi.
Agar yangi 36 milliard dollarlik kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, bu sunʼiy intellekt sanoati tarixidagi eng yirik infratuzilmali bitimlardan biriga aylanadi. Shartnoma bozorda hisoblash quvvatlarini yetkazib berish va ularni moliyalashtirish mexanizmlari kelgusida qanday yoʻnalishda rivojlanishini belgilab beruvchi muhim omil boʻlib xizmat qiladi.
…