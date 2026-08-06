Anthropic sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yana 36 milliard dollar jalb qilishi mumkin

·38·Texno
Anthropic sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yana 36 milliard dollar jalb qilishi mumkin
Qisqacha

Anthropic hisoblash quvvatlarini kengaytirish uchun 36 milliard dollarlik yangi qarz paketi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Blackstone Google tensor protsessorlarini moliyalashtirishga mo'ljallangan ushbu paketni yaratish bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshlagan. Kelishuv bundan ikki oy oldin e'lon qilingan taxminan 35 milliard dollarlik bitimning davomi bo'lishi kutilmoqda, biroq uning hajmi, tuzilmasi va ishtirokchilari hali o'zgarishi mumkin.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining hisoblash quvvatlarini kengaytirish uchun yana bir ulkan moliyalashtirish bosqichiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bloomberg agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yirik investitsiya kompaniyasi Blackstone Google tensor protsessorlarini moliyalashtirish uchun 36 milliard dollarlik ikkinchi qarz paketini yaratish boʻyicha dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Mazkur kelishuv sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish xarajatlari naqadar ulkan miqyosga yetganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda muzokaralar boshlangʻich bosqichida turgani sababli, uning yakuniy hajmi, tuzilmasi va ishtirokchilar tarkibi oʻzgarishi mumkin. Biroq ushbu yangi moliyalashtirish paketi bundan ikki oy oldin eʼlon qilingan taxminan 35 milliard dollarlik kelishuvning mantiqiy davomi boʻlishi kutilmoqda. Avvalgi bitim doirasida mablagʻlar Anthropic kompaniyasining beshta yirik maʼlumotlar markazidagi Google hisoblash infratuzilmasini uzoq muddatli ijara qilish uchun yoʻnaltirilgan edi.

Infratuzilma sifatida moliyalashtirilayotgan sunʼiy intellekt

Financial Times nashrining xabar qilishicha, oʻtgan shartnoma maxsus loyiha kompaniyasi (SPV) orqali rasmiylashtirilgan. Ushbu tuzilma Google TPU bazasida quvvati taxminan 1 gigavattga teng boʻlgan hisoblash uskunalarini sotib olgan, Anthropic esa ularni uzoq muddatli ijara asosida qoʻlga kiritgan. Bunday yondashuv dasturiy taʼminot ishlab chiqaruvchiga qimmatbaho jihozlarni darhol sotib olish majburiyatidan qutqarib, sunʼiy intellekt infratuzilmasini xuddi yirik energetika obyekti kabi moliyalashtirish imkonini beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu sxema yuqori texnologiyali bozor uchun mutlaqo yangi moliyaviy mexanizmga aylanib bormoqda. Sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va qoʻllab-quvvatlash uchun zarur boʻlgan ulkan hisoblash quvvatlari endilikda xuddi yirik elektr stansiyalari kabi uzoq muddatli qarz vositalari va maxsus aktivlar sinfi sifatida moliyalashtirilmoqda.

Boʻlajak kelishuvning istiqbollari

Hozirgi bosqichda tomonlar faqat dastlabki masalalarni muhokama qilmoqda va yakuniy bitim imzolangani yoki yangi chiplar buyurtma qilingani haqida gap yoʻq. Shuningdek, Blackstone, Anthropic, Google hamda Apollo kompaniyalari vakillari Bloomberg nashrining mazkur moliyaviy rejalariga oid soʻrovlarini izohlashdan bosh tortishdi.

Agar yangi 36 milliard dollarlik kelishuv muvaffaqiyatli yakunlansa, bu sunʼiy intellekt sanoati tarixidagi eng yirik infratuzilmali bitimlardan biriga aylanadi. Shartnoma bozorda hisoblash quvvatlarini yetkazib berish va ularni moliyalashtirish mexanizmlari kelgusida qanday yoʻnalishda rivojlanishini belgilab beruvchi muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

AnthropicGoogleBlackstoneSunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi