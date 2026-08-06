O‘zbekistonlik Layma Vladson Leypsigda katta "sensatsiya" qildi
O'zbekistonning to'rtinchi raketkasi Layma Vladson Leypsigdagi ITF W75 turnirida musobaqaning beshinchi raqami Tessa Yoxanna Brokmannni 69 daqiqada 6:2, 6:1 hisobida mag'lub etdi. Saralashdan asosiy to'rga yo'l olgan Vladson hal qiluvchi uchrashuvda ukrainalik Anastasiya Firman ustidan 6:3, 6:1 hisobida g'alaba qozongan edi. Endi u chorak final yo'llanmasi uchun reytingda yuqoriroq o'rinda turuvchi estoniyalik Yelena Maligina bilan bahslashadi.
O‘zbekistonning to‘rtinchi raketkasi Layma Vladson Germaniyadagi nufuzli turnirda reytinglar o‘rtasidagi ulkan tafovutni yo‘qqa chiqardi. Saralashdan asosiy to‘rga yetib kelgan tennischimiz musobaqaning beshinchi raqamini atigi 69 daqiqada taslim etdi.
Endi Vladsonni yana bir jiddiy sinov kutmoqda. U chorak final yo‘llanmasi uchun o‘ziga nisbatan reytingda ancha yuqori turgan Yelena Maligina bilan bahs olib boradi.
Saralashdan boshlangan muvaffaqiyatli yurish
Leypsig shahri 3–9 avgust kunlari ITF W75 toifasidagi ayollar turniriga mezbonlik qilmoqda. Ochiq grunt kortlarida o‘tayotgan musobaqaning mukofot jamg‘armasi 60 ming dollarni tashkil etadi, asosiy to‘rda esa 32 nafar tennischi ishtirok etmoqda.
Layma Vladson asosiy bosqichdagi ishtirokini saralashdan boshladi. Hal qiluvchi uchrashuvda unga ukrainalik Anastasiya Firman raqiblik qildi.
O‘zbekiston vakili birinchi setda 6:3 hisobida ustun keldi. Ikkinchi partiyada esa raqibiga deyarli imkoniyat qoldirmay, 6:1 natijasi bilan g‘alabani rasmiylashtirdi va asosiy to‘rga yo‘l oldi.
Beshinchi raqamga qarshi kutilmagan ssenariy
Asosiy to‘rning ilk bosqichida Vladsonni musobaqaning beshinchi raqami Tessa Yoxanna Brokmann kutib turgandi. Reyting va tajriba jihatidan ustunlik germaniyalik tennischi tomonida edi, ammo kortda butunlay boshqa manzara kuzatildi.
Layma uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga oldi. U raqibining zarbalariga bosim bilan javob qaytarib, birinchi setni ishonchli 6:2 hisobida o‘z foydasiga hal qildi.
Ikkinchi partiyada ham o‘yin yo‘nalishi o‘zgarmadi. Vladson Brokmannga vaziyatni o‘nglash imkonini bermay, setni 6:1 hisobida yakunladi. Bahs bor-yo‘g‘i 69 daqiqa davom etdi.
Yakuniy hisob: Layma Vladson — Tessa Yoxanna Brokmann — 6:2, 6:1.
Reytingdagi 500 pog‘onalik farq sezilmadi
Bu natijaning ahamiyati raqiblarning jahon reytingidagi o‘rni bilan yanada yaqqol ko‘rinadi. WTA ma’lumotlarida Vladson sakkizinchi yuzlik atrofida, Brokmann esa 267-pog‘onada qayd etilgan. O‘zbekiston vakilining faoliyatidagi eng yuqori ko‘rsatkichi 755-o‘rin bo‘lsa, germaniyalik tennischi 254-pog‘onagacha ko‘tarilgan.
Shunga qaramay, kortdagi o‘yinda reytinglar o‘rtasidagi 500 pog‘onadan ortiq farq ko‘zga tashlanmadi. Aksincha, Vladson uchrashuv sur’atini nazorat qildi va ikki set davomida ustunligini raqibiga qabul qildirdi.
Bunday g‘alaba Laymaga faqat navbatdagi bosqich yo‘llanmasini emas, yuqori reytingli raqiblarga qarshi ham teng kurasha olishiga ishonch berishi mumkin.
Navbatda Yelena Maligina to‘sig‘i
Nimchorak finalda Vladson Estoniya vakili Yelena Maligina bilan to‘qnash keldi. 26 yoshli tennischi jahonning kuchli 320 nafar o‘yinchisi qatorida bo‘lib, faoliyati davomida 294-pog‘onagacha ko‘tarilgan.
Maligina tajriba va reyting jihatidan ustun hisoblanadi. Qolaversa, u 2026 yil mart oyida Xelsinkidagi musobaqada Vladsonni 6:0, 6:3 hisobida mag‘lub etgan. Leypsigdagi bahs shu tariqa Layma uchun o‘sha mag‘lubiyat revanshini olish imkoniyatiga ham aylandi.
Vladson saralash va asosiy to‘rdagi o‘yinlarda ko‘rsatgan ishonchli tennisi bilan yana bir syurprizga tayyor ekanini namoyish qildi. Endi asosiy vazifa — tezlik va bosimni tajribali raqibga qarshi butun uchrashuv davomida saqlab qolish.
Laymaning Leypsigdagi yurishi allaqachon turnirning e’tiborli voqealaridan biriga aylandi. Chorak finalga chiqish esa ushbu sensatsion natijani yanada katta muvaffaqiyatga aylantirishi mumkin.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…