Pentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladi
Donald Tramp Kemp-Deviddagi uchrashuvda Pit Xegsetni Erondagi urush sabab AQSH harbiy imkoniyatlari cheklangani va strategik qurol-yarog' zaxiralari kamaygani uchun keskin tanqid qildi. Patriot va THAAD tizimlari raketalari, shuningdek ATACMS, PrSM va JASSM raketalari zaxirasi deyarli tugagan bo'lib, ularni to'ldirish uchun AQSHga 5-7 yil kerak bo'lishi mumkin.
AQSHning Erondagi harbiy sarguzashti Vashingtonda kutilmagan inqiroz va Oq uy ichidagi keskin mojarolarga sabab bo‘ldi. Donald Tramp ma’muriyatining yopiq uchrashuvida Mudofaa vaziri (Urush kotibi) Pit Xegsetga keskin hujum qilindi hamda u AQSHning strategik qurol-yarog‘ arsenallari bo‘shab qolgani uchun bosh aybdor deb topilmoqda.
Amerikalik taniqli siyosatshunos Malek Dudakovning ta’kidlashicha, Pentagon rahbariyati atrofidagi bunday keskinlik bejiz emas.
Kemp-Deviddagi sukunat va Oq uydagi tarqoqlik
O‘tgan hafta Donald Tramp Kemp-Deviddagi qarorgohida o‘tkazilgan uchrashuvda Eron bilan urush tufayli AQSH harbiy imkoniyatlari cheklanib qolgani va o‘q-dorilar yetishmasligi sababli Pit Xegsetni qattiq tanqid qildi.
"Xegsetning tanqid qilinishiga yetarlicha asoslar bor. U Tramp jamoasida Eronda urush boshlanishini oxirigacha qo‘llab-quvvatlagan yagona mulozim edi. Jinsning boshqa vakillari — Davlat kotibi Marko Rubio, MRB (SRU) direktori Djon Ratkliff va vitse-prezident J.D. Vens bu harbiy sarguzashtga o‘ta shubha bilan qarashgan edi", — deb yozadi ekspert o‘zining Telegram kanalida.
Zarba berishga raketa qolmadi: Zaxiralarni to‘ldirishga 5-7 yil ketadi
Eronda rejimni ag‘darishga bo‘lgan urinish tezda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Oqibatda amerikaliklar Yaqin Sharqdagi alanga olgan tartibsizliklarga chuqur botib qoldi.
Pentagonning eng xavfli muammosi — Patriot va THAAD havo hujumidan himoya tizimlari uchun raketalar zaxirasi kritiksiz darajada tushib ketganida. Bundan tashqari, Eron hududiga zarba berishda foydalanilgan yuqori aniqlikdagi ATACMS, PrSM va JASSM raketalari deyarli tamom bo‘lgan. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, bu yo‘qotishlarni qayta to‘ldirish uchun AQSHga kamida 5 yildan 7 yilgacha vaqt kerak bo‘ladi.
AQSH harbiy-sanoat kompleksidagi monopoliya va inqiroz
Siyosatshunoslarning fikricha, Amerika harbiy sanoatidagi tizimli inqiroz kecha yoki bugun paydo bo‘lgani yo‘q. Uning ildizlari 1990-yillarga borib taqaladi — o‘shanda AQSH harbiy bozori yirik korporatsiyalar tomonidan birlashtirilgan va monopoliyaga olingan edi.
Rezervlarning tugab borishi ortida quyidagi asosiy omillar yotibdi:
Raqobatning yo‘qligi: Yirik sanoat gigantlari raqobat yo‘qligi sababli qurol-yarog‘ni ommaviy va tezkor ishlab chiqarishga bo‘lgan motivatsiyani yo‘qotgan.
Loydan yasalgan oyoqlar: Tramp jamoasi ushbu chuqur inqirozni hal qila olmasligini ko‘rsatdi — Pentagon tashqi tomondan qudratli ko‘ringani bilan, aslida "loydan yasalgan oyoqlari bor ulkan gigant" ekani oshkor bo‘lib qoldi.
Xegset iste’foga chiqariladimi?
Ekspertlarning xulosa qilishicha, Respublikachilar uchun kechadigan og‘ir Kongress saylovlaridan so‘ng Pit Xegset katta ehtimol bilan lavozimidan chetlatiladi va Erondagi mag‘lubiyat uchun asosiy "gunohkor" deb e’lon qilinadi.
Ammo Urush kotibining ketishi bilan muammo hal bo‘lib qolmaydi: Eron sarguzashtining harbiy, texnik va iqtisodiy og‘ir oqibatlari AQSH harbiy mashinasini hali uzoq vaqt ta’qib qilishda davom etadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…