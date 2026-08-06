Pentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladi

·577·Dunyo
Pentagonda qo‘rquv va vahima: Tramp Erondagi mag‘lubiyat uchun Pit Xegsetni aybladi
Qisqacha

Donald Tramp Kemp-Deviddagi uchrashuvda Pit Xegsetni Erondagi urush sabab AQSH harbiy imkoniyatlari cheklangani va strategik qurol-yarog' zaxiralari kamaygani uchun keskin tanqid qildi. Patriot va THAAD tizimlari raketalari, shuningdek ATACMS, PrSM va JASSM raketalari zaxirasi deyarli tugagan bo'lib, ularni to'ldirish uchun AQSHga 5-7 yil kerak bo'lishi mumkin.

AQSHning Erondagi harbiy sarguzashti Vashingtonda kutilmagan inqiroz va Oq uy ichidagi keskin mojarolarga sabab bo‘ldi. Donald Tramp ma’muriyatining yopiq uchrashuvida Mudofaa vaziri (Urush kotibi) Pit Xegsetga keskin hujum qilindi hamda u AQSHning strategik qurol-yarog‘ arsenallari bo‘shab qolgani uchun bosh aybdor deb topilmoqda.

Amerikalik taniqli siyosatshunos Malek Dudakovning ta’kidlashicha, Pentagon rahbariyati atrofidagi bunday keskinlik bejiz emas.

Kemp-Deviddagi sukunat va Oq uydagi tarqoqlik

O‘tgan hafta Donald Tramp Kemp-Deviddagi qarorgohida o‘tkazilgan uchrashuvda Eron bilan urush tufayli AQSH harbiy imkoniyatlari cheklanib qolgani va o‘q-dorilar yetishmasligi sababli Pit Xegsetni qattiq tanqid qildi.

"Xegsetning tanqid qilinishiga yetarlicha asoslar bor. U Tramp jamoasida Eronda urush boshlanishini oxirigacha qo‘llab-quvvatlagan yagona mulozim edi. Jinsning boshqa vakillari — Davlat kotibi Marko Rubio, MRB (SRU) direktori Djon Ratkliff va vitse-prezident J.D. Vens bu harbiy sarguzashtga o‘ta shubha bilan qarashgan edi", — deb yozadi ekspert o‘zining Telegram kanalida.

Zarba berishga raketa qolmadi: Zaxiralarni to‘ldirishga 5-7 yil ketadi

Eronda rejimni ag‘darishga bo‘lgan urinish tezda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Oqibatda amerikaliklar Yaqin Sharqdagi alanga olgan tartibsizliklarga chuqur botib qoldi.

Pentagonning eng xavfli muammosi — Patriot va THAAD havo hujumidan himoya tizimlari uchun raketalar zaxirasi kritiksiz darajada tushib ketganida. Bundan tashqari, Eron hududiga zarba berishda foydalanilgan yuqori aniqlikdagi ATACMS, PrSM va JASSM raketalari deyarli tamom bo‘lgan. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, bu yo‘qotishlarni qayta to‘ldirish uchun AQSHga kamida 5 yildan 7 yilgacha vaqt kerak bo‘ladi.

AQSH harbiy-sanoat kompleksidagi monopoliya va inqiroz

Siyosatshunoslarning fikricha, Amerika harbiy sanoatidagi tizimli inqiroz kecha yoki bugun paydo bo‘lgani yo‘q. Uning ildizlari 1990-yillarga borib taqaladi — o‘shanda AQSH harbiy bozori yirik korporatsiyalar tomonidan birlashtirilgan va monopoliyaga olingan edi.

Rezervlarning tugab borishi ortida quyidagi asosiy omillar yotibdi:

  • Raqobatning yo‘qligi: Yirik sanoat gigantlari raqobat yo‘qligi sababli qurol-yarog‘ni ommaviy va tezkor ishlab chiqarishga bo‘lgan motivatsiyani yo‘qotgan.

  • Loydan yasalgan oyoqlar: Tramp jamoasi ushbu chuqur inqirozni hal qila olmasligini ko‘rsatdi — Pentagon tashqi tomondan qudratli ko‘ringani bilan, aslida "loydan yasalgan oyoqlari bor ulkan gigant" ekani oshkor bo‘lib qoldi.

Xegset iste’foga chiqariladimi?

Ekspertlarning xulosa qilishicha, Respublikachilar uchun kechadigan og‘ir Kongress saylovlaridan so‘ng Pit Xegset katta ehtimol bilan lavozimidan chetlatiladi va Erondagi mag‘lubiyat uchun asosiy "gunohkor" deb e’lon qilinadi.

Ammo Urush kotibining ketishi bilan muammo hal bo‘lib qolmaydi: Eron sarguzashtining harbiy, texnik va iqtisodiy og‘ir oqibatlari AQSH harbiy mashinasini hali uzoq vaqt ta’qib qilishda davom etadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Donald TrumpPete HegsethPentagonEronMarco Rubio
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi