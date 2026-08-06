Temirov Istanbulda shov-shuvli jang o‘tkazadi: Raqib UFC sobiq yulduzi...
Ramazon Temirov 30 avgust kuni Istanbulda bo'lib o'tadigan ACBJJ 22 turnirida sobiq UFC jangchisi Muhammad Mokayevga qarshi debyut jangini o'tkazadi. Asli dog'istonlik bo'lgan, Buyuk Britaniya sharafini himoya qiluvchi Muhammad Mokayev Temirovga turnirning markaziy janglaridan birida raqiblik qiladi. Temirov 25 iyul kuni Abu-Dabida o'tkazilgan UFC Fight Night 282 turnirida avstraliyalik Stiv Ersegni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratgan edi.
Abu-Dabidagi yorqin g‘alabasi bilan dunyo sport jamoatchiligini hayratda qoldirgan o‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov tez orada yana oktagonga qaytmoqda. Hamyurtimiz ACBJJ Ligasidagi debyut jangida UFC sobiq yulduziga qarshi oktagonga ko‘tariladi.
Oktogonuz nashrining xabar berishicha, Ramazon Temirov joriy yilning 30 avgust kuni Turkiyaning Istanbul shahrida bo‘lib o‘tadigan ACBJJ 22 turnirida o‘z debyutini o‘tkazadi.
Raqib nomi ma’lum: Buyuk Britaniyalik Muhammad Mokayev!
Istanbuldagi markaziy janglardan birida Temirovga asli dag‘istonlik bo‘lgan, Buyuk Britaniya sharafini himoya qiluvchi sobiq UFC jangchisi Muhammad Mokayev raqiblik qilishi kutilmoqda.
Ilgariroq, Istanbuldagi turnirda o‘ta tajribali atletga qarshi jang o‘tkazishi haqida Temirovning o‘zi Olamsport.com muxbirlari bilan suhbatda ma’lum qilgan edi. Endilikda ushbu raqib shaxsiga oydinlik kiritildi.
Professional sportdagi yorqin seriya
Eslatib o‘tamiz, Ramazon Temirov yaqindagina — 25 iyul kuni Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan UFC Fight Night 282 turniri doirasida o‘zining navbatdagi yorqin jangini o‘tkazgan edi.
O‘shanda hamyurtimiz Avstraliya vakili, reytingning yuqori o‘rinlarida borayotgan Stiv Ersegni bor-yog‘i birinchi raunddayoq dahshatli texnik nokautga uchratib, muxlislarni hayratda qoldirgandi.
Mokayevga qarshi kechadigan bo‘lajak to‘qnashuv ham ikki tomon uchun o‘ta muhim va murosasiz kechishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…