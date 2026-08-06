Temirov Istanbulda shov-shuvli jang o‘tkazadi: Raqib UFC sobiq yulduzi...

·89·Sport
Temirov Istanbulda shov-shuvli jang o‘tkazadi: Raqib UFC sobiq yulduzi...
Qisqacha

Ramazon Temirov 30 avgust kuni Istanbulda bo'lib o'tadigan ACBJJ 22 turnirida sobiq UFC jangchisi Muhammad Mokayevga qarshi debyut jangini o'tkazadi. Asli dog'istonlik bo'lgan, Buyuk Britaniya sharafini himoya qiluvchi Muhammad Mokayev Temirovga turnirning markaziy janglaridan birida raqiblik qiladi. Temirov 25 iyul kuni Abu-Dabida o'tkazilgan UFC Fight Night 282 turnirida avstraliyalik Stiv Ersegni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratgan edi.

Abu-Dabidagi yorqin g‘alabasi bilan dunyo sport jamoatchiligini hayratda qoldirgan o‘zbekistonlik UFC jangchisi Ramazon Temirov tez orada yana oktagonga qaytmoqda. Hamyurtimiz ACBJJ Ligasidagi debyut jangida UFC sobiq yulduziga qarshi oktagonga ko‘tariladi.

Oktogonuz nashrining xabar berishicha, Ramazon Temirov joriy yilning 30 avgust kuni Turkiyaning Istanbul shahrida bo‘lib o‘tadigan ACBJJ 22 turnirida o‘z debyutini o‘tkazadi.

Raqib nomi ma’lum: Buyuk Britaniyalik Muhammad Mokayev!

Istanbuldagi markaziy janglardan birida Temirovga asli dag‘istonlik bo‘lgan, Buyuk Britaniya sharafini himoya qiluvchi sobiq UFC jangchisi Muhammad Mokayev raqiblik qilishi kutilmoqda.

Ilgariroq, Istanbuldagi turnirda o‘ta tajribali atletga qarshi jang o‘tkazishi haqida Temirovning o‘zi Olamsport.com muxbirlari bilan suhbatda ma’lum qilgan edi. Endilikda ushbu raqib shaxsiga oydinlik kiritildi.

Professional sportdagi yorqin seriya

Eslatib o‘tamiz, Ramazon Temirov yaqindagina — 25 iyul kuni Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan UFC Fight Night 282 turniri doirasida o‘zining navbatdagi yorqin jangini o‘tkazgan edi.

O‘shanda hamyurtimiz Avstraliya vakili, reytingning yuqori o‘rinlarida borayotgan Stiv Ersegni bor-yog‘i birinchi raunddayoq dahshatli texnik nokautga uchratib, muxlislarni hayratda qoldirgandi.

Mokayevga qarshi kechadigan bo‘lajak to‘qnashuv ham ikki tomon uchun o‘ta muhim va murosasiz kechishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Ramazon TemirovMuhammad MokaevIstanbulTurkiyaUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)