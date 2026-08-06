Gigabyte RTX 50 Infinity videokartalarida yangi 12VHPWR yechimini sinamoqda

·73·Texno
Gigabyte RTX 50 Infinity videokartalarida yangi 12VHPWR yechimini sinamoqda
Qisqacha

Gigabyte GeForce RTX 50 Infinity videokartalarida qizish muammosiga qarshi 12VHPWR ulagichini qalin alyuminiy blok ichiga joylashtirdi. Ulagich asosiy elektron plataga emas, alohida kichik plataga o'rnatilib, asosiy plata bilan mustahkam kabel orqali bog'langan. Bu yechim qizib ketish va qisqa tutashuv oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan, biroq uning samarasi to'liq testlardan so'ng ma'lum bo'ladi.

Kompyuter jihozlari bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Gigabyte kompaniyasi yangi avlod GeForce RTX 50 Infinity videokartalari liniyasida koʻp muhokama qilinayotgan 12VHPWR quvvat ulagichining qizish muammosiga qarshi oʻziga xos yechimni qoʻllay boshladi. Tarqalgan dastlabki fotosuratlarga koʻra, ishlab chiqaruvchi mazkur xavfli qismni toʻgʻridan-toʻgʻri qalin alyuminiy blok ichiga oʻrnatgan boʻlib, u umumiy sovutish tizimining ajralmas qismiga aylantirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, soʻnggi yillarda yuqori quvvatli grafik tezlatkichlarda qoʻllanila boshlagan 12VHPWR ulagichlari yetarli darajada mahkamlanmagan yoki yuqori yuklamalar ostida qizib ketishi natijasida erish holatlari bilan tez-tez eʼtibor markaziga tushib kelayotgan edi. PC Games Hardware nashri mutaxassislari eʼtibor qaratganidek, Gigabyte muhandislari ushbu konstruktiv yondashuv orqali ulanish nuqtasidagi haroratni pasaytirishni maqsad qilgan. Biroq ushbu alyuminiy toʻsiq oʻta kritik vaziyatlarda qizib ketishning oldini olishga yetarlicha yordam beradimi yoki yoʻq — buni yaqin kunlarda oʻtkaziladigan toʻliq testlar koʻrsatadi.

Xavfsizlikni oshirishning qoʻshimcha choralari

Innovatsion sovutish bloki bilan bir qatorda, muhandislar quvvat ulagichining joylashishiga ham oʻzgartirish kiritishgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qism anʼanaviy tarzda asosiy elektron plataga toʻgʻridan-toʻgʻri payvandlab qoʻyilmagan. Buning oʻrniga ulagich maxsus kichik alohida plataga koʻchirilgan boʻlib, u asosiy plata bilan mustahkam kabel orqali bogʻlangan.

Bunday muhandislik yechimi kelgusida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan termal shikastlanishlar va qisqa tutashuvlar oqibatlarini minimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar ulagich qizib ketib ishdan chiqqan taqdirda ham, asosiy qimmatbaho videokarta platasi deyarli butunlay zarardan holi qoladi, chunki barcha salbiy taʼsir alohida kichik modulda qoladi.

Qiziq jihat va RTX 5090 modeli

Shunga qaramay, mazkur yangi texnologik yondashuv barcha modellarga ham birdek tatbiq etilmagani mutaxassislarda savollar tugʻdirmoqda. Xususan, ushbu liniyaning eng quvvatli va flagman modeli boʻlgan GeForce RTX 5090 Infinity videokartasida bunday himoya xususiyatlari mavjud emasligi aniqlandi.

Aslida aynan RTX 5090 modeli ogʻir ish jarayonlari va oʻyinlar vaqtida naqd 550–600 W quvvat isteʼmol qilishi hamda joriy avlod ichida boshqalarga qaraganda tez-tez kuyishi bilan maʼlum. Mutaxassislar va foydalanuvchilar nima sababdan eng koʻp quvvat talab qiluvchi va qiziydigan flagmanning oʻziga bu kabi qoʻshimcha himoya elementlari oʻrnatilmaganiga oydinlik kiritishmoqda. Hozircha Gigabyte vakillari bu borada rasmiy izoh berishmagan boʻlsa-da, ixcham modellar va oʻrta segmentdagi yangi qurilmalarning sinov natijalari tez orada eʼlon qilinishi kutilmoqda.

GigabyteRTX 50Videokarta12VHPWRTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi