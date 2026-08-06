Gigabyte RTX 50 Infinity videokartalarida yangi 12VHPWR yechimini sinamoqda
Gigabyte GeForce RTX 50 Infinity videokartalarida qizish muammosiga qarshi 12VHPWR ulagichini qalin alyuminiy blok ichiga joylashtirdi. Ulagich asosiy elektron plataga emas, alohida kichik plataga o'rnatilib, asosiy plata bilan mustahkam kabel orqali bog'langan. Bu yechim qizib ketish va qisqa tutashuv oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan, biroq uning samarasi to'liq testlardan so'ng ma'lum bo'ladi.
Kompyuter jihozlari bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Gigabyte kompaniyasi yangi avlod GeForce RTX 50 Infinity videokartalari liniyasida koʻp muhokama qilinayotgan 12VHPWR quvvat ulagichining qizish muammosiga qarshi oʻziga xos yechimni qoʻllay boshladi. Tarqalgan dastlabki fotosuratlarga koʻra, ishlab chiqaruvchi mazkur xavfli qismni toʻgʻridan-toʻgʻri qalin alyuminiy blok ichiga oʻrnatgan boʻlib, u umumiy sovutish tizimining ajralmas qismiga aylantirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, soʻnggi yillarda yuqori quvvatli grafik tezlatkichlarda qoʻllanila boshlagan 12VHPWR ulagichlari yetarli darajada mahkamlanmagan yoki yuqori yuklamalar ostida qizib ketishi natijasida erish holatlari bilan tez-tez eʼtibor markaziga tushib kelayotgan edi. PC Games Hardware nashri mutaxassislari eʼtibor qaratganidek, Gigabyte muhandislari ushbu konstruktiv yondashuv orqali ulanish nuqtasidagi haroratni pasaytirishni maqsad qilgan. Biroq ushbu alyuminiy toʻsiq oʻta kritik vaziyatlarda qizib ketishning oldini olishga yetarlicha yordam beradimi yoki yoʻq — buni yaqin kunlarda oʻtkaziladigan toʻliq testlar koʻrsatadi.
Xavfsizlikni oshirishning qoʻshimcha choralariInnovatsion sovutish bloki bilan bir qatorda, muhandislar quvvat ulagichining joylashishiga ham oʻzgartirish kiritishgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qism anʼanaviy tarzda asosiy elektron plataga toʻgʻridan-toʻgʻri payvandlab qoʻyilmagan. Buning oʻrniga ulagich maxsus kichik alohida plataga koʻchirilgan boʻlib, u asosiy plata bilan mustahkam kabel orqali bogʻlangan.
Bunday muhandislik yechimi kelgusida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan termal shikastlanishlar va qisqa tutashuvlar oqibatlarini minimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar ulagich qizib ketib ishdan chiqqan taqdirda ham, asosiy qimmatbaho videokarta platasi deyarli butunlay zarardan holi qoladi, chunki barcha salbiy taʼsir alohida kichik modulda qoladi.
Qiziq jihat va RTX 5090 modeliShunga qaramay, mazkur yangi texnologik yondashuv barcha modellarga ham birdek tatbiq etilmagani mutaxassislarda savollar tugʻdirmoqda. Xususan, ushbu liniyaning eng quvvatli va flagman modeli boʻlgan GeForce RTX 5090 Infinity videokartasida bunday himoya xususiyatlari mavjud emasligi aniqlandi.
Aslida aynan RTX 5090 modeli ogʻir ish jarayonlari va oʻyinlar vaqtida naqd 550–600 W quvvat isteʼmol qilishi hamda joriy avlod ichida boshqalarga qaraganda tez-tez kuyishi bilan maʼlum. Mutaxassislar va foydalanuvchilar nima sababdan eng koʻp quvvat talab qiluvchi va qiziydigan flagmanning oʻziga bu kabi qoʻshimcha himoya elementlari oʻrnatilmaganiga oydinlik kiritishmoqda. Hozircha Gigabyte vakillari bu borada rasmiy izoh berishmagan boʻlsa-da, ixcham modellar va oʻrta segmentdagi yangi qurilmalarning sinov natijalari tez orada eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…