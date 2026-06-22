«Bunyodkor» stadionida O‘zbekiston — Portugaliya bahsi uchun kirish bepul bo‘ladi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
23 iyun kuni O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv «Bunyodkor» stadioniga o‘rnatilgan katta ekranda jonli namoyish etiladi. O‘yin Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi.
Shu kuni stadionda muxlislar uchun qo‘shimcha tadbir ham tashkil etiladi. Soat 19:30 da yoshlar futbol festivali o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Tashkilotchilar stadionga kelmoqchi bo‘lgan muxlislarga ertaroq yetib kelishni tavsiya qilmoqda. Uchrashuv namoyishi va festivalga kirish mutlaqo bepul bo‘ladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…