JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Belgiya va Eron jamoalari o‘rtasidagi bahs 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Eronliklar 25-daqiqada hisobni ochdi. Mehdi Toremiy raqib darvozasini ishg‘ol qilgan edi, biroq VAR tekshiruvidan so‘ng gol bekor qilindi.
JCH-2026. 2-tur
Belgiya - Eron 0:0
Bekor qilingan gol: Toremiy (25)
Qizil kartochka: Natan Ngoy (66)
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…