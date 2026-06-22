JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)

·44·Sport
JCH-2026. Belgiya - Eron (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)

JCH-2026 guruh bosqichining 2-turida Belgiya va Eron jamoalari o‘rtasidagi bahs 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Eronliklar 25-daqiqada hisobni ochdi. Mehdi Toremiy raqib darvozasini ishg‘ol qilgan edi, biroq VAR tekshiruvidan so‘ng gol bekor qilindi.

JCH-2026. 2-tur

Belgiya - Eron 0:0

Bekor qilingan gol: Toremiy (25)

Qizil kartochka: Natan Ngoy (66)

BelgiumEronMehdi TaremiNathan Ngoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 16:52Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Alexia Putellas yangi jamoasini tanlamoqda: Ikki karra «Oltin toʻp» sohibasi qayerga yoʻl oladi?Bugun, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinAlan Shearer: Roberto Martinez Cristiano Ronaldoʼni zaxiraga olishga qoʻrqishi mumkinBugun, 16:16Barboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBarboza: O‘zbekiston Kongo DRdan kuchliroq, Portugaliyani juda qiyin o‘yin kutmoqdaBugun, 16:07Ganalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaGanalik afsun-joduchi Harry Kane va Angliya terma jamoasiga tahdid qilmoqdaBugun, 15:57Fabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiFabio Kannavaro O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan rejalarini aytdiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi