Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Rustam Ashurmatov JCH-2026 guruh bosqichining birinchi turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazilgan tarixiy bahsdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Oq bo‘rilar» mundialdagi ilk uchrashuvida Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Natija kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, milliy jamoamiz o‘z tarixidagi birinchi jahon chempionati o‘yinini o‘tkazdi va mundiallardagi ilk golini urdi.
Ashurmatovning ta’kidlashicha, O‘zbekistonning jahon chempionatiga yo‘llanma olgani va ushbu ulkan sahnada maydonga tushgani har bir futbolchi uchun beqiyos faxr manbaidir.
«Jahon chempionatiga chiqqanimiz — katta faxr. Bu juda boshqacha tuyg‘u. Ilk uchrashuvdayoq gol urganimiz esa bizga qo‘shimcha baxt va quvonch bag‘ishladi. Buni so‘z bilan to‘liq ifodalash qiyin», — dedi himoyachi.
Uning fikricha, Kolumbiyaga qarshi bahsda O‘zbekiston g‘alaba uchun kurashish imkoniyatiga ega edi. Biroq ayrim vaziyatlarda omad terma jamoamiz tomonida bo‘lmadi.
«Bu o‘yinda g‘alaba qozonishimiz ham mumkin edi, ammo biroz omad yetishmadi. Endi keyingi uchrashuvlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushamiz», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi.
Endi O‘zbekistonni yanada jiddiy sinov — Portugaliya terma jamoasiga qarshi bahs kutmoqda. Rustam Ashurmatov jamoa Kolumbiya bilan o‘yindan keyin bosqichma-bosqich tiklangani va navbatdagi raqibga qarshi tayyorgarlikni boshlaganini ma’lum qildi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar ham taktik, ham jismoniy jihatdan o‘z holatini yaxshilab bormoqda.
«Kundan kunga tiklandik. Bugundan Portugaliyaga qarshi tayyorgarlikni boshladik. Taktik va jismoniy tomondan yaxshilanyapmiz. Maydonda bor imkoniyatimizni ishga solamiz. Yuz foiz emas, ming foiz harakat qilamiz», — dedi Ashurmatov.
Portugaliyaga qarshi uchrashuv himoyachi uchun alohida ramziy ahamiyatga ham ega. Chunki u bolalik chog‘ida Krishtianu Ronaldu bilan Toshkentda uchrashgan futbolchilardan biri hisoblanadi.
2009 yili portugaliyalik yulduz Toshkentga tashrif buyurganida Ashurmatov 13 yoshda edi. O‘shanda yosh futbolchilar Ronaldu bilan birga to‘p tepib, esdalik uchun suratga tushgan.
«Uning Toshkentga kelishi biz uchun kutilmagan voqea edi. U biz bilan futbol o‘ynagan va suratlarga tushgan. Bir kun kelib, jahon chempionatida Ronalduga qarshi maydonga tushishimiz o‘sha paytda tasavvurimizga ham sig‘magan. Bu — tarix», — dedi u.
Oradan yillar o‘tib, o‘sha yosh futbolchi endi Ronalduga qarshi mundial sahnasida raqib sifatida maydonga tushish arafasida turibdi. Biroq Ashurmatovning ta’kidlashicha, O‘zbekiston faqat portugaliyalik yulduzni to‘xtatish uchun emas, butun Portugaliya jamoasiga qarshi kurashishga tayyorlanmoqda.
«Oldindagi o‘yinda nafaqat Ronalduga, balki butun Portugaliya milliy terma jamoasiga qarshi jang qilamiz», — dedi himoyachi.
Ashurmatov bolalikdagi uchrashuvdan beri hayotida juda ko‘p narsa o‘zgarganini ham qayd etdi. Futbolchilar ulg‘aydi, xalqaro musobaqalarda tajriba to‘pladi va endi butun O‘zbekiston xalqi kuzatayotgan jahon chempionatiga yetib keldi.
«Avvalo, yoshimiz va tajribamiz o‘zgardi. Bir nechta xalqaro turnir va uchrashuvlarda ishtirok etdik. Hozir jahon chempionatidamiz, butun xalqimiz bizga qarab turibdi. Ich-ichimizda o‘sha bolalik saqlanib qolgan, ammo maydonda unga qarshi kurashamiz», — dedi futbolchi.
Himoyachining fikricha, yulduz futbolchilarga qarshi maydonga tushishni favqulodda holat sifatida qabul qilish kerak emas. Jahon chempionatiga chiqqan har bir jamoa eng kuchli raqiblarga qarshi kurashishga tayyor bo‘lishi shart.
«Biz jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilganmiz. Endi har qanday yulduzlarga qarshi o‘ynashimiz kerak va bunga tayyormiz», — deya ta’kidladi Ashurmatov.
O‘zbekiston va Portugaliya o‘rtasidagi uchrashuv milliy terma jamoamiz uchun navbatdagi tarixiy sinov bo‘ladi. «Oq bo‘rilar» maydonda tartib, jasorat va maksimal fidoyilik bilan harakat qilib, muxlislarni quvontirishga intiladi.
…