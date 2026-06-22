Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"

·31·Sport
Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"

O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Rustam Ashurmatov JCH-2026 guruh bosqichining birinchi turida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazilgan tarixiy bahsdan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Oq bo‘rilar» mundialdagi ilk uchrashuvida Kolumbiyaga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Natija kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, milliy jamoamiz o‘z tarixidagi birinchi jahon chempionati o‘yinini o‘tkazdi va mundiallardagi ilk golini urdi.

Ashurmatovning ta’kidlashicha, O‘zbekistonning jahon chempionatiga yo‘llanma olgani va ushbu ulkan sahnada maydonga tushgani har bir futbolchi uchun beqiyos faxr manbaidir.

«Jahon chempionatiga chiqqanimiz — katta faxr. Bu juda boshqacha tuyg‘u. Ilk uchrashuvdayoq gol urganimiz esa bizga qo‘shimcha baxt va quvonch bag‘ishladi. Buni so‘z bilan to‘liq ifodalash qiyin», — dedi himoyachi.

Uning fikricha, Kolumbiyaga qarshi bahsda O‘zbekiston g‘alaba uchun kurashish imkoniyatiga ega edi. Biroq ayrim vaziyatlarda omad terma jamoamiz tomonida bo‘lmadi.

«Bu o‘yinda g‘alaba qozonishimiz ham mumkin edi, ammo biroz omad yetishmadi. Endi keyingi uchrashuvlarda faqat g‘alaba uchun maydonga tushamiz», — deya qo‘shimcha qildi futbolchi.

Endi O‘zbekistonni yanada jiddiy sinov — Portugaliya terma jamoasiga qarshi bahs kutmoqda. Rustam Ashurmatov jamoa Kolumbiya bilan o‘yindan keyin bosqichma-bosqich tiklangani va navbatdagi raqibga qarshi tayyorgarlikni boshlaganini ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar ham taktik, ham jismoniy jihatdan o‘z holatini yaxshilab bormoqda.

«Kundan kunga tiklandik. Bugundan Portugaliyaga qarshi tayyorgarlikni boshladik. Taktik va jismoniy tomondan yaxshilanyapmiz. Maydonda bor imkoniyatimizni ishga solamiz. Yuz foiz emas, ming foiz harakat qilamiz», — dedi Ashurmatov.

Portugaliyaga qarshi uchrashuv himoyachi uchun alohida ramziy ahamiyatga ham ega. Chunki u bolalik chog‘ida Krishtianu Ronaldu bilan Toshkentda uchrashgan futbolchilardan biri hisoblanadi.

Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"

2009 yili portugaliyalik yulduz Toshkentga tashrif buyurganida Ashurmatov 13 yoshda edi. O‘shanda yosh futbolchilar Ronaldu bilan birga to‘p tepib, esdalik uchun suratga tushgan.

«Uning Toshkentga kelishi biz uchun kutilmagan voqea edi. U biz bilan futbol o‘ynagan va suratlarga tushgan. Bir kun kelib, jahon chempionatida Ronalduga qarshi maydonga tushishimiz o‘sha paytda tasavvurimizga ham sig‘magan. Bu — tarix», — dedi u.

Oradan yillar o‘tib, o‘sha yosh futbolchi endi Ronalduga qarshi mundial sahnasida raqib sifatida maydonga tushish arafasida turibdi. Biroq Ashurmatovning ta’kidlashicha, O‘zbekiston faqat portugaliyalik yulduzni to‘xtatish uchun emas, butun Portugaliya jamoasiga qarshi kurashishga tayyorlanmoqda.

«Oldindagi o‘yinda nafaqat Ronalduga, balki butun Portugaliya milliy terma jamoasiga qarshi jang qilamiz», — dedi himoyachi.

Ashurmatov bolalikdagi uchrashuvdan beri hayotida juda ko‘p narsa o‘zgarganini ham qayd etdi. Futbolchilar ulg‘aydi, xalqaro musobaqalarda tajriba to‘pladi va endi butun O‘zbekiston xalqi kuzatayotgan jahon chempionatiga yetib keldi.

«Avvalo, yoshimiz va tajribamiz o‘zgardi. Bir nechta xalqaro turnir va uchrashuvlarda ishtirok etdik. Hozir jahon chempionatidamiz, butun xalqimiz bizga qarab turibdi. Ich-ichimizda o‘sha bolalik saqlanib qolgan, ammo maydonda unga qarshi kurashamiz», — dedi futbolchi.

Himoyachining fikricha, yulduz futbolchilarga qarshi maydonga tushishni favqulodda holat sifatida qabul qilish kerak emas. Jahon chempionatiga chiqqan har bir jamoa eng kuchli raqiblarga qarshi kurashishga tayyor bo‘lishi shart.

«Biz jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilganmiz. Endi har qanday yulduzlarga qarshi o‘ynashimiz kerak va bunga tayyormiz», — deya ta’kidladi Ashurmatov.

O‘zbekiston va Portugaliya o‘rtasidagi uchrashuv milliy terma jamoamiz uchun navbatdagi tarixiy sinov bo‘ladi. «Oq bo‘rilar» maydonda tartib, jasorat va maksimal fidoyilik bilan harakat qilib, muxlislarni quvontirishga intiladi.

Rustam AshurmatovO'zbekistonPortugaliyaKolumbiyaCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiTottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildiBugun, 21:18Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:52Khiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiKhiara Keating Manchester Siti bilan yangi shartnoma imzolashdan bosh tortdiBugun, 20:32Manchester Siti Gvardiolaning oʻrnini egallaydigan murabbiy uchun 17 mln funt toʻlaydiManchester Siti Gvardiolaning oʻrnini egallaydigan murabbiy uchun 17 mln funt toʻlaydiBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi