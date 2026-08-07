Transfer "bomba"si: "Trabzonspor" Shomurodov va Nunesni sotib olmoqchi!

·454·Sport
Transfer "bomba"si: "Trabzonspor" Shomurodov va Nunesni sotib olmoqchi!
Qisqacha

"Trabzonspor" Eldor Shomurodov transferini yakunlashga yaqin, biroq "Bashakshehir" Umut Nayirdan tashqari taxminan 5 million yevro talab qilmoqda. Turkiya klubi Shomurodov bilan birga "Liverpul" va Urugvay terma jamoasi hujumchisi Darvin Nunesni ham tarkibiga qo'shishni rejalashtirmoqda. O'tgan mavsumda Shomurodov "Trabzonspor" forvardi Pol Onuachu bilan birgalikda 22 tadan gol urib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to'purariga aylangan.

Yangi mavsumda Turkiya chempionligini ko‘zlagan "Trabzonspor" transfer bozorida portlash yasashda davom etmoqda. "Liverpul" sobiq yulduzi Muhammad Salohni o‘z safiga qo‘shib olgan trabzonliklar endi hujum chizig‘ini O‘zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov va urugvaylik Darvin Nunes bilan kuchaytirmoqchi.

Turkiyaning nufuzli takagazete.com.tr nashri xabariga ko‘ra, "Trabzonspor"ning markaziy hujumchi o‘rni uchun asosiy va birinchi raqamli nishoni aynan Eldor Shomurodov bo‘lib turibdi.

Almashuv kelishuvi: Umut Nayir + 5 million yevro

Jurnalist Chag‘ri Aktashning ma’lum qilishicha, "Trabzonspor" rahbariyati "Bashakshehir" hujumchisi Shomurodovni qo‘lga kiritish uchun o‘z forvardi Umut Nayirni almashuvning bir qismi sifatida taklif qilgan.

O‘zbekistonlik hujumchining Turkiyada mahalliy (turk) futbolchi maqomida o‘ynash huquqiga egaligi bu transferni "Trabzonspor" uchun yanada jozibador qilmoqda.

" 'Trabzonspor' Shomurodov transferini yakunlashga juda yaqin turibdi. Biroq 'Bashakshehir' Umut Nayirdan tashqari qo‘shimcha ravishda taxminan 5 million yevro badal puli talab etmoqda", — deb yozadi insayder.

Shomurodov va Darvin Nunes tandemi!

"Trabzonspor" bosh murabbiyi Fotih Tekke hujum chizig‘ida ko‘p gol uradigan tajribali va sermahsul futbolchini ko‘rishni istamoqda. Shu sababli muzokaralar sur’ati keskin tezlashtirilgan.

Qizig‘i shundaki, trabzonliklar faqat Eldor bilan cheklanib qolmoqchi emas. Agar Umut Nayir "Bashakshehir"ga o‘tsa, klub Shomurodov transferidan tashqari, "Liverpul" va Urugvay terma jamoasi hujumchisi Darvin Nunesni ham o‘z safiga qo‘shib olishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati hujum chizig‘ini bir vaqtning o‘zida ikki nafar super-top forvard bilan to‘liq shakllantirishni maqsad qilgan.

To‘purarlar poygasidagi ustunlik

Eslatib o‘tamiz, o‘tgan mavsumda Eldor Shomurodov "Trabzonspor" forvardi Pol Onuachu bilan birgalikda 22 tadan gol urib, Turkiya Superligasining tengsiz to‘purariga aylangan edi.

Shomurodov transferiga qo‘shib berilayotgan Umut Nayir esa o‘tgan mavsumda 9 ta gol bilan mahalliy turk futbolchilari orasida eng yaxshi ko‘rsatkichni qayd etgan. Ma’lumot uchun, Superliga to‘purarlar ro‘yxatining yuqori qatorlarini faqat legionerlar — Eldor Shomurodov, Pol Onuachu (22 tadan), Taliska (19 ta), Muhammad Bayo va Viktor Osimxen (15 tadan), Mauro Ikardi (14 ta) egallashgan.

Trabzonliklarning yana bir yetakchi to‘purari Felipe Augusto (13 ta gol) yaqinda Rossiyaning "Zenit" klubiga o‘tib ketgani bois, Shomurodov va Nunes transferi klub uchun hayotiy muhim ahamiyatga ega.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

TrabzonsporEldor ShomurodovDarvin NunesLiverpoolBashakshehir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)