Gvardiola Rodriga "nima degan" edi? Bu Peres uchun katta zarba bo‘ldi...
Rodri yoz davomida «Real Madrid» bilan bog'langan bo'lsa-da, Pep Gvardiola bilan suhbatdan keyin «Barselona» variantiga jiddiy moyillik bildirdi. «Barselona» 6 avgust kuni «Manchester Siti»ga murojaat qilishga tayyorlanayotgani, ehtimoliy bitim esa taxminan 60 million yevro va to'rt yillik shartnomani o'z ichiga olishi mumkinligi xabar qilindi.
Yoz davomida «Real Madrid» bilan bog‘lab kelingan Rodrining transfer tarixi kutilmagan burilish oldi. So‘nggi xabarlarga ko‘ra, Ispaniya terma jamoasi yetakchisi endi Madrid emas, «Barselona» variantiga jiddiy moyillik bildirmoqda.
Vaziyatning eng qiziq nuqtasi esa Pep Gvardiola bilan bog‘liq. Jurnalist Migel Blaskes ma’lumotiga ko‘ra, Rodrining sobiq murabbiyi shu hafta futbolchi bilan shaxsan gaplashib, unga aynan qaysi yo‘lni tanlash bo‘yicha maslahat bergan.
Rodri uzoq vaqt «Real»ni o‘ylagan
30 yoshli yarim himoyachining «Manchester Siti» bilan shartnomasi 2027 yil yozida yakunlanadi. Shu sababli Madrid klubi so‘nggi oylarda uni qo‘lga kiritish imkoniyatini faol o‘rganib kelayotgan edi.
Sky Sports ma’lumotiga ko‘ra, «Real» hatto «Manchester Siti» bilan muzokaralarga kirishgan va Rodri uchun 50 million funt atrofida mablag‘ to‘lashga tayyor ekanini bildirgan.
Ispaniyalik futbolchining o‘zi ham avval «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tish imkoniyatiga ijobiy qaragan. Pep Gvardiola aprel oyida Rodrining «Real»ga qiziqishi haqida gapirar ekan, dunyoning eng katta klublaridan birining taklifini rad etish oson emasligini aytgan edi.
Ammo avgust oyining birinchi haftasida vaziyat butunlay boshqa tomonga burildi.
Gvardiolaning suhbati nimani o‘zgartirdi?
Migel Blaskes tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, Pep Gvardiola shu hafta Rodri bilan shaxsan bog‘langan.
Manbaning ta’kidlashicha, kataloniyalik mutaxassis sobiq shogirdiga faoliyatini «Barselona»da davom ettirish variantini tanlashni tavsiya qilgan.
Bu detal alohida ahamiyatga ega. Rodri 2019 yildan beri Gvardiola qo‘l ostida «Manchester Siti» o‘yinining markaziy figuralaridan biriga aylandi. Ular birgalikda Angliya chempionligi va Chempionlar ligasi kabi yirik sovrinlarni qo‘lga kiritishdi.
AS nashri ham Rodrining «Barselona» tomon og‘ishida Gvardiolaning futbol falsafasi va ta’siri muhim omil bo‘lganini yozmoqda. Nashrga ko‘ra, futbolchini kataloniyaliklarning to‘p nazoratiga asoslangan uslubi ham o‘ziga jalb qilgan.
Gvardiola hozir na «Siti», na «Barselona»ni boshqaradi. Shunga qaramay, Rodrining faoliyatidagi eng muhim murabbiylardan biri sifatida uning fikri futbolchining yakuniy qaroriga ta’sir qilishi mumkin.
«Barselona» allaqachon harakatga o‘tdi
Kataloniya klubining qiziqishi endi oddiy transfer mish-mishi darajasida emas.
Sky Sports News 6 avgust kuni «Barselona» Rodri transferi bo‘yicha «Manchester Siti»ga murojaat qilishga tayyorlanayotganini xabar qildi. Manbaga ko‘ra, kataloniyaliklar so‘nggi 24 soat ichida futbolchi uchun kurashni jiddiy ravishda kuchaytirgan.
Ayrim Ispaniya manbalari esa Rodri va «Barselona» o‘rtasida shaxsiy shartlar bo‘yicha prinsipial kelishuv shakllanganini yozmoqda.
AS ma’lumotiga ko‘ra, ehtimoliy bitim taxminan 60 million yevro atrofida bo‘lishi va futbolchi Kataloniyada to‘rt yillik shartnoma imzolashi mumkin.
Shunday qilib, transferning keyingi asosiy bosqichi «Barselona» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi muzokaralarga bog‘liq.
Nega aynan «Barselona»?
Rodrining tanlovini tushuntirishi mumkin bo‘lgan bir nechta muhim omil bor.
Birinchisi — o‘yin uslubi. Ispaniyalik yarim himoyachi to‘pni nazorat qilish, pozitsion hujum qurish va markaz orqali o‘yin tempini boshqarishga asoslangan tizimda o‘zini eng yaxshi his qiladi.
Ikkinchisi — Ispaniya terma jamoasidagi sheriklari. AS ta’kidlashicha, Rodri «Barselona»da milliy jamoada birga o‘ynaydigan ko‘plab futbolchilar bilan yana bir jamoada harakat qilish imkoniyatini ham muhim omil sifatida ko‘rmoqda.
Uchinchisi esa Gvardiola omili. Rodrining futbolga qarashi so‘nggi yillarda aynan uning tizimida shakllandi.
Shu nuqtayi nazardan, «Barselona»ning hozirgi modeli futbolchi uchun mutlaqo begona emas.
«Siti» esa Rodrini qo‘yib yubormoqchi emas
Bu yerda transferning eng katta to‘sig‘i bor.
«Manchester Siti» o‘z yetakchisini sotishni istamayapti. Klub Rodriga yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilgan va uni Enso Mareska boshchiligida boshlanayotgan yangi davrning asosiy figuralaridan biri sifatida ko‘rmoqda.
Bundan tashqari, Rodri jahon chempionatidan keyin jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan va hozir tiklanish jarayonida. Shunga qaramay, futbolchining transfer bozoridagi qiymati va unga qiziqish pasaygani yo‘q.
«Siti» uchun masala oddiy: agar klub uni hozir sotmasa va yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erisha olmasa, 2027 yil yozida futbolchini tekinga yo‘qotish xavfi paydo bo‘ladi.
Aynan shu holat «Barselona» va «Real»ga muzokaralarda imkoniyat beradi.
Endi «Real» nima qiladi?
Bir necha hafta oldin Rodri uchun asosiy favorit sifatida «Real Madrid» ko‘rsatilayotgan edi. Endi esa vaziyat teskariga aylandi.
AS ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining ustuvor tanlovi «Barselona» tomon o‘zgargan. Sky Sports ham kataloniyaliklar Rodri tomonidan ijobiy signal olganini qayd etmoqda.
Shu sababli yaqin kunlarda ikki muhim savolga javob chiqishi mumkin: «Barselona» «Manchester Siti»ni qoniqtiradigan mablag‘ni topa oladimi va «Real» raqibining harakatidan keyin o‘z taklifini oshiradimi?
Rodri transferi oddiy futbolchi uchun kurashdan chiqib, Ispaniyaning ikki grandi o‘rtasidagi navbatdagi prinsipial to‘qnashuvga aylanmoqda.
Bir necha hafta oldin «Santyago Bernabeu»ga yaqin ko‘ringan futbolchi endi Kataloniya tomon yo‘l olishi mumkin. Agar Blaskes tarqatgan ma’lumot tasdig‘ini topsa, bu keskin burilishda Pep Gvardiolaning bitta suhbati ham muhim rol o‘ynagan bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…