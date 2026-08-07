Gvardiola Rodriga "nima degan" edi? Bu Peres uchun katta zarba bo‘ldi...

·170·Sport
Gvardiola Rodriga "nima degan" edi? Bu Peres uchun katta zarba bo‘ldi...
Qisqacha

Rodri yoz davomida «Real Madrid» bilan bog'langan bo'lsa-da, Pep Gvardiola bilan suhbatdan keyin «Barselona» variantiga jiddiy moyillik bildirdi. «Barselona» 6 avgust kuni «Manchester Siti»ga murojaat qilishga tayyorlanayotgani, ehtimoliy bitim esa taxminan 60 million yevro va to'rt yillik shartnomani o'z ichiga olishi mumkinligi xabar qilindi.

Yoz davomida «Real Madrid» bilan bog‘lab kelingan Rodrining transfer tarixi kutilmagan burilish oldi. So‘nggi xabarlarga ko‘ra, Ispaniya terma jamoasi yetakchisi endi Madrid emas, «Barselona» variantiga jiddiy moyillik bildirmoqda.

Vaziyatning eng qiziq nuqtasi esa Pep Gvardiola bilan bog‘liq. Jurnalist Migel Blaskes ma’lumotiga ko‘ra, Rodrining sobiq murabbiyi shu hafta futbolchi bilan shaxsan gaplashib, unga aynan qaysi yo‘lni tanlash bo‘yicha maslahat bergan.

Rodri uzoq vaqt «Real»ni o‘ylagan

30 yoshli yarim himoyachining «Manchester Siti» bilan shartnomasi 2027 yil yozida yakunlanadi. Shu sababli Madrid klubi so‘nggi oylarda uni qo‘lga kiritish imkoniyatini faol o‘rganib kelayotgan edi.

Sky Sports ma’lumotiga ko‘ra, «Real» hatto «Manchester Siti» bilan muzokaralarga kirishgan va Rodri uchun 50 million funt atrofida mablag‘ to‘lashga tayyor ekanini bildirgan.

Ispaniyalik futbolchining o‘zi ham avval «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tish imkoniyatiga ijobiy qaragan. Pep Gvardiola aprel oyida Rodrining «Real»ga qiziqishi haqida gapirar ekan, dunyoning eng katta klublaridan birining taklifini rad etish oson emasligini aytgan edi.

Ammo avgust oyining birinchi haftasida vaziyat butunlay boshqa tomonga burildi.

Gvardiolaning suhbati nimani o‘zgartirdi?

Migel Blaskes tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, Pep Gvardiola shu hafta Rodri bilan shaxsan bog‘langan.

Manbaning ta’kidlashicha, kataloniyalik mutaxassis sobiq shogirdiga faoliyatini «Barselona»da davom ettirish variantini tanlashni tavsiya qilgan.

Bu detal alohida ahamiyatga ega. Rodri 2019 yildan beri Gvardiola qo‘l ostida «Manchester Siti» o‘yinining markaziy figuralaridan biriga aylandi. Ular birgalikda Angliya chempionligi va Chempionlar ligasi kabi yirik sovrinlarni qo‘lga kiritishdi.

AS nashri ham Rodrining «Barselona» tomon og‘ishida Gvardiolaning futbol falsafasi va ta’siri muhim omil bo‘lganini yozmoqda. Nashrga ko‘ra, futbolchini kataloniyaliklarning to‘p nazoratiga asoslangan uslubi ham o‘ziga jalb qilgan.

Gvardiola hozir na «Siti», na «Barselona»ni boshqaradi. Shunga qaramay, Rodrining faoliyatidagi eng muhim murabbiylardan biri sifatida uning fikri futbolchining yakuniy qaroriga ta’sir qilishi mumkin.

«Barselona» allaqachon harakatga o‘tdi

Kataloniya klubining qiziqishi endi oddiy transfer mish-mishi darajasida emas.

Sky Sports News 6 avgust kuni «Barselona» Rodri transferi bo‘yicha «Manchester Siti»ga murojaat qilishga tayyorlanayotganini xabar qildi. Manbaga ko‘ra, kataloniyaliklar so‘nggi 24 soat ichida futbolchi uchun kurashni jiddiy ravishda kuchaytirgan.

Ayrim Ispaniya manbalari esa Rodri va «Barselona» o‘rtasida shaxsiy shartlar bo‘yicha prinsipial kelishuv shakllanganini yozmoqda.

AS ma’lumotiga ko‘ra, ehtimoliy bitim taxminan 60 million yevro atrofida bo‘lishi va futbolchi Kataloniyada to‘rt yillik shartnoma imzolashi mumkin.

Shunday qilib, transferning keyingi asosiy bosqichi «Barselona» va «Manchester Siti» o‘rtasidagi muzokaralarga bog‘liq.

Nega aynan «Barselona»?

Rodrining tanlovini tushuntirishi mumkin bo‘lgan bir nechta muhim omil bor.

Birinchisi — o‘yin uslubi. Ispaniyalik yarim himoyachi to‘pni nazorat qilish, pozitsion hujum qurish va markaz orqali o‘yin tempini boshqarishga asoslangan tizimda o‘zini eng yaxshi his qiladi.

Ikkinchisi — Ispaniya terma jamoasidagi sheriklari. AS ta’kidlashicha, Rodri «Barselona»da milliy jamoada birga o‘ynaydigan ko‘plab futbolchilar bilan yana bir jamoada harakat qilish imkoniyatini ham muhim omil sifatida ko‘rmoqda.

Uchinchisi esa Gvardiola omili. Rodrining futbolga qarashi so‘nggi yillarda aynan uning tizimida shakllandi.

Shu nuqtayi nazardan, «Barselona»ning hozirgi modeli futbolchi uchun mutlaqo begona emas.

«Siti» esa Rodrini qo‘yib yubormoqchi emas

Bu yerda transferning eng katta to‘sig‘i bor.

«Manchester Siti» o‘z yetakchisini sotishni istamayapti. Klub Rodriga yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilgan va uni Enso Mareska boshchiligida boshlanayotgan yangi davrning asosiy figuralaridan biri sifatida ko‘rmoqda.

Bundan tashqari, Rodri jahon chempionatidan keyin jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan va hozir tiklanish jarayonida. Shunga qaramay, futbolchining transfer bozoridagi qiymati va unga qiziqish pasaygani yo‘q.

«Siti» uchun masala oddiy: agar klub uni hozir sotmasa va yangi shartnoma bo‘yicha kelishuvga erisha olmasa, 2027 yil yozida futbolchini tekinga yo‘qotish xavfi paydo bo‘ladi.

Aynan shu holat «Barselona» va «Real»ga muzokaralarda imkoniyat beradi.

Endi «Real» nima qiladi?

Bir necha hafta oldin Rodri uchun asosiy favorit sifatida «Real Madrid» ko‘rsatilayotgan edi. Endi esa vaziyat teskariga aylandi.

AS ma’lumotiga ko‘ra, futbolchining ustuvor tanlovi «Barselona» tomon o‘zgargan. Sky Sports ham kataloniyaliklar Rodri tomonidan ijobiy signal olganini qayd etmoqda.

Shu sababli yaqin kunlarda ikki muhim savolga javob chiqishi mumkin: «Barselona» «Manchester Siti»ni qoniqtiradigan mablag‘ni topa oladimi va «Real» raqibining harakatidan keyin o‘z taklifini oshiradimi?

Rodri transferi oddiy futbolchi uchun kurashdan chiqib, Ispaniyaning ikki grandi o‘rtasidagi navbatdagi prinsipial to‘qnashuvga aylanmoqda.

Bir necha hafta oldin «Santyago Bernabeu»ga yaqin ko‘ringan futbolchi endi Kataloniya tomon yo‘l olishi mumkin. Agar Blaskes tarqatgan ma’lumot tasdig‘ini topsa, bu keskin burilishda Pep Gvardiolaning bitta suhbati ham muhim rol o‘ynagan bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

RodriPep GuardiolaReal MadridBarselonaManchester Siti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)