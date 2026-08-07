Manchester Yunayted yozgi transfer oynasidagi oltinchi xaridini rasman eʼlon qildi
Manchester Yunayted yozgi transfer oynasida Kolumbiyaning 18 yoshli yarim himoyachisi Kristian Orozkoni rasman tarkibiga qo'shib, oltinchi xaridini amalga oshirdi. Futbolchi Fortaleza CEIF klubidan transfer qilindi va o'tgan mavsumda jamoaning asosiy tarkibida beshta o'yinda maydonga tushdi. Orozko Kolumbiya yoshlar terma jamoasi safida o'z yosh toifasidagi FIFA jahon chempionatida sardorlik qilgan.
Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer mavsumidagi navbatdagi transferini rasman yakunladi. Goal.com xabar berishicha, «qizil iblislar» Kolumbiyaning istiqbolli yarim himoyachisi Kristian Orozkoni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transfer klub rahbariyatining yosh va iqtidorli futbolchilarni oʻz vaqtida aniqlab, tarkibni kuchaytirish boʻyicha uzoq muddatli strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kelishuv tafsilotlari va futbolchining taqdimotiOʻtgan yilning oxiridayoq tomonlar oʻrtasida ogʻzaki kelishuvga erishilgan edi. Endilikda 18 yoshga toʻlgan kolumbiyalik futbolchi rasman Old Trafford klubi aʼzosiga aylandi. Kristian Orozko Kolumbiyaning Fortaleza CEIF klubidan transfer qilingan boʻlib, u ilgari Rojo FC akademiyasida tahsil olgan.
Oʻtgan mavsumda Fortaleza safida beshta asosiy jamoa oʻyinida maydonga tushgan yarim himoyachining salohiyati yuqori baholanmoqda. Shuningdek, u Kolumbiya yoshlar terma jamoasi safida ham muvaffaqiyatli toʻp surib, oʻz yosh toifasidagi FIFA jahon chempionatida milliy jamoaga sardorlik qilgani uning yetakchilik fazilatlarini koʻrsatadi.
Yangi chaqiruv va moslashish jarayoniManchester Yunayted matbuot xizmatiga bergan intervyusida futbolchi oʻzining kuchli jihatlari haqida gapirib, yangi jamoada tezda oʻrnini topishiga ishonch bildirdi. Orozkoning soʻzlariga koʻra, uning asosiy ustunliklari jismoniy tayyorgarlik va texnik mahoratdir.
«Men oʻz kuchli tomonlarim jismoniy holatim va texnikam ekanini yaxshi bilaman. Xudo bergan bu qobiliyatlar bilan menga qiyin boʻlmaydi deb oʻylayman. Ammo eng muhimi — moslashish. Men hali juda yoshman va buni bosqichma-bosqich bajarishim kerak», — deydi futbolchi.
Shuningdek, u yangi muhitda til muammosini hal qilish muhimligini taʼkidlab, ingliz tilini imkon qadar tezroq oʻrganish istagida ekanini qoʻshimcha qildi. Bu orqali u oʻz imkoniyatlarini maydonda toʻlaqonli namoyon etishni maqsad qilgan.
Klubning yoshlar siyosati va kelgusi rejalarINEOS rahbarligi ostida amalga oshirilayotgan transfer siyosati dunyoning rivojlanayotgan bozorlaridan kelajagi porloq iqtidorlarni izlab topishga qaratilgan. Kristian Orozko ham aynan shunday strategiya doirasida Manchester Yunayted safiga kelib qoʻshildi.
Biroq klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining yoshini inobatga olib, unga bosimni kamaytirishga qaror qilishgan. Unga darhol asosiy jamoadan joy berilmaydi. Buning oʻrniga Orozko Manchester Yunayted akademiyasi koʻmagida yangi muhitga asta-sekin koʻnikib, ingliz futbolining jismoniy talablariga moslashib boradi.
…