Manchester Yunayted yozgi transfer oynasidagi oltinchi xaridini rasman eʼlon qildi

·123·Sport
Manchester Yunayted yozgi transfer oynasidagi oltinchi xaridini rasman eʼlon qildi
Qisqacha

Manchester Yunayted yozgi transfer oynasida Kolumbiyaning 18 yoshli yarim himoyachisi Kristian Orozkoni rasman tarkibiga qo'shib, oltinchi xaridini amalga oshirdi. Futbolchi Fortaleza CEIF klubidan transfer qilindi va o'tgan mavsumda jamoaning asosiy tarkibida beshta o'yinda maydonga tushdi. Orozko Kolumbiya yoshlar terma jamoasi safida o'z yosh toifasidagi FIFA jahon chempionatida sardorlik qilgan.

Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer mavsumidagi navbatdagi transferini rasman yakunladi. Goal.com xabar berishicha, «qizil iblislar» Kolumbiyaning istiqbolli yarim himoyachisi Kristian Orozkoni oʻz safiga qoʻshib oldi. Ushbu transfer klub rahbariyatining yosh va iqtidorli futbolchilarni oʻz vaqtida aniqlab, tarkibni kuchaytirish boʻyicha uzoq muddatli strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kelishuv tafsilotlari va futbolchining taqdimoti

Oʻtgan yilning oxiridayoq tomonlar oʻrtasida ogʻzaki kelishuvga erishilgan edi. Endilikda 18 yoshga toʻlgan kolumbiyalik futbolchi rasman Old Trafford klubi aʼzosiga aylandi. Kristian Orozko Kolumbiyaning Fortaleza CEIF klubidan transfer qilingan boʻlib, u ilgari Rojo FC akademiyasida tahsil olgan.

Oʻtgan mavsumda Fortaleza safida beshta asosiy jamoa oʻyinida maydonga tushgan yarim himoyachining salohiyati yuqori baholanmoqda. Shuningdek, u Kolumbiya yoshlar terma jamoasi safida ham muvaffaqiyatli toʻp surib, oʻz yosh toifasidagi FIFA jahon chempionatida milliy jamoaga sardorlik qilgani uning yetakchilik fazilatlarini koʻrsatadi.

Yangi chaqiruv va moslashish jarayoni

Manchester Yunayted matbuot xizmatiga bergan intervyusida futbolchi oʻzining kuchli jihatlari haqida gapirib, yangi jamoada tezda oʻrnini topishiga ishonch bildirdi. Orozkoning soʻzlariga koʻra, uning asosiy ustunliklari jismoniy tayyorgarlik va texnik mahoratdir.

«Men oʻz kuchli tomonlarim jismoniy holatim va texnikam ekanini yaxshi bilaman. Xudo bergan bu qobiliyatlar bilan menga qiyin boʻlmaydi deb oʻylayman. Ammo eng muhimi — moslashish. Men hali juda yoshman va buni bosqichma-bosqich bajarishim kerak», — deydi futbolchi.

Shuningdek, u yangi muhitda til muammosini hal qilish muhimligini taʼkidlab, ingliz tilini imkon qadar tezroq oʻrganish istagida ekanini qoʻshimcha qildi. Bu orqali u oʻz imkoniyatlarini maydonda toʻlaqonli namoyon etishni maqsad qilgan.

Klubning yoshlar siyosati va kelgusi rejalar

INEOS rahbarligi ostida amalga oshirilayotgan transfer siyosati dunyoning rivojlanayotgan bozorlaridan kelajagi porloq iqtidorlarni izlab topishga qaratilgan. Kristian Orozko ham aynan shunday strategiya doirasida Manchester Yunayted safiga kelib qoʻshildi.

Biroq klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining yoshini inobatga olib, unga bosimni kamaytirishga qaror qilishgan. Unga darhol asosiy jamoadan joy berilmaydi. Buning oʻrniga Orozko Manchester Yunayted akademiyasi koʻmagida yangi muhitga asta-sekin koʻnikib, ingliz futbolining jismoniy talablariga moslashib boradi.

Manchester YunaytedKristian OrozkoTransferlarAPLFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)