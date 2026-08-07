Yevropa Ligasida bo‘lib o‘tgan 3-saralash bosqichi natijalari...

·84·Sport
Yevropa Ligasida bo‘lib o‘tgan 3-saralash bosqichi natijalari...
Qisqacha

Yevropa Ligasining 3-saralash bosqichidagi dastlabki o'yinda "Benfika" o'z maydonida "Harts"ni 6:1 hisobida mag'lub etdi. "Reynjers" safarda "Yagelloniya"ga 1:2 hisobida yutqazgan bo'lsa, "Beshiktosh" "Grades Kralove"ni 1:0, "Zalsburg" esa "Pafos"ni 1:0 hisobida taslim etdi. Shuningdek, "Makkabi Tel-Aviv" — SSKA Sofiya uchrashuvi 0:3, PAOK — "Anderlext" bahsi 0:1, "Tun" — "Vikingur" o'yini 3:0 hisobida yakunlandi.

Yevropa Ligasining 3-saralash bosqichi doirasida dastlabki uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Markaziy bahslarda Portugaliyaning "Benfika" klubi yirik hisobdagi g‘alabani tantana qilgan bo‘lsa, Shotlandiya klublari uchun kecha omadsiz keldi.

Musobaqaning ushbu bosqichida maydonga tushgan bir qator nomdor jamoalar javob o‘yini oldidan o‘z ahvolini sezilarli darajada yaxshilab olishdi.

Lissabonda "Benfika" tor-mor etdi, Shotlandiya klublariga og‘ir bo‘ldi

Portugaliyaning "Benfika" klubi o‘z maydonida Shotlandiya vitse-chempioni "Harts"ni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi — 6:1. Lissabonliklar tarkibida Rafa Silva, Araujo, Pavlidis, Prestianni, Duran va Shelderup gol muallifiga aylanishdi.

Shotlandiyaning yana bir nomdor jamoasi "Reynjers" ham Polshaga safarida "Yagelloniya"ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Turkiyaning "Beshiktosh" klubi esa Chexiyaning "Grades Kralove" mehmoni bo‘lib, Semix Qilichsoyning 80-daqiqadagi yagona goli evaziga o‘ta muhim safar g‘alabasini (1:0) qo‘lga kiritdi. Avstriyaning "Zalsburg" jamoasi ham "Pafos"ga qarshi bahsning so‘nggi daqiqalarida gol urib, zafar kuchdi.

Yevropa Ligasi. 3-saralash bosqichi (Dastlabki o‘yinlar)

6 avgustda o‘tkazilgan bahslar natijalari:

  • "Benfika" (Portugaliya) — "Harts" (Shotlandiya) 6:1

    Gollar: Rafa Silva (3), Araujo (23), Pavlidis (42, penalti), Prestianni (59), Duran (87), Shelderup (90+4, penalti) — Reno (72).

  • "Yagelloniya" (Polsha) — "Reynjers" (Shotlandiya) 2:1

    Gollar: Fernandes (13, avtogol), Smit (21) — Montoyya (4, avtogol).

  • "Makkabi Tel-Aviv" (Isroil) — SSKA Sofiya (Bolgariya) 0:3

    Gollar: Ebong (9), Godoy (29), Svars (90).

  • "Grades Kralove" (Chexiya) — "Beshiktosh" (Turkiya) 0:1

    Gol: Qilichsoy (80).

  • "Zalsburg" (Avstriya) — "Pafos" (Kipr) 1:0

    Gol: Tabakovich (88).

  • PAOK (Gretsiya) — "Anderlext" (Belgiya) 0:1

    Gol: Svetkovich (1).

  • "Tun" (Shveysariya) — "Vikingur" (Islandiya) 3:0

    Gollar: Bamert (19), Labo (25), Saiz (90+4).

  • "Lex" (Polsha) — "Klaksvik" (Farer orollari) 1:0

    Gol: Agnero (81).

  • KuPS (Finlyandiya) — "Universitatya Krayova" (Ruminiya) 1:1

    Gollar: Moreno (72) — Bairaram (38).

  • "Linkoln" (Gibraltar) — "Omoniya" (Kipr) 1:1

    Gollar: Rutens (71) — Andreou (90+3).

Javob o‘yinlari qachon?

Pley-off bosqichiga chiqadigan jamoalar nomiga to‘liq oydinlik kiritib beruvchi javob bellashuvlari kelasi hafta, 13 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

BenficaRangersBeşiktaşSalzburgAnderlecht
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)