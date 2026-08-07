Yevropa Ligasida bo‘lib o‘tgan 3-saralash bosqichi natijalari...
Yevropa Ligasining 3-saralash bosqichidagi dastlabki o'yinda "Benfika" o'z maydonida "Harts"ni 6:1 hisobida mag'lub etdi. "Reynjers" safarda "Yagelloniya"ga 1:2 hisobida yutqazgan bo'lsa, "Beshiktosh" "Grades Kralove"ni 1:0, "Zalsburg" esa "Pafos"ni 1:0 hisobida taslim etdi. Shuningdek, "Makkabi Tel-Aviv" — SSKA Sofiya uchrashuvi 0:3, PAOK — "Anderlext" bahsi 0:1, "Tun" — "Vikingur" o'yini 3:0 hisobida yakunlandi.
Yevropa Ligasining 3-saralash bosqichi doirasida dastlabki uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Markaziy bahslarda Portugaliyaning "Benfika" klubi yirik hisobdagi g‘alabani tantana qilgan bo‘lsa, Shotlandiya klublari uchun kecha omadsiz keldi.
Musobaqaning ushbu bosqichida maydonga tushgan bir qator nomdor jamoalar javob o‘yini oldidan o‘z ahvolini sezilarli darajada yaxshilab olishdi.
Lissabonda "Benfika" tor-mor etdi, Shotlandiya klublariga og‘ir bo‘ldi
Portugaliyaning "Benfika" klubi o‘z maydonida Shotlandiya vitse-chempioni "Harts"ni qabul qilib, raqib darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi — 6:1. Lissabonliklar tarkibida Rafa Silva, Araujo, Pavlidis, Prestianni, Duran va Shelderup gol muallifiga aylanishdi.
Shotlandiyaning yana bir nomdor jamoasi "Reynjers" ham Polshaga safarida "Yagelloniya"ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Turkiyaning "Beshiktosh" klubi esa Chexiyaning "Grades Kralove" mehmoni bo‘lib, Semix Qilichsoyning 80-daqiqadagi yagona goli evaziga o‘ta muhim safar g‘alabasini (1:0) qo‘lga kiritdi. Avstriyaning "Zalsburg" jamoasi ham "Pafos"ga qarshi bahsning so‘nggi daqiqalarida gol urib, zafar kuchdi.
Yevropa Ligasi. 3-saralash bosqichi (Dastlabki o‘yinlar)
6 avgustda o‘tkazilgan bahslar natijalari:
"Benfika" (Portugaliya) — "Harts" (Shotlandiya) 6:1
Gollar: Rafa Silva (3), Araujo (23), Pavlidis (42, penalti), Prestianni (59), Duran (87), Shelderup (90+4, penalti) — Reno (72).
"Yagelloniya" (Polsha) — "Reynjers" (Shotlandiya) 2:1
Gollar: Fernandes (13, avtogol), Smit (21) — Montoyya (4, avtogol).
"Makkabi Tel-Aviv" (Isroil) — SSKA Sofiya (Bolgariya) 0:3
Gollar: Ebong (9), Godoy (29), Svars (90).
"Grades Kralove" (Chexiya) — "Beshiktosh" (Turkiya) 0:1
Gol: Qilichsoy (80).
"Zalsburg" (Avstriya) — "Pafos" (Kipr) 1:0
Gol: Tabakovich (88).
PAOK (Gretsiya) — "Anderlext" (Belgiya) 0:1
Gol: Svetkovich (1).
"Tun" (Shveysariya) — "Vikingur" (Islandiya) 3:0
Gollar: Bamert (19), Labo (25), Saiz (90+4).
"Lex" (Polsha) — "Klaksvik" (Farer orollari) 1:0
Gol: Agnero (81).
KuPS (Finlyandiya) — "Universitatya Krayova" (Ruminiya) 1:1
Gollar: Moreno (72) — Bairaram (38).
"Linkoln" (Gibraltar) — "Omoniya" (Kipr) 1:1
Gollar: Rutens (71) — Andreou (90+3).
Javob o‘yinlari qachon?
Pley-off bosqichiga chiqadigan jamoalar nomiga to‘liq oydinlik kiritib beruvchi javob bellashuvlari kelasi hafta, 13 avgust kuni bo‘lib o‘tadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…