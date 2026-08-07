Manchester Siti Rodri oʻrniga Enso Fernandesni olib kelmoqchi
Manchester Siti Enso Fernandesni Rodrining asosiy vorisi sifatida ko'rmoqda. Rodrining shartnomasi yakuniga yaqinlashayotgani va Barselona hamda Real Madridning unga qiziqishi klubni yangi tayanch yarim himoyachi izlashga undamoqda. Enso Fernandesning Chelsi bilan shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar amal qilishi va London klubi uni bevosita raqibiga sotishni istamasligi transferni murakkablashtirmoqda.
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi yarim himoyaning markaziy tayanch qismini kuchaytirish boʻyicha uzoq muddatli rejalarni tuzishga kirishdi. Gianluca Di Marzio nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa bosh murabbiyiga aylanishi kutilayotgan Enso Mareska Chelsi yarim himoyachisi Enso Fernandesni Rodri uchun asosiy voris sifatida koʻrmoqda. Italiyalik mutaxassis faoliyati davomida hamyurti bilan yaqindan ishlagan boʻlib, uning taktik imkoniyatlarini yuqori baholaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Manchester Siti tarkibida tayanch zonasi yetakchisi boʻlib turgan Rodrining kelajagi borasida noaniqliklar saqlanib qolmoqda. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va Ispaniya grandlarining unga boʻlgan qiziqishi ortib borayotgani klub rahbarlarini yangi nomzidlarni qidirishga majbur qilmoqda. Xususan, Barselona va Real Madrid kabi klublar futbolchi uchun kurashga kirishgani taxmin qilinmoqda.
Enso Fernandes transferi atrofidagi murakkabliklarEnso Mareska uchun argentinalik futbolchi "orzu qilingan" transfer hisoblansada, bu bitimni amalga oshirish oson kechmaydi. Chelsi klubi yarim himoyachini oʻzining uzoq muddatli loyihasining muhim qismi deb biladi. Futbolchining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlib, bu "aristokratlar"ga transfer narxini yuqori belgilash huquqini beradi.
Bundan tashqari, Chelsi oʻz yetakchisini bevosita raqobatchi boʻlgan Angliya Premer-ligasi klubiga qoʻyib yuborishni istamasligi aniq. Shunga qaramay, futbolchining agenti Xavier Pastore oʻtgan oy Mayami shahrida boʻlib oʻtgan tadbirda mijozining kelajagi borasida turli ehtimollarni oʻrganib chiqishayotganini ochiqchasiga eʼlon qilgandi. Bu esa transfer bozorida kutilmagan burilishlar yuz berishi mumkinligidan dalolat beradi.
Manchester Siti uchun muqobil variantlarAgar Enso Fernandesni transfer qilish imkonsiz boʻlib chiqsa, Manchester Siti zaxira rejalariga ham ega. GOAL.com xabar berishicha, ingliz klubi Fransiyaning Lill jamoasida toʻp surayotgan yosh isteʼdod egasi Ayyub Buadini ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Atigi 18 yoshni qarshilagan iqtidorli futbolchi kelajakda jamoaning tayanch zonasini yopishga qodir yuqori salohiyatli nomzod sifatida baholanmoqda.
Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi jamoaning kelgusi mavsumlardagi barqarorligini taʼminlash uchun yosh va tajribali futbolchilarni jalb etish ustida ish olib bormoqda. Rahbariyat tarkibni yangilash jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirib, har bir chiziqqa munosib oʻrinbosar tayyorlab qoʻyishni maqsad qilgan. Kelgusi transfer oynasi Manchester Siti uchun juda qizgʻin va muhim voqealarga boy oʻtishi kutilmoqda.
…