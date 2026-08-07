Manchester Siti Rodri oʻrniga Enso Fernandesni olib kelmoqchi

·68·Sport
Manchester Siti Rodri oʻrniga Enso Fernandesni olib kelmoqchi
Qisqacha

Manchester Siti Enso Fernandesni Rodrining asosiy vorisi sifatida ko'rmoqda. Rodrining shartnomasi yakuniga yaqinlashayotgani va Barselona hamda Real Madridning unga qiziqishi klubni yangi tayanch yarim himoyachi izlashga undamoqda. Enso Fernandesning Chelsi bilan shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar amal qilishi va London klubi uni bevosita raqibiga sotishni istamasligi transferni murakkablashtirmoqda.

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti jamoasi yarim himoyaning markaziy tayanch qismini kuchaytirish boʻyicha uzoq muddatli rejalarni tuzishga kirishdi. Gianluca Di Marzio nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, jamoa bosh murabbiyiga aylanishi kutilayotgan Enso Mareska Chelsi yarim himoyachisi Enso Fernandesni Rodri uchun asosiy voris sifatida koʻrmoqda. Italiyalik mutaxassis faoliyati davomida hamyurti bilan yaqindan ishlagan boʻlib, uning taktik imkoniyatlarini yuqori baholaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Manchester Siti tarkibida tayanch zonasi yetakchisi boʻlib turgan Rodrining kelajagi borasida noaniqliklar saqlanib qolmoqda. Ispaniyalik futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va Ispaniya grandlarining unga boʻlgan qiziqishi ortib borayotgani klub rahbarlarini yangi nomzidlarni qidirishga majbur qilmoqda. Xususan, Barselona va Real Madrid kabi klublar futbolchi uchun kurashga kirishgani taxmin qilinmoqda.

Enso Fernandes transferi atrofidagi murakkabliklar

Enso Mareska uchun argentinalik futbolchi "orzu qilingan" transfer hisoblansada, bu bitimni amalga oshirish oson kechmaydi. Chelsi klubi yarim himoyachini oʻzining uzoq muddatli loyihasining muhim qismi deb biladi. Futbolchining London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar moʻljallangan boʻlib, bu "aristokratlar"ga transfer narxini yuqori belgilash huquqini beradi.

Bundan tashqari, Chelsi oʻz yetakchisini bevosita raqobatchi boʻlgan Angliya Premer-ligasi klubiga qoʻyib yuborishni istamasligi aniq. Shunga qaramay, futbolchining agenti Xavier Pastore oʻtgan oy Mayami shahrida boʻlib oʻtgan tadbirda mijozining kelajagi borasida turli ehtimollarni oʻrganib chiqishayotganini ochiqchasiga eʼlon qilgandi. Bu esa transfer bozorida kutilmagan burilishlar yuz berishi mumkinligidan dalolat beradi.

Manchester Siti uchun muqobil variantlar

Agar Enso Fernandesni transfer qilish imkonsiz boʻlib chiqsa, Manchester Siti zaxira rejalariga ham ega. GOAL.com xabar berishicha, ingliz klubi Fransiyaning Lill jamoasida toʻp surayotgan yosh isteʼdod egasi Ayyub Buadini ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Atigi 18 yoshni qarshilagan iqtidorli futbolchi kelajakda jamoaning tayanch zonasini yopishga qodir yuqori salohiyatli nomzod sifatida baholanmoqda.

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi jamoaning kelgusi mavsumlardagi barqarorligini taʼminlash uchun yosh va tajribali futbolchilarni jalb etish ustida ish olib bormoqda. Rahbariyat tarkibni yangilash jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirib, har bir chiziqqa munosib oʻrinbosar tayyorlab qoʻyishni maqsad qilgan. Kelgusi transfer oynasi Manchester Siti uchun juda qizgʻin va muhim voqealarga boy oʻtishi kutilmoqda.

Manchester SitiEnso FernandesRodriEnso MareskaChelsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)