Transfer "bomba"si: Rodrining "Barselona"ga transferi tafsilotlari...

·90·Sport
Transfer "bomba"si: Rodrining "Barselona"ga transferi tafsilotlari...
Qisqacha

Rodrining "Manchester Siti"dan "Barselona"ga taxminan 60 million yevro evaziga o'tishi bo'yicha kelishuv deyarli yakunlangan. 30 yoshli yarimhimoyachi kataloniyaliklar bilan 4 yillik shartnoma imzolashi va soliq to'lovlarigacha yillik 30 million yevro maosh olishi kutilmoqda. Rodri "Real"ning taklifini rad etib, "Barselona"ni tanlagan, bunda terma jamoadagi kataloniyalik jamoadoshlarining ta'siri katta bo'lgan.

Yevropa futbol olamida navbatdagi grandioz transfer amalga oshishga o‘ta yaqin turibdi. "Manchester Siti"ning tajribali yarimhimoyachisi va Ispaniya terma jamoasi yetakchilaridan biri Rodri faoliyatini Kataloniyaning "Barselona" klubida davom ettiradi.

Nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, kataloniyaliklar 30 yoshli yarimhimoyachining transferi bo‘yicha "Manchester Siti" rahbariyati bilan deyarli to‘liq kelishuvga erishgan.

Shartnoma tafsilotlari va astronomik maosh

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik kelishuvning moliyaviy tafsilotlari quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Transfer summasi: "Barselona" angliyaliklarga taxminan 60 million yevro to‘lab beradi.

  • Shartnoma muddati: Futbolchi kataloniyaliklar bilan 4 yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda.

  • Ish haqi: Rodrining yillik maoshi soliq to‘lovlariga qadar taxminan 30 million yevroni tashkil etadi.

"Real"ga rad javobi va terma jamoadoshlarning ta’siri

Avvalroq xabar berilganidek, yozgi musobaqalarda Ispaniya terma jamoasi tarkibida jahon chempionligini qo‘lga kiritgan Rodri Madridning "Real" klubi tomonidan bo‘lgan jiddiy taklifni rad etgan. U o‘z tanlovini qat’iy ravishda "Barselona" foydasiga qilgan.

OAVning yozishicha, ushbu qarorni qabul qilishda Ispaniya milliy terma jamoasida birga to‘p suradigan "Barselona" a’zolarining ta’siri katta bo‘lgan. Terma jamoadoshlari Rodrini aynan Kataloniya klubi loyihasiga qo‘shilishga ko‘ndirishga erishgan.

Endilikda tomonlar transferning so‘nggi rasmiyatchiliklarini hal etishmoqda va yaqin kunlarda rasmiy e’lon berilishi kutilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

RodriBarcelonaManchester CityReal MadridIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)