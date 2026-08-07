Transfer "bomba"si: Rodrining "Barselona"ga transferi tafsilotlari...
Rodrining "Manchester Siti"dan "Barselona"ga taxminan 60 million yevro evaziga o'tishi bo'yicha kelishuv deyarli yakunlangan. 30 yoshli yarimhimoyachi kataloniyaliklar bilan 4 yillik shartnoma imzolashi va soliq to'lovlarigacha yillik 30 million yevro maosh olishi kutilmoqda. Rodri "Real"ning taklifini rad etib, "Barselona"ni tanlagan, bunda terma jamoadagi kataloniyalik jamoadoshlarining ta'siri katta bo'lgan.
Yevropa futbol olamida navbatdagi grandioz transfer amalga oshishga o‘ta yaqin turibdi. "Manchester Siti"ning tajribali yarimhimoyachisi va Ispaniya terma jamoasi yetakchilaridan biri Rodri faoliyatini Kataloniyaning "Barselona" klubida davom ettiradi.
Nufuzli AS nashri xabariga ko‘ra, kataloniyaliklar 30 yoshli yarimhimoyachining transferi bo‘yicha "Manchester Siti" rahbariyati bilan deyarli to‘liq kelishuvga erishgan.
Shartnoma tafsilotlari va astronomik maosh
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik kelishuvning moliyaviy tafsilotlari quyidagicha ko‘rinish olgan:
Transfer summasi: "Barselona" angliyaliklarga taxminan 60 million yevro to‘lab beradi.
Shartnoma muddati: Futbolchi kataloniyaliklar bilan 4 yillik shartnoma imzolashi kutilmoqda.
Ish haqi: Rodrining yillik maoshi soliq to‘lovlariga qadar taxminan 30 million yevroni tashkil etadi.
"Real"ga rad javobi va terma jamoadoshlarning ta’siri
Avvalroq xabar berilganidek, yozgi musobaqalarda Ispaniya terma jamoasi tarkibida jahon chempionligini qo‘lga kiritgan Rodri Madridning "Real" klubi tomonidan bo‘lgan jiddiy taklifni rad etgan. U o‘z tanlovini qat’iy ravishda "Barselona" foydasiga qilgan.
OAVning yozishicha, ushbu qarorni qabul qilishda Ispaniya milliy terma jamoasida birga to‘p suradigan "Barselona" a’zolarining ta’siri katta bo‘lgan. Terma jamoadoshlari Rodrini aynan Kataloniya klubi loyihasiga qo‘shilishga ko‘ndirishga erishgan.
Endilikda tomonlar transferning so‘nggi rasmiyatchiliklarini hal etishmoqda va yaqin kunlarda rasmiy e’lon berilishi kutilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…