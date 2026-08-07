Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!

·481·Dunyo
Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!
Qisqacha

AQSH Prezidenti Donald Tramp Ukrainaga qo'shimcha raketalar, jumladan Patriot havo mudofaasi tizimlari va uzoq masofali raketalarni berish masalasida rad javobini bildirdi. U AQSHga raketalar o'zi ham kerakligini aytib, Jo Bayden ma'muriyatini Ukrainaga 300 milliard dollarlik o'q-dorilar berib, Amerika qurol-yarog' zaxiralarini kamaytirganlikda aybladi.

AQSH Prezidenti Donald Tramp Oq uyda o‘tkazilgan navbatdagi brifingda Ukrainaga qo‘shimcha harbiy yordam, jumladan Patriot havo mudofaasi tizimlari va uzoq masofali raketalarni yetkazib berish masalasida keskin munosabat bildirdi.

Vashingtonning Kiyevga qo‘shimcha raketalar ajratishi borasidagi jurnalistlar savoliga Tramp qisqa va ochiqchasiga: «Bizga o‘zimizga ham raketalar kerak», deya javob berdi.

"Bayden 300 milliard dollarlik o‘q-dorilarni tarqatib yubordi"

AQSH davlat rahbari sobiq prezident Jo Bayden ma’muriyatini Ukrainaga me’yordan ortiq yordam ko‘rsatish orqali Amerikaning strategik qurol-yarog‘ zaxiralarini halokatli darajada kamaytirganlikda aybladi.

"Bayden Zelenskiyga 300 milliard dollarlik o‘q-dorilarni berdi. Men lavozimdan ketganimda armiya omborlari to‘la edi, ammo u bu zaxiralarning katta qismini tarqatib yubordi. Hozir biz bu yo‘qotishlarni qayta tiklash bilan shug‘ullanyapmiz", — dedi Donald Tramp.

Shu bilan birga, Prezident AQSH armiyasi hozirda ham mamlakat xavfsizligini ta’minlash uchun yetarlicha qurol-yaroqqa ega ekanini qo‘shimcha qildi. U ayrim tizimlar eng zamonaviy emasligini tan olgan bo‘lsa-da, ularning jangovar samaradorligi yetarli darajada ekanini qayd etdi.

Zelenskiyning xavotiri va Oq uyning rad javobi

Trampning bu bayonoti Ukrainada havo hujumlaridan himoyalanish uchun Patriot raketa-to‘suvchilariga ehtiyoj o‘ta kuchaygan bir paytda yangradi.

Eslatib o‘tamiz, 1 avgustga o‘tar kechasi Rossiya tomonidan amalga oshirilgan ommaviy raketa hujumidan so‘ng Ukraina Prezidenti Volodimir Zelenskiy G‘arb hamkorlarini havo mudofaa vositalarini zudlik bilan yetkazib berishga chaqirgan edi. Zelenskiy ushbu qurollar "kelajakdagi ssenariylar uchun omborlarda turmasdan, aynan hozir jang maydonida zarurligini" ta’kidlagan. Ammo Vashingtonning so‘nggi pozitsiyasi Kiyev uchun vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Donald TrumpUkrainaJoe BidenVolodymyr ZelenskyyWhite House
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi