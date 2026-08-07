«Lids» rekordni yangiladi: Trafford uchun ulkan pul to‘landi
«Lids Yunayted» «Manchester Siti»ning 23 yoshli darvozaboni Jeyms Traffordni taxminan 40 million funt sterling va bonuslar evaziga sotib olib, klub tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi. Besh yillik shartnoma imzolagan Trafford Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat darvozabonga aylandi. O'tgan mavsumda «Manchester Siti» safida 17 ta uchrashuv o'tkazgan darvozabon muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun «Lids»ni tanladi.
«Lids Yunayted» yangi mavsum oldidan transfer bozorida eng katta qadamlaridan birini tashladi. Klub «Manchester Siti»ning 23 yoshli darvozaboni Jeyms Traffordni sotib oldi va bu bitim birdaniga ikki tarixiy rekordni yangiladi.
Eng qizig‘i, «Lids» bu transfer uchun klub tarixida hech bir futbolchiga to‘lamagan miqdorda mablag‘ sarfladi. Trafford esa endi Britaniya futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi.
«Lids» tarixida bunday transfer bo‘lmagan
Klub Jeyms Trafford bilan besh yillik shartnoma imzolanganini e’lon qildi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, transfer narxi rasman oshkor etilmagan, ammo Britaniya OAV bitimning kafolatlangan qismi taxminan 40 million funt sterling, bundan tashqari bonuslar ham mavjudligini xabar qilmoqda.
Shu tariqa, Trafford «Lids» tarixidagi eng qimmat xaridga aylandi.
Bungacha klub rekordi 2023 yilda «Xoffenxaym»dan taxminan 35,5 million funtga olib kelingan Jorjino Ryutterga tegishli edi.
Ya’ni «Lids» faqat yangi asosiy darvozabonni emas, klub tarixidagi eng katta moliyaviy loyihalardan birini ham boshladi.
Trafford Britaniya futbolida ham rekord o‘rnatdi
Transfer yana bir muhim natijani qayd etdi — Trafford Britaniya tarixidagi eng qimmat darvozabonga aylandi. Reuters va Sky Sports bu rekordni tasdiqlamoqda.
Sky Sports hisob-kitobiga ko‘ra, 40 million funtlik boshlang‘ich qiymat Traffordni jahon futboli tarixida ham eng qimmat darvozabonlar qatoriga olib kirdi. Ushbu ro‘yxatda undan yuqorida Kepa Arrisabalaga, Alisson va Andre Onana kabi futbolchilar qayd etilgan.
23 yoshli darvozabon uchun bunday summa «Lids»ning unga nafaqat bugungi kun, balki uzoq muddatli birinchi raqam sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.
«Siti»da imkoniyat cheklangan edi
Trafford o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» safida barcha musobaqalarda 17 ta uchrashuv o‘tkazdi. Sky Sports ma’lumotiga ko‘ra, u shularning sakkiztasida darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan.
Biroq Janluiji Donnarummaning Pep Gvardiola jamoasida asosiy darvozabonga aylanishi angliyalik futbolchining muntazam o‘yin amaliyoti olishini qiyinlashtirdi. Trafford uchun yangi klub tanlashda aynan doimiy ravishda maydonga tushish imkoniyati muhim omillardan biri bo‘lgan.
«Lids»da esa vaziyat butunlay boshqacha: klub yangi birinchi raqam izlayotgan edi va katta mablag‘ning o‘ziyoq Trafford qanday maqomda olib kelinganini ko‘rsatib turibdi.
Uning yo‘li «Siti» akademiyasidan boshlangan
Jeyms Trafford «Manchester Siti» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Biroq u katta futbolda tajriba to‘plash uchun avval «Akkrington Stenli», keyin esa «Bolton»da ijara asosida o‘ynadi.
Ayniqsa, «Bolton»dagi davr uning faoliyatida muhim bosqich bo‘ldi. Keyinchalik darvozabon «Byornli»ga to‘liq transfer qilindi va Angliya futbolida o‘zini tanitish imkoniga ega bo‘ldi. 2025 yilda esa «Manchester Siti» uni yana ortga qaytardi.
Traffordning obro‘sini oshirgan eng yorqin voqealardan biri Angliya U21 terma jamoasi bilan 2023 yilgi Yevropa chempionatida sodir bo‘lgan. U finalda Ispaniyaga qarshi qo‘shimcha vaqtda penaltini qaytarib, Angliyaning chempion bo‘lishida hal qiluvchi rol o‘ynagan. Turnir davomida u birorta ham gol o‘tkazmagan edi.
«Lids» nima uchun bunchalik katta tavakkal qildi?
40 million funt — hatto hujumchi uchun ham jiddiy summa. Darvozabon uchun esa bu qaror yanada katta e’tibor tortadi.
Biroq Traffordda «Lids»ni katta sarmoya kiritishga undagan bir nechta omil bor: u hali 23 yoshda, Premer-liga tajribasiga ega, to‘p bilan ishlashda zamonaviy darvozabon talablariga mos va Angliya terma jamoasining kelajakdagi birinchi raqami bo‘lishga nomzodlardan biri sifatida baholanadi. Sky Sports ham uning salohiyatini aynan shu nuqtayi nazardan yuqori baholagan.
Trafford 2026 yilgi jahon chempionati uchun Tomas Tuxel tuzgan Angliya terma jamoasi tarkibiga ham kiritilgan edi.
Endi esa uning oldida boshqa vazifa turibdi: katta salohiyat haqidagi gaplarni har hafta Premer-liga maydonlarida isbotlash.
«Lids» klub tarixidagi eng katta chekni yozdi. Trafford uchun esa 40 million funtlik narx endi shunchaki rekord emas — har bir xatosi va har bir seyvi baholanadigan yangi bosim hamdir.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…