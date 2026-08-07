«Lids» rekordni yangiladi: Trafford uchun ulkan pul to‘landi

·67·Sport
«Lids» rekordni yangiladi: Trafford uchun ulkan pul to‘landi
Qisqacha

«Lids Yunayted» «Manchester Siti»ning 23 yoshli darvozaboni Jeyms Traffordni taxminan 40 million funt sterling va bonuslar evaziga sotib olib, klub tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi. Besh yillik shartnoma imzolagan Trafford Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat darvozabonga aylandi. O'tgan mavsumda «Manchester Siti» safida 17 ta uchrashuv o'tkazgan darvozabon muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun «Lids»ni tanladi.

«Lids Yunayted» yangi mavsum oldidan transfer bozorida eng katta qadamlaridan birini tashladi. Klub «Manchester Siti»ning 23 yoshli darvozaboni Jeyms Traffordni sotib oldi va bu bitim birdaniga ikki tarixiy rekordni yangiladi.

Eng qizig‘i, «Lids» bu transfer uchun klub tarixida hech bir futbolchiga to‘lamagan miqdorda mablag‘ sarfladi. Trafford esa endi Britaniya futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi.

«Lids» tarixida bunday transfer bo‘lmagan

Klub Jeyms Trafford bilan besh yillik shartnoma imzolanganini e’lon qildi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, transfer narxi rasman oshkor etilmagan, ammo Britaniya OAV bitimning kafolatlangan qismi taxminan 40 million funt sterling, bundan tashqari bonuslar ham mavjudligini xabar qilmoqda.

Shu tariqa, Trafford «Lids» tarixidagi eng qimmat xaridga aylandi.

Bungacha klub rekordi 2023 yilda «Xoffenxaym»dan taxminan 35,5 million funtga olib kelingan Jorjino Ryutterga tegishli edi.

Ya’ni «Lids» faqat yangi asosiy darvozabonni emas, klub tarixidagi eng katta moliyaviy loyihalardan birini ham boshladi.

Trafford Britaniya futbolida ham rekord o‘rnatdi

Transfer yana bir muhim natijani qayd etdi — Trafford Britaniya tarixidagi eng qimmat darvozabonga aylandi. Reuters va Sky Sports bu rekordni tasdiqlamoqda.

Sky Sports hisob-kitobiga ko‘ra, 40 million funtlik boshlang‘ich qiymat Traffordni jahon futboli tarixida ham eng qimmat darvozabonlar qatoriga olib kirdi. Ushbu ro‘yxatda undan yuqorida Kepa Arrisabalaga, Alisson va Andre Onana kabi futbolchilar qayd etilgan.

23 yoshli darvozabon uchun bunday summa «Lids»ning unga nafaqat bugungi kun, balki uzoq muddatli birinchi raqam sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

«Siti»da imkoniyat cheklangan edi

Trafford o‘tgan mavsumda «Manchester Siti» safida barcha musobaqalarda 17 ta uchrashuv o‘tkazdi. Sky Sports ma’lumotiga ko‘ra, u shularning sakkiztasida darvozasi daxlsizligini saqlab qolgan.

Biroq Janluiji Donnarummaning Pep Gvardiola jamoasida asosiy darvozabonga aylanishi angliyalik futbolchining muntazam o‘yin amaliyoti olishini qiyinlashtirdi. Trafford uchun yangi klub tanlashda aynan doimiy ravishda maydonga tushish imkoniyati muhim omillardan biri bo‘lgan.

«Lids»da esa vaziyat butunlay boshqacha: klub yangi birinchi raqam izlayotgan edi va katta mablag‘ning o‘ziyoq Trafford qanday maqomda olib kelinganini ko‘rsatib turibdi.

Uning yo‘li «Siti» akademiyasidan boshlangan

Jeyms Trafford «Manchester Siti» akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Biroq u katta futbolda tajriba to‘plash uchun avval «Akkrington Stenli», keyin esa «Bolton»da ijara asosida o‘ynadi.

Ayniqsa, «Bolton»dagi davr uning faoliyatida muhim bosqich bo‘ldi. Keyinchalik darvozabon «Byornli»ga to‘liq transfer qilindi va Angliya futbolida o‘zini tanitish imkoniga ega bo‘ldi. 2025 yilda esa «Manchester Siti» uni yana ortga qaytardi.

Traffordning obro‘sini oshirgan eng yorqin voqealardan biri Angliya U21 terma jamoasi bilan 2023 yilgi Yevropa chempionatida sodir bo‘lgan. U finalda Ispaniyaga qarshi qo‘shimcha vaqtda penaltini qaytarib, Angliyaning chempion bo‘lishida hal qiluvchi rol o‘ynagan. Turnir davomida u birorta ham gol o‘tkazmagan edi.

«Lids» nima uchun bunchalik katta tavakkal qildi?

40 million funt — hatto hujumchi uchun ham jiddiy summa. Darvozabon uchun esa bu qaror yanada katta e’tibor tortadi.

Biroq Traffordda «Lids»ni katta sarmoya kiritishga undagan bir nechta omil bor: u hali 23 yoshda, Premer-liga tajribasiga ega, to‘p bilan ishlashda zamonaviy darvozabon talablariga mos va Angliya terma jamoasining kelajakdagi birinchi raqami bo‘lishga nomzodlardan biri sifatida baholanadi. Sky Sports ham uning salohiyatini aynan shu nuqtayi nazardan yuqori baholagan.

Trafford 2026 yilgi jahon chempionati uchun Tomas Tuxel tuzgan Angliya terma jamoasi tarkibiga ham kiritilgan edi.

Endi esa uning oldida boshqa vazifa turibdi: katta salohiyat haqidagi gaplarni har hafta Premer-liga maydonlarida isbotlash.

«Lids» klub tarixidagi eng katta chekni yozdi. Trafford uchun esa 40 million funtlik narx endi shunchaki rekord emas — har bir xatosi va har bir seyvi baholanadigan yangi bosim hamdir.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Leeds UnitedManchester CityJames TraffordReutersSky Sports
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)