YEKLda gollar shousi: Dastlabki o‘yinlarning to‘liq sharhi va hisoblar
Yevropa Konferensiyalar ligasi 3-saralash bosqichining dastlabki o‘yinlarida "Ayaks" "Shelburn"ni 3:1, "Tvente" esa "Dunayska Streda"ni 6:0 hisobida mag‘lub etdi. "Partizan" Serbiyada "Tobol" ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi, "Braga" va "Dinamo Kiyev" esa 1:0 hisobidagi muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritdi. 6 avgust kuni o‘tkazilgan boshqa bahslarda "Tromsyo" "Kluj"ni 5:0, "Rapid" "Payde"ni 4:1, "Kopengagen" esa "Debretsen"ni 3:0 hisobida yutdi.
Yevropa Konferensiyalar ligasining 3-saralash bosqichi doirasida dastlabki uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Markaziy bahslarda Niderlandiyaning "Ayaks" va "Tvente" klublari yorqin g‘alabalarni qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Qozog‘istonning "Tobol" jamoasi uchun Serbiya safari haqiqiy ko Kabusga aylandi.
Musobaqaning ushbu bosqichida maydonga tushgan bir qator Yevropa grandlari javob o‘yini oldidan pley-off masalasini deyarli hal qilib qo‘yishdi.
Niderlandiya klublaridan namoyish va "Tobol"ning yirik mag‘lubiyati
Amsterdamning "Ayaks" klubi o‘z maydonida Irlandiyaning "Shelburn" jamoasini qabul qilib, ishonchli 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Niderlandiyaning yana bir vakili "Tvente" esa Slovakiyaning "Dunayska Streda" klubi darvozasiga javobsiz 6 ta gol urdi — 6:0.
Qozog‘istonning "Tobol" klubi Serbiyada "Partizan" mehmoni bo‘lib, kutilmaganda yirik 0:3 hisobida imkoniyatni boy berib qo‘ydi. Portugaliyaning "Braga" va Ukrainaning "Dinamo Kiyev" jamoalari esa o‘z uchrashuvlarida minimal (1:0) hisobdagi o‘ta muhim g‘alabalarni rasmiylashtirishdi.
YEKL. 3-saralash bosqichi (Dastlabki o‘yinlar)
6 avgust kuni o‘tkazilgan bahslar natijalari:
"Ayaks" (Niderlandiya) — "Shelburn" (Irlandiya) 3:1
"Tvente" (Niderlandiya) — "Dunayska Streda" (Slovakiya) 6:0
"Partizan" (Serbiya) — "Tobol" (Qozog‘iston) 3:0
"Dinamo Kiyev" (Ukraina) — "Qorabog‘" (Ozarboyjon) 1:0
"Braga" (Portugaliya) — "Dinamo Minsk" (Belarus) 1:0
CHFR "Kluj" (Ruminiya) — "Tromsyo" (Norvegiya) 0:5
"Jalgiris" (Litva) — "Hayduk" (Xorvatiya) 2:5
"Payde" (Estoniya) — "Rapid" (Avstriya) 1:4
"Debretsen" (Vengriya) — "Kopengagen" (Daniya) 0:3
"Sherif" (Moldova) — "Sankt-Gallen" (Shveysariya) 1:3
"Gyoteborg" (Shvetsiya) — "Gent" (Belgiya) 0:1
"Beytar" (Isroil) — "Austriya" (Avstriya) 1:2
"Hapoel" (Isroil) — "Katovitse" (Polsha) 2:0
"Valyur" (Islandiya) — "Norshellann" (Daniya) 0:2
"Lugano" (Shveysariya) — "Runavik" (Farer orollari) 2:0
"Bogemians" (Irlandiya) — "Midtyulland" (Daniya) 0:2
"Riyeka" (Xorvatiya) — "Ilves" (Finlyandiya) 1:0
"FK Riga" (Latviya) — "Dyor" (Vengriya) 1:0
"Yablones" (Chexiya) — RFSH (Latviya) 2:0
"Inter Turku" (Finlyandiya) — "Vaduts" (Lixtenshteyn) 2:1
"Inter Eskaldes" (Andorra) — "Flora" (Estoniya) 1:0
"Boras Banya-Luka" (Bosniya) — "Vitebsk" (Belarus) 1:0
"Noa" (Armaniston) — "Sion" (Shveysariya) 2:2
XIK (Finlyandiya) — "Mozeruell" (Shotlandiya) 1:1
"Rakuv" (Polsha) — "Hammarbyu" (Shvetsiya) 0:0
Javob o‘yinlari qachon?
Pley-off bosqichiga yo‘l oladigan barcha jamoalar nomiga kelasi hafta, 13 avgust kuni o‘tkaziladigan javob bellashuvlaridan so‘ng to‘liq oydinlik kiritiladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…