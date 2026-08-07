Komo tarkibini kuchaytirmoqda: Yan Kouto Borussiya Dortmunddan transfer qilindi
Komo 2026/27 yilgi mavsum oldidan Borussiya Dortmund klubidan Braziliya terma jamoasi o'ng qanot himoyachisi Yan Koutoni ijara asosida tarkibiga qo'shib oldi. Bosh murabbiy Sesk Fabregas futbolchining jamoa o'yin uslubiga mos tushishini ta'kidlab, uning texnikasi, energiyasi va o'ng qanotdagi ko'p variantlarni taqdim eta olishini qayd etdi.
Italiyaning Komo klubi 2026/27 yilgi mavsum oldidan oʻz tarkibini jiddiy ravishda kuchaytirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Jamoa rasmiy sayti maʼlumotiga koʻra, Borussiya Dortmund klubidan Braziliya terma jamoasi oʻng qanot himoyachisi Yan Kouto ijara asosida tarkibga qoʻshib olindi. Ushbu transfer bosh murabbiy Sesk Fabregas boshchiligidagi jamoaning ambitsiyalari naqadar yuqori ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Komo rahbariyati yozgi transferlar davrida faol harakat qilib, Yevropaning nufuzli musobaqalari darajasidagi tarkibni shakllantirmoqda. Klub Trevoh Chalobahning Chelsidan transferi boʻyicha ham kelishuvga erishgan boʻlib, hozircha uning rasmiy eʼlon qilinishi kutilmoqda. Yan Koutoning kelishi esa jamoaning oʻng qanotidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.
Sesk Fabregas va futbolchining dastlabki fikrlariKomo bosh murabbiy Sesk Fabregas yangi futbolchining imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, braziliyalik futbolchi jamoaning oʻyin uslubiga mukammal mos tushadi. Yan Kouto jasur va texnik jihatdan kuchli oʻyinchi boʻlib, oʻng qanotda bir nechta variantlarni taqdim eta oladi. U hujumga qoʻshilishni yaxshi koʻradi, ulkan energiyaga ega va yosh boʻlishiga qaramay, muhim tajriba toʻplagan.
Futbolchining oʻzi ham Komodagi yangi bosqichdan umidlari kattaligini yashirmadi. Yan Kouto klubning oʻyin falsafasini yoqtirishini va jamoaning yanada oʻsishiga yordam berishni istashini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur oʻtish uning faoliyatidagi muhim qadam hisoblanadi.
Yan Koutoning faoliyat yoʻli va xalqaro tajriba2002 yilda tugʻilgan istedodli oʻng qanot himoyachisi oʻz faoliyatining asosiy bosqichlarini Manchester Siti tarbiyalanuvchisi sifatida boshlagan. Uning isteʼdodi ayniqsa Jirona safida toʻliq namoyon boʻldi. Futbolchi 2023/24 yilgi mavsumda La Ligada 10 ta golli uzatma amalga oshirib, jamoaning tarixiy uchinchi oʻrinni egallashiga katta hissa qoʻshdi.
Jironadagi muvaffaqiyatli mavsumdan soʻng Yan Kouto Borussiya Dortmund safiga koʻchib oʻtdi. Dortmund klubida oʻtkazgan ikki mavsum davomida u Chempionlar ligasida qimmatli tajriba orttirdi. Xususan, bir yil muqaddam Turinda Yuventusga qarshi kechgan shiddatli va 4:4 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuvda u oʻz nomini gol mualliflari qatoriga yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻlgandi.
…