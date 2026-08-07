Komo tarkibini kuchaytirmoqda: Yan Kouto Borussiya Dortmunddan transfer qilindi

·57·Sport
Komo tarkibini kuchaytirmoqda: Yan Kouto Borussiya Dortmunddan transfer qilindi
Qisqacha

Komo 2026/27 yilgi mavsum oldidan Borussiya Dortmund klubidan Braziliya terma jamoasi o'ng qanot himoyachisi Yan Koutoni ijara asosida tarkibiga qo'shib oldi. Bosh murabbiy Sesk Fabregas futbolchining jamoa o'yin uslubiga mos tushishini ta'kidlab, uning texnikasi, energiyasi va o'ng qanotdagi ko'p variantlarni taqdim eta olishini qayd etdi.

Italiyaning Komo klubi 2026/27 yilgi mavsum oldidan oʻz tarkibini jiddiy ravishda kuchaytirish yoʻlida navbatdagi muhim qadamni tashladi. Jamoa rasmiy sayti maʼlumotiga koʻra, Borussiya Dortmund klubidan Braziliya terma jamoasi oʻng qanot himoyachisi Yan Kouto ijara asosida tarkibga qoʻshib olindi. Ushbu transfer bosh murabbiy Sesk Fabregas boshchiligidagi jamoaning ambitsiyalari naqadar yuqori ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Komo rahbariyati yozgi transferlar davrida faol harakat qilib, Yevropaning nufuzli musobaqalari darajasidagi tarkibni shakllantirmoqda. Klub Trevoh Chalobahning Chelsidan transferi boʻyicha ham kelishuvga erishgan boʻlib, hozircha uning rasmiy eʼlon qilinishi kutilmoqda. Yan Koutoning kelishi esa jamoaning oʻng qanotidagi imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.

Sesk Fabregas va futbolchining dastlabki fikrlari

Komo bosh murabbiy Sesk Fabregas yangi futbolchining imkoniyatlariga yuqori baho berdi. Mutaxassisning taʼkidlashicha, braziliyalik futbolchi jamoaning oʻyin uslubiga mukammal mos tushadi. Yan Kouto jasur va texnik jihatdan kuchli oʻyinchi boʻlib, oʻng qanotda bir nechta variantlarni taqdim eta oladi. U hujumga qoʻshilishni yaxshi koʻradi, ulkan energiyaga ega va yosh boʻlishiga qaramay, muhim tajriba toʻplagan.

Futbolchining oʻzi ham Komodagi yangi bosqichdan umidlari kattaligini yashirmadi. Yan Kouto klubning oʻyin falsafasini yoqtirishini va jamoaning yanada oʻsishiga yordam berishni istashini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur oʻtish uning faoliyatidagi muhim qadam hisoblanadi.

Yan Koutoning faoliyat yoʻli va xalqaro tajriba

2002 yilda tugʻilgan istedodli oʻng qanot himoyachisi oʻz faoliyatining asosiy bosqichlarini Manchester Siti tarbiyalanuvchisi sifatida boshlagan. Uning isteʼdodi ayniqsa Jirona safida toʻliq namoyon boʻldi. Futbolchi 2023/24 yilgi mavsumda La Ligada 10 ta golli uzatma amalga oshirib, jamoaning tarixiy uchinchi oʻrinni egallashiga katta hissa qoʻshdi.

Jironadagi muvaffaqiyatli mavsumdan soʻng Yan Kouto Borussiya Dortmund safiga koʻchib oʻtdi. Dortmund klubida oʻtkazgan ikki mavsum davomida u Chempionlar ligasida qimmatli tajriba orttirdi. Xususan, bir yil muqaddam Turinda Yuventusga qarshi kechgan shiddatli va 4:4 hisobidagi durang bilan yakunlangan uchrashuvda u oʻz nomini gol mualliflari qatoriga yozdirib qoʻyishga muvaffaq boʻlgandi.

Yan KoutoKomoBorussiya DortmundSesk FabregasTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)