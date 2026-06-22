Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildi

·26·Sport
Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildi

Londonning Tottenxem klubi afsonaviy hujumchi Garri Keyn ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirishda hamon qiyinchilikka duch kelmoqda. Jamoaning sobiq yarim himoyachisi Darren Anderton klub rahbariyatiga ushbu muammoni hal qilish uchun kutilmagan, ammo istiqbolli variantni taklif qildi. Uning fikricha, Brentvord hujumchisi Igor Thiago Tottenxem uchun ideal nomzod boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Standard Sport nashriga bergan intervyusida Anderton Garri Keyn kabi futbolchini topish deyarli imkonsiz ekanini tan oldi. Biroq u klub transfer bozorida tavakkal qilishga tayyor boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, braziliyalik Igor Thiago oʻzining jismoniy holati va texnik qobiliyati bilan Roberto De Zerbi boshqarayotgan yangi tizimga juda mos tushadi.

Igor Thiago oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida oʻzini koʻrsata oldi. U Brentvord safida 22 ta gol urib, toʻpurarlar poygasida faqatgina Erling Xolanddan ortda qoldi. 2024-yilda Club Brugge jamoasidan London klubiga koʻchib oʻtgan hujumchi, jarohatlarga qaramay, qisqa vaqt ichida liganing eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi.

Hujum chizigʻidagi muammolar va raqobat

Anderton hozirda Tottenxem safida toʻp surayotgan hujumchilar — Richarlison va Dominic Solanke borasida ham oʻz fikrlarini bildirdi. Uning fikricha, Richarlison himoyachilar uchun noqulay raqib boʻlsa-da, u barqaror gol uradigan hujumchi emas. Solanke borasida esa mutaxassis biroz umidvor, biroq u ham Keyn darajasiga chiqa olishiga shubha bilan qaramoqda.

"Bizga chinakam gol mashinasi kerak. Richarlison maydonda yugurib, himoyachilarni chalgʻitishi mumkin, ammo u jamoani kuchli toʻrtlikka olib chiqadigan darajadagi toʻpurar emas. Solankega kelsak, u yaxshi futbolchi, lekin Garri Keynning oʻrnini bosa olmaydi. Shuning uchun Igor Thiago kabi oʻyinchini sotib olish mantiqiy qaror boʻlardi", — deydi Darren Anderton.

Hozirda Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Jamoa tarkibiga allaqachon Jan Paul van Hecke va Andy Robertson kabi himoyachilar jalb etilgan. Endilikda asosiy eʼtibor hujum chizigʻini kuchaytirishga qaratilgan. Andertonning ishonchi komilki, agar klub Igor Thiago transferini amalga oshirsa, De Zerbi jamoani yana Chempionlar ligasiga qaytara oladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Tottenxemning hujum chizigʻidagi oʻzgarishlar qiziqarli, chunki jamoa doimiy ravishda hujumkor futbol tarafdori boʻlib kelgan. Igor Thiagoning ehtimoliy transferi jamoaning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan darak beradi.

TottenxemIgor ThiagoBrentvordTransferlarRoberto De Zerbi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

J guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiJ guruhida super to‘qnashuv! Amaldagi chempion Argentina Avstriyaga qarshiBugun, 21:43Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Hamdamov: «Ronalduga qarshi o‘ynash orzu edi, bugun esa bu tushga o‘xshaydi»Bugun, 21:32Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya: Roberto Martines qachon qatʼiy qaror qabul qiladi?Bugun, 21:16Roberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiRoberto Carlos: Neymar qaytsa, Braziliya Jahon chempionati finaliga chiqa oladiBugun, 20:56Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Rustam Ashurmatov: "Portugaliyaga qarshi o‘yinda 1000% kuchimizni beramiz"Bugun, 20:53Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBarselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun Harry Kane nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi