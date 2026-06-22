Tottenxemga Garri Keyn oʻrnini bosuvchi yangi hujumchi tavsiya etildi
Londonning Tottenxem klubi afsonaviy hujumchi Garri Keyn ketganidan soʻng yuzaga kelgan boʻshliqni toʻldirishda hamon qiyinchilikka duch kelmoqda. Jamoaning sobiq yarim himoyachisi Darren Anderton klub rahbariyatiga ushbu muammoni hal qilish uchun kutilmagan, ammo istiqbolli variantni taklif qildi. Uning fikricha, Brentvord hujumchisi Igor Thiago Tottenxem uchun ideal nomzod boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Standard Sport nashriga bergan intervyusida Anderton Garri Keyn kabi futbolchini topish deyarli imkonsiz ekanini tan oldi. Biroq u klub transfer bozorida tavakkal qilishga tayyor boʻlishi kerakligini taʼkidladi. Sobiq futbolchining soʻzlariga koʻra, braziliyalik Igor Thiago oʻzining jismoniy holati va texnik qobiliyati bilan Roberto De Zerbi boshqarayotgan yangi tizimga juda mos tushadi.
Igor Thiago oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida oʻzini koʻrsata oldi. U Brentvord safida 22 ta gol urib, toʻpurarlar poygasida faqatgina Erling Xolanddan ortda qoldi. 2024-yilda Club Brugge jamoasidan London klubiga koʻchib oʻtgan hujumchi, jarohatlarga qaramay, qisqa vaqt ichida liganing eng xavfli hujumchilaridan biriga aylandi.
Hujum chizigʻidagi muammolar va raqobatAnderton hozirda Tottenxem safida toʻp surayotgan hujumchilar — Richarlison va Dominic Solanke borasida ham oʻz fikrlarini bildirdi. Uning fikricha, Richarlison himoyachilar uchun noqulay raqib boʻlsa-da, u barqaror gol uradigan hujumchi emas. Solanke borasida esa mutaxassis biroz umidvor, biroq u ham Keyn darajasiga chiqa olishiga shubha bilan qaramoqda.
"Bizga chinakam gol mashinasi kerak. Richarlison maydonda yugurib, himoyachilarni chalgʻitishi mumkin, ammo u jamoani kuchli toʻrtlikka olib chiqadigan darajadagi toʻpurar emas. Solankega kelsak, u yaxshi futbolchi, lekin Garri Keynning oʻrnini bosa olmaydi. Shuning uchun Igor Thiago kabi oʻyinchini sotib olish mantiqiy qaror boʻlardi", — deydi Darren Anderton.
Hozirda Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Jamoa tarkibiga allaqachon Jan Paul van Hecke va Andy Robertson kabi himoyachilar jalb etilgan. Endilikda asosiy eʼtibor hujum chizigʻini kuchaytirishga qaratilgan. Andertonning ishonchi komilki, agar klub Igor Thiago transferini amalga oshirsa, De Zerbi jamoani yana Chempionlar ligasiga qaytara oladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Tottenxemning hujum chizigʻidagi oʻzgarishlar qiziqarli, chunki jamoa doimiy ravishda hujumkor futbol tarafdori boʻlib kelgan. Igor Thiagoning ehtimoliy transferi jamoaning kelgusi mavsumdagi ambitsiyalaridan darak beradi.
…