Mason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldi

·26·Sport
Mason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldi

Fransiyaning Marsel klubi hujumchisi Mason Greenwoodning Italiya A Seriyasiga koʻchib oʻtishi kutilmagan toʻsiqlarga duch keldi. Roma jamoasi ingliz futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olishga jiddiy qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, transferning amalga oshishi klubning moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Bu vaziyat nafaqat futbolchining kelajagiga, balki Marselning yozgi transfer rejalari va moliyaviy hisobotlariga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Marsel rahbariyati 24 yoshli hujumchini 50-55 million yevro evaziga sotish orqali oʻz byudjetini toʻldirishni rejalashtirgan edi. Fransuz klubi uchun ushbu mablagʻ oʻta muhim, chunki ular seshanba kuni mamlakat futbol moliya nazorati organi (DNCG) oldida hisobot berishlari lozim. Biroq, Roma bilan muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan, chunki Rim klubi avval oʻzining moliyaviy balansini tartibga solishi shart.

Moliyaviy feyr-pley va transfer zanjiri

Italiya poytaxti jamoasi Mason Greenwood transferini rasmiylashtirishdan oldin moliyaviy feyr-pley qoidalariga muvofiq iyun oyi yakuniga qadar taxminan 50 million yevro miqdorida daromad koʻrishi kerak. Bu esa Roma avval bir nechta yetakchi futbolchilarini sotishi lozimligini anglatadi. Faqat shundan keyingina Giallorossi yangi transferlar uchun zarur boʻlgan mablagʻga ega boʻladi.

Il Messaggero nashrining yozishicha, Roma bu mablagʻni toʻplash uchun oʻzining iqtidorli yarim himoyachisi Manu Kone transferidan umid qilmoqda. Fransuz futbolchisiga Angliyaning Arsenal va Chelsi klublari qiziqish bildirmoqda. Biroq, bu yerda ham vaziyat oson emas, chunki futbolchining oʻzi Pari Sen-Jermen (PSJ) safiga oʻtishni orzu qilmoqda. PSJ hozircha rasmiy taklif bilan chiqmagan boʻlsa-da, futbolchining kutish pozitsiyasi butun transfer zanjirini sekinlashtirmoqda.

Hozirgi vaqtda Mason Greenwood va Roma oʻrtasida shaxsiy shartnoma masalasida kelishuv mavjud. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi Rimda yiliga 5 million yevro maosh olishga rozi boʻlgan. Biroq, klub gʻaznasida naqd pulning yoʻqligi yakuniy imzolarni qoʻyishga imkon bermayapti. Bu kechikish esa Marsel rahbariyatini xavotirga solmoqda, chunki ular transfer oynasi yopilguniga qadar oʻz tarkibini kuchaytirish uchun ushbu mablagʻga tayanmoqda.

Mason Greenwood oʻtgan mavsumni ijara asosida muvaffaqiyatli oʻtkazganidan soʻng, koʻplab Yevropa grandlari eʼtiboriga tushgan edi. Uning texnik mahorati va gol sezish qobiliyati Roma bosh murabbiyi uchun muhim kuch boʻlishi kutilmoqda. Agar Rim klubi yaqin kunlarda Manu Kone yoki boshqa oʻyinchilarini sotishga muvaffaq boʻlmasa, ingliz hujumchisi uchun boshqa xaridorlar, jumladan, Premer-liga jamoalari kurashga qoʻshilishi mumkin.

Mason GreenwoodRomaMarselTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiO‘zbekiston va Portugaliya o‘yini oldidan terma jamoamiz Xyustonga yetib keldiBugun, 03:28Xulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaXulian Alvares «Atletiko Madrid»dan ketish niyatini bildirdi, «Barselona» qarorini kutmoqdaBugun, 03:23Turkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiTurkiya 62 ta zarba yo‘lladi, ammo birorta ham gol ura olmadiBugun, 03:19Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladiLionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq rekordni yangiladiBugun, 02:55Chelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqdaChelsi Trevoh Chalobah bilan xayrlashishga tayyor: Himoyachiga Yevropa klublari qiziqmoqdaBugun, 02:35Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Argentina muddatidan oldin pley-offga chiqdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi