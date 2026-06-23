Mason Greenwood transferi xavf ostida: Roma moliyaviy muammolarga duch keldi
Fransiyaning Marsel klubi hujumchisi Mason Greenwoodning Italiya A Seriyasiga koʻchib oʻtishi kutilmagan toʻsiqlarga duch keldi. Roma jamoasi ingliz futbolchisini oʻz safiga qoʻshib olishga jiddiy qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, transferning amalga oshishi klubning moliyaviy holatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Bu vaziyat nafaqat futbolchining kelajagiga, balki Marselning yozgi transfer rejalari va moliyaviy hisobotlariga ham bevosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Marsel rahbariyati 24 yoshli hujumchini 50-55 million yevro evaziga sotish orqali oʻz byudjetini toʻldirishni rejalashtirgan edi. Fransuz klubi uchun ushbu mablagʻ oʻta muhim, chunki ular seshanba kuni mamlakat futbol moliya nazorati organi (DNCG) oldida hisobot berishlari lozim. Biroq, Roma bilan muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qolgan, chunki Rim klubi avval oʻzining moliyaviy balansini tartibga solishi shart.
Moliyaviy feyr-pley va transfer zanjiriItaliya poytaxti jamoasi Mason Greenwood transferini rasmiylashtirishdan oldin moliyaviy feyr-pley qoidalariga muvofiq iyun oyi yakuniga qadar taxminan 50 million yevro miqdorida daromad koʻrishi kerak. Bu esa Roma avval bir nechta yetakchi futbolchilarini sotishi lozimligini anglatadi. Faqat shundan keyingina Giallorossi yangi transferlar uchun zarur boʻlgan mablagʻga ega boʻladi.
Il Messaggero nashrining yozishicha, Roma bu mablagʻni toʻplash uchun oʻzining iqtidorli yarim himoyachisi Manu Kone transferidan umid qilmoqda. Fransuz futbolchisiga Angliyaning Arsenal va Chelsi klublari qiziqish bildirmoqda. Biroq, bu yerda ham vaziyat oson emas, chunki futbolchining oʻzi Pari Sen-Jermen (PSJ) safiga oʻtishni orzu qilmoqda. PSJ hozircha rasmiy taklif bilan chiqmagan boʻlsa-da, futbolchining kutish pozitsiyasi butun transfer zanjirini sekinlashtirmoqda.
Hozirgi vaqtda Mason Greenwood va Roma oʻrtasida shaxsiy shartnoma masalasida kelishuv mavjud. Maʼlumotlarga koʻra, futbolchi Rimda yiliga 5 million yevro maosh olishga rozi boʻlgan. Biroq, klub gʻaznasida naqd pulning yoʻqligi yakuniy imzolarni qoʻyishga imkon bermayapti. Bu kechikish esa Marsel rahbariyatini xavotirga solmoqda, chunki ular transfer oynasi yopilguniga qadar oʻz tarkibini kuchaytirish uchun ushbu mablagʻga tayanmoqda.
Mason Greenwood oʻtgan mavsumni ijara asosida muvaffaqiyatli oʻtkazganidan soʻng, koʻplab Yevropa grandlari eʼtiboriga tushgan edi. Uning texnik mahorati va gol sezish qobiliyati Roma bosh murabbiyi uchun muhim kuch boʻlishi kutilmoqda. Agar Rim klubi yaqin kunlarda Manu Kone yoki boshqa oʻyinchilarini sotishga muvaffaq boʻlmasa, ingliz hujumchisi uchun boshqa xaridorlar, jumladan, Premer-liga jamoalari kurashga qoʻshilishi mumkin.
…