Peres xatosi va Mourinio shokda: Rodrining "Real"ga o‘tishi nega barbod bo‘ldi?

·108·Sport
Peres xatosi va Mourinio shokda: Rodrining "Real"ga o‘tishi nega barbod bo‘ldi?
Qisqacha

Rodrining "Real Madrid"ga transferi deyarli 100 foizga tayyor bo'lganiga qaramay, Xuni Kalafat tavsiyasi bilan Florentino Peres narxni pasaytirishni talab qilgani kelishuvning barbod bo'lishiga sabab bo'ldi. "Manchester Siti" bu talabni rad etib, Rodrini boshqa klublarga taklif qila boshladi, futbolchi esa uzoq kutishdan charchadi.

Ispaniyalik taniqli jurnalist Serxio Valentin "Manchester Siti" yarimhimoyachisi Rodrining "Real Madrid"ga kutilgan transferi nega to‘xtab qolgani va kurashga "Barselona" qanday qo‘shilgani haqida sensatsion tafsilotlarni oshkor qildi.

Jurnalistning ta’kidlashicha, kelishuv deyarli 100 foizga tayyor edi: Rodri "Madrid"ga o‘tishga to‘liq rozi bo‘lgan va "Manchester Siti" bilan transferning barcha bandlari kelishib olingan edi. Ammo Madrid klubi rahbariyatining kutilmagan yurishi hamma narsani ag‘dar-to‘ntar qilib yubordi.

Xuni Kalafatning aralashuvi va Peresning qarori

Jarayonning eng qizigan pallasida "Real"ning bosh skauti Xuni Kalafat ishga aralashib, Florentino Peresni transfer narxini yanada pasaytirish mumkinligiga ishontiradi. Peres skautning fikriga quloq tutib, muzokaralarni vaqtincha muzlatib qo‘yadi.

"Real" narxni tushirishga uringanda, "Manchester Siti" bu taklifni keskin rad etadi va Rodrini transfer bozorida boshqa klublarga taklif qila boshlaydi.

"Rodri faqat 'Real'ga o‘tishni xohlashini aytdi. Ammo Florentino Peres qat’iy pozitsiyada qoldi: yo narx pasayadi, yoki transfer amalga oshmaydi. Oxir-oqibat futbolchi besamar kutishdan charchadi. Jorje Mendesh bu haqda Joze Mourinioga xabar berganida, murabbiy karaxt ahvolga tushdi", — deb yozadi Serxio Valentin.

"Barselona", Flik va Dekuning yashirin yurishi

Vaziyat murakkablashganidan unumli foydalangan "Barselona" sport direktori Deku uch kun oldin Rodri bilan bevosita muloqotga kirishadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, futbolchini ko‘k-anorranglilar lageriga o‘tishga ishontirishda quyidagi omillar asosiy rol o‘ynadi:

  • Hans-Diter Flikning shaxsan o‘zi futbolchi bilan bog‘lanib, jamoadagi taktik rolini tushuntirgani;

  • "Barselona"da to‘p tepayotgan Ispaniya terma jamoasidagi sheriklarining Rodrini Kataloniyaga taklif qilgani.

Natijada, "Manchester Siti" transfer poygasida yana bir qudratli da’vogarni paydo qilishga erishdi va eng muhimi — Rodrining o‘zi ham "Barselona" variantiga jiddiy qiziqib qoldi.

"Real"da transfer siyosati inqirozimi?

Jurnalist Serxio Valentin Madrid klubidagi ichki muhitni keskin tanqid ostiga oldi:

" 'Real' — bu transatlantik layner, ammo uning boshqaruv tizimida jiddiy yoriqlar bor. Madridliklarda rejalashtirish va transfer siyosatida anchadan beri muammolar mavjud. Endelikda ular nafaqat ko‘proq pul to‘lashlari, balki arang yo‘qotilgan Rodrining ishonchini qayta qozonishlari kerak bo‘ladi. Mourinio esa markaziy yarimhimoyachi olishni juda xohlagan edi va bu vaziyatdan shokda", — deydi insayder.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

RodriReal MadridManchester CityBarcelonaFlorentino Pérez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)