Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqda

·61·Avto
Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqda
Qisqacha

Toyota Motor kuchli tayfun yaqinlashayotgani sababli Yaponiyadagi to'qqizta zavodida ishlab chiqarishni 7-avgustdan vaqtincha to'xtatadi. Cheklovlar jami 17 ta ishlab chiqarish liniyasini qamrab olib, kompaniyaning mamlakatdagi ishlab chiqarish quvvatlarining yarmidan ko'prog'iga ta'sir qilishi kutilmoqda. Joriy mavsumdagi 13-kuchli tayfun 7-avgust kuni Okinava prefekturasiga yetib borishi va uning ta'siri dam olish kunlarigacha davom etishi prognoz qilinmoqda.

Yaponiyaning yetakchi avtomobilsozlik korporatsiyasi Toyota Motor kuchli tayfun yaqinlashib kelayotgani sababli mamlakat hududidagi oʻzining toʻqqizta zavodida ishlab chiqarish jarayonlarini vaqtincha toʻxtatishga qaror qildi. Tass axborot agentligi tayanib xabar bergan Nikkei nashrining maʼlumotiga koʻra, xavfsizlik choralarini taʼminlash maqsadida 7-avgustdan boshlab qator korxonalarda faoliyat vaqtincha toʻxtatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, cheklovlar jami 17 ta ishlab chiqarish liniyasiga daxldor boʻladi. Toʻxtatib turish choralari Toyota va uning shoʻba korxonalariga tegishli toʻqqizta zavodni qamrab oladi. Mazkur qaror yirik avtokonsernning mamlakat ichidagi ishlab chiqarish quvvatlarining yarmidan koʻprogʻiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda.

Tayfun xavfi va xavfsizlik choralari

Hozirgi vaqtda Yaponiyaning janubiy tumanlari tomon joriy mavsumdagi 13-kuchli tayfun harakatlanmoqda. Sinoptiklarning prognozlariga koʻra, ushbu tabiiy hodisa 7-avgust kuni Okinava prefekturasiga yetib borishi va uning salbiy taʼsiri dam olish kunlari davomida ham saqlanib qolishi taxmin qilinmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Toyota kompaniyasi Yaponiyaning oʻzida jami 14 ta zavodga egalik qiladi va ularda jami 28 ta ishlab chiqarish liniyasi faoliyat yuritadi. Tabiiy ofat xavfi yuqori boʻlgan hududlardagi xodimlarning hayoti va sogʻligʻini muhofaza qilish, shuningdek, logistika tarmoqlaridagi uzilishlarning oldini olish maqsadida shunday keskin qaror qabul qilishga toʻgʻri keldi.

ToyotaAvtomobilsozlikYaponiyaTayfunIshlab chiqarish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimiSkoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi06.08, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin