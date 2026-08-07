Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqda
Toyota Motor kuchli tayfun yaqinlashayotgani sababli Yaponiyadagi to'qqizta zavodida ishlab chiqarishni 7-avgustdan vaqtincha to'xtatadi. Cheklovlar jami 17 ta ishlab chiqarish liniyasini qamrab olib, kompaniyaning mamlakatdagi ishlab chiqarish quvvatlarining yarmidan ko'prog'iga ta'sir qilishi kutilmoqda. Joriy mavsumdagi 13-kuchli tayfun 7-avgust kuni Okinava prefekturasiga yetib borishi va uning ta'siri dam olish kunlarigacha davom etishi prognoz qilinmoqda.
Yaponiyaning yetakchi avtomobilsozlik korporatsiyasi Toyota Motor kuchli tayfun yaqinlashib kelayotgani sababli mamlakat hududidagi oʻzining toʻqqizta zavodida ishlab chiqarish jarayonlarini vaqtincha toʻxtatishga qaror qildi. Tass axborot agentligi tayanib xabar bergan Nikkei nashrining maʼlumotiga koʻra, xavfsizlik choralarini taʼminlash maqsadida 7-avgustdan boshlab qator korxonalarda faoliyat vaqtincha toʻxtatiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, cheklovlar jami 17 ta ishlab chiqarish liniyasiga daxldor boʻladi. Toʻxtatib turish choralari Toyota va uning shoʻba korxonalariga tegishli toʻqqizta zavodni qamrab oladi. Mazkur qaror yirik avtokonsernning mamlakat ichidagi ishlab chiqarish quvvatlarining yarmidan koʻprogʻiga oʻz taʼsirini koʻrsatishi kutilmoqda.
Tayfun xavfi va xavfsizlik choralariHozirgi vaqtda Yaponiyaning janubiy tumanlari tomon joriy mavsumdagi 13-kuchli tayfun harakatlanmoqda. Sinoptiklarning prognozlariga koʻra, ushbu tabiiy hodisa 7-avgust kuni Okinava prefekturasiga yetib borishi va uning salbiy taʼsiri dam olish kunlari davomida ham saqlanib qolishi taxmin qilinmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Toyota kompaniyasi Yaponiyaning oʻzida jami 14 ta zavodga egalik qiladi va ularda jami 28 ta ishlab chiqarish liniyasi faoliyat yuritadi. Tabiiy ofat xavfi yuqori boʻlgan hududlardagi xodimlarning hayoti va sogʻligʻini muhofaza qilish, shuningdek, logistika tarmoqlaridagi uzilishlarning oldini olish maqsadida shunday keskin qaror qabul qilishga toʻgʻri keldi.
…