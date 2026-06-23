Turkiya va Janubiy Koreya terma jamoalari solishtirilgan video tarqaldi
Turkiya terma jamoasi musobaqada mag‘lubiyatga uchrab, ishtirokini yakunlaganidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda bir video keng tarqalmoqda. Unda ekranning pastki qismida Janubiy Koreya futbolchilarining mashg‘uloti, yuqori qismida esa Turkiya terma jamoasi a’zolarining tayyorgarlik jarayoni ko‘rsatilgan.
Video orqali ikki jamoa futbolchilarining mashg‘ulotga munosabati solishtirilmoqda. Turkiyalik muxlislar terma jamoa a’zolarini maydondagi natija va tayyorgarlik darajasi uchun keskin tanqid qilyapti.
Ayrim blogerlar vaziyatni hazil bilan izohlab, «Turkiya terma jamoasida eng ko‘p mehnat qilgan odam kim?» degan savolga «Sartarosh» deb javob bermoqda. Bu kinoya futbolchilarning tashqi ko‘rinishiga ko‘proq e’tibor bergani, ammo maydonda kutilgan natijani ko‘rsata olmagani haqidagi tanqidlar bilan bog‘liq.
…