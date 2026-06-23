Eng uzoq o‘yin: Fransiya Iroqni mag‘lub etib, pley-offga yo‘l oldi (video)
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan Jahon chempionati kutilmagan rekordlar va dramalar taqdim etishda davom etmoqda. “I” guruhining 2-turidan o‘rin olgan Fransiya va Iroq terma jamoalari o‘rtasidagi bahs nafaqat maydondagi gollar, balki futbol tarixiga kirgan favqulodda voqea bilan ham ishqibozlar yodida qoladigan bo‘ldi.
Filadelfiyadagi mahobatli «Linkoln Faynenshel Fild» stadionida kechgan uchrashuvda Yevropa grandi raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Yulduzlar shousi: Mbappedan dubl va Dembeledan tarixiy gol
Uchrashuv fransuzlarning to‘liq taktik ustunligida o‘tdi va jamoa yetakchilari o‘z so‘zini ayta olishdi:
Kilian Mbappe: Maydonda haqiqiy yetakchilikni o‘z bo‘yniga olib, raqib darvozasiga ikkita to‘p kiritdi va dublni rasmiylashtirdi.
Usmon Dembele: Amaldagi “Oltin to‘p” sohibi ushbu bahsda o‘z faoliyatidagi muhim natijani qayd etdi — u o‘zining Jahon chempionatlaridagi debyut golini nishonladi.
4 soatlik marafon: Stadiondagi tabiat injiqligi
SportyTV bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu bahs jahon chempionatlari tarixidagi eng uzoq davom etgan o‘yin sifatida rekordlar kitobiga kirdi. Uchrashuv umumiy hisobda naqd 4 soat davom etdi! Bunga yashil maydondagi kurash emas, balki Filadelfiya osmonidagi kuchli bo‘ron sabab bo‘ldi:
Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida stadion ustini kuchli yomg‘ir qopladi va chaqmoq chaqa boshladi. Xavfsizlik nuqtayi nazaridan ikkinchi bo‘limning boshlanishi ikki soatga kechiktirildi.
Shtatning maxsus qoidalariga ko‘ra, agar stadion hududida chaqmoq kuzatilsa, oxirgi chaqmoq chaqqandan keyin kamida 30 daqiqa o‘tmaguncha futbolchilarning maydonga qaytishiga ruxsat berilmaydi. Mana shu qat’iy xavfsizlik chorasi sababli muxlislar va futbolchilar ikkinchi bo‘lim startini uzoq kutishlariga to‘g‘ri keldi.
Fransiya peshqadamlikni mustahkamlab, pley-offda!
Mana shunday qiyin va cho‘zilib ketgan o‘yindagi g‘alabadan so‘ng Fransiya terma jamoasi ikki o‘yindan 6 ochko jamg‘argan holda “I” guruhida yaqqol peshqadamga aylandi va muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini naqd qildi.
Fransuzlar guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvini 26 iyun kuni Norvegiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Guruhdan chiqish masalasini hal qilgan bo‘lsa-da, bu bahs fransuzlar uchun pley-off oldidan yaxshi tayyorgarlik vazifasini o‘taydi.
…