Eng uzoq o‘yin: Fransiya Iroqni mag‘lub etib, pley-offga yo‘l oldi (video)

·0·Sport
Eng uzoq o‘yin: Fransiya Iroqni mag‘lub etib, pley-offga yo‘l oldi (video)

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida o‘tayotgan Jahon chempionati kutilmagan rekordlar va dramalar taqdim etishda davom etmoqda. “I” guruhining 2-turidan o‘rin olgan Fransiya va Iroq terma jamoalari o‘rtasidagi bahs nafaqat maydondagi gollar, balki futbol tarixiga kirgan favqulodda voqea bilan ham ishqibozlar yodida qoladigan bo‘ldi.

Filadelfiyadagi mahobatli «Linkoln Faynenshel Fild» stadionida kechgan uchrashuvda Yevropa grandi raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmay, 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Yulduzlar shousi: Mbappedan dubl va Dembeledan tarixiy gol

Uchrashuv fransuzlarning to‘liq taktik ustunligida o‘tdi va jamoa yetakchilari o‘z so‘zini ayta olishdi:

  • Kilian Mbappe: Maydonda haqiqiy yetakchilikni o‘z bo‘yniga olib, raqib darvozasiga ikkita to‘p kiritdi va dublni rasmiylashtirdi.

  • Usmon Dembele: Amaldagi “Oltin to‘p” sohibi ushbu bahsda o‘z faoliyatidagi muhim natijani qayd etdi — u o‘zining Jahon chempionatlaridagi debyut golini nishonladi.

4 soatlik marafon: Stadiondagi tabiat injiqligi

SportyTV bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu bahs jahon chempionatlari tarixidagi eng uzoq davom etgan o‘yin sifatida rekordlar kitobiga kirdi. Uchrashuv umumiy hisobda naqd 4 soat davom etdi! Bunga yashil maydondagi kurash emas, balki Filadelfiya osmonidagi kuchli bo‘ron sabab bo‘ldi:

Birinchi bo‘lim yakunlanishi arafasida stadion ustini kuchli yomg‘ir qopladi va chaqmoq chaqa boshladi. Xavfsizlik nuqtayi nazaridan ikkinchi bo‘limning boshlanishi ikki soatga kechiktirildi.

Shtatning maxsus qoidalariga ko‘ra, agar stadion hududida chaqmoq kuzatilsa, oxirgi chaqmoq chaqqandan keyin kamida 30 daqiqa o‘tmaguncha futbolchilarning maydonga qaytishiga ruxsat berilmaydi. Mana shu qat’iy xavfsizlik chorasi sababli muxlislar va futbolchilar ikkinchi bo‘lim startini uzoq kutishlariga to‘g‘ri keldi.

Fransiya peshqadamlikni mustahkamlab, pley-offda!

Mana shunday qiyin va cho‘zilib ketgan o‘yindagi g‘alabadan so‘ng Fransiya terma jamoasi ikki o‘yindan 6 ochko jamg‘argan holda “I” guruhida yaqqol peshqadamga aylandi va muddatidan oldin pley-off yo‘llanmasini naqd qildi.

Fransuzlar guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvini 26 iyun kuni Norvegiya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Guruhdan chiqish masalasini hal qilgan bo‘lsa-da, bu bahs fransuzlar uchun pley-off oldidan yaxshi tayyorgarlik vazifasini o‘taydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?Dahshatli narx: Terma jamoa futbolchilari avtograflari qanchaga sotilmoqda?Bugun, 09:39Portugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiPortugaliyaning asosiy muammosi — Ronalduning 90 daqiqa maydonda bo‘lishiBugun, 09:28O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?O‘zbekiston — Portugaliya uchrashuvini kimlar sharhlaydi?Bugun, 09:27Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiKrishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdiBugun, 09:18Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Abduqodir Husanov matbuot xizmatiga bergan intervyusida nimalar dedi?Bugun, 09:17Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»Konseysau: «O‘zbekiston bizga qarshi qanday taktikada o‘ynashini bilaman»Bugun, 09:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi